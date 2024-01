OTTAWA, ON, le 22 janv. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est résolu à assurer la santé et la sécurité de la population canadienne, ce qui inclut de continuer d'évaluer les risques émergents dans notre environnement, comme la pollution plastique. La pollution plastique et ses possibles effets sur la santé restent un domaine de recherche émergent.

L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, annonce aujourd'hui le versement, par l'entremise du Programme de contributions à la recherche en santé environnementale, d'un financement de 2,1 millions de dollars sur quatre ans à trois établissements universitaires pour accroître la recherche sur les microplastiques et leurs possibles effets sur la santé humaine.

L'Université McGill, l'Université Memorial de Terre-Neuve et l'Université de Toronto ont été retenues pour entreprendre des recherches relatives aux possibles expositions aux microplastiques provenant de diverses sources (p. ex. aliments, emballages alimentaires, eau potable, air extérieur et intérieur, poussière). Ensemble, ces initiatives amélioreront la compréhension des possibles effets des microplastiques sur la santé humaine. Le dévouement du gouvernement du Canada envers le travail d'équipe et la recherche jouera un rôle important dans ses efforts pour comprendre les effets de ces matériaux sur notre santé et trouver des façons de gérer tout risque connexe.

Le Programme de contributions à la recherche en santé environnementale finance la recherche pour accroître notre connaissance des effets des microplastiques sur la santé, améliorer la surveillance de l'exposition humaine aux microplastiques et encourager la mise au point de nouvelles méthodes, approches et technologies en ce qui concerne les risques des microplastiques pour la santé humaine. La recherche réalisée au moyen de ce programme s'aligne sur les priorités du Programme scientifique canadien sur les plastiques et permettra de combler les lacunes en matière de connaissances cernées dans l'Évaluation scientifique de la pollution plastique (2020) du gouvernement du Canada.

« Nous avons encore beaucoup à découvrir à propos des effets des microplastiques sur la santé humaine. C'est pourquoi des programmes comme celui-ci ont été créés : pour appuyer les scientifiques canadiens qui travaillent à améliorer la compréhension des effets des microplastiques sur la santé humaine. Ces projets permettront non seulement d'étendre nos connaissances, mais également, nous l'espérons, d'inspirer la réalisation de plus de recherche et de guider les futures mesures pour protéger la santé des Canadiennes et Canadiens. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

Les microplastiques peuvent provenir de diverses sources (p. ex. microfibres qui se détachent de vêtements lors du lavage, microbilles rejetées dans les eaux usées). Des microplastiques peuvent aussi se former lors de la décomposition dans l'environnement de plus gros articles en plastique.

Les humains peuvent être exposés aux microplastiques lorsqu'ils consomment des aliments, de l'eau embouteillée ou de l'eau du robinet, et lorsqu'ils respirent de l'air intérieur ou extérieur.

En 2019, les Canadiennes et les Canadiens ont généré 4,4 millions de tonnes de déchets plastiques, dont seulement 9 % ont été recyclés.

