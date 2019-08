Le gouvernement du Canada finance la recherche sur l'extrême-droite au Québec

Longueuil, QC, le 21 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada soutient la recherche locale dans le but d'améliorer les outils existants utilisés pour assurer la sécurité de nos collectivités. Aujourd'hui, Sherry Romanado, députée fédérale de Longueuil - Charles-LeMoyne et secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés, au nom du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Ralph Goodale, a annoncé l'octroi de 304 253 $ sur trois ans au Centre d'expertise et de formation sur les intégrismes religieux et la radicalisation (CEFIR) au Cégep Édouard-Montpetit de Longueuil, et ses partenaires régionaux, pour mener des recherches sur l'extrême-droite au Québec.

Le projet du cégep L'extrême-droite au Québec : Acteurs, idéologies et prévention vise à étudier le mouvement d'extrême-droite au Québec en effectuant des recherches dans les médias et en menant des entrevues avec des experts et des militants. Les résultats de ce projet aideront les organisations locales et les services policiers à mieux contrer le mouvement croissant dans la province.

Le projet organisera également des ateliers dans les écoles et dans les programmes jeunesse dans la Montérégie. Équiper les jeunes à faire face aux discours extrémistes est un aspect important du programme étant donné que les jeunes sont souvent les cibles d'extrémisme de droite.

Le projet est financé par le Fonds pour la résilience communautaire du gouvernement du Canada, un outil clé pour appuyer les partenariats et l'innovation dans la lutte contre la radicalisation menant à la violence au Canada.

« Si nous pouvons mieux comprendre les comportements et les motivations qui alimentent le mouvement d'extrême-droite actuel au Québec, nous pouvons aider les organisations locales et les services policiers à élaborer de meilleurs outils et stratégies pour contrer cette idéologie dangereuse et assurer la sécurité de nos collectivités. »

- Sherry Romanado, députée fédérale de Longueuil - Charles-LeMoyne et secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés

« Cette subvention vient consolider le positionnement stratégique du CEFIR au Québec comme un centre de recherche et de formation qui contribue à la résilience de sa communauté face à la polarisation sociale. La normalisation des discours d'extrême-droite doit être, au même titre que tous les discours extrémistes, limitée grâce à la pédagogie sociale et numérique. ».

- Martin Geoffroy, Directeur du Centre d'expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation (CEFIR)

Le Fonds pour la résilience communautaire est géré par le Centre canadien d'engagement communautaire et de prévention de la violence, qui dirige les efforts du gouvernement du Canada pour contrer la radicalisation qui mène à la violence.

pour contrer la radicalisation qui mène à la violence. L'extrême-droite désigne une variété de personnes et de groupes, souvent dans des communautés en ligne, qui ont un large éventail de problèmes et de doléances bien arrêtés alimentés par la haine et la peur. Ces problèmes et doléances peuvent se présenter, entre autres, sous la forme de sentiments antigouvernementaux et contre les forces de police, la mise en avant du suprémacisme blanc et de la ségrégation raciale ainsi que de l'antisémitisme et de l'islamophobie.

En juin 2019, le gouvernement du Canada a publié une mise à jour de la liste des entités terroristes figurant dans le Code criminel qui comprenait, pour la première fois, deux groupes d'extrême-droite présents au Canada .

