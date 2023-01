OTTAWA, ON, le 19 janv. 2023 /CNW/ - Les activités telles que le ski, la randonnée et la motoneige occupent une place importante au sein des hivers canadiens. Toutefois, en raison des nouvelles technologies, des tendances et de la facilité d'accès à des régions plus éloignées de l'arrière-pays, les Canadiens risquent de se retrouver dans des zones où le risque d'avalanche est plus élevé.

Aujourd'hui, à l'approche des Journées de sensibilisation aux avalanches, l'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile, a annoncé un financement de 431 600 $ pour l'Université de Sherbrooke.

Le financement, provenant du Fonds des nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage (FNI de R-S) de Sécurité publique Canada, soutiendra la recherche visant à améliorer les estimations des chutes de neige dans les régions montagneuses du système Canadien d'Analyse de Précipitation (CaPA) d'Environnement et Changement climatique Canada (ECCC). Plusieurs groupes s'appuient sur ces estimations, notamment les intervenants en matière de sécurité des risques d'avalanche, les organisations de recherche et de sauvetage et les services publics d'avertissement d'avalanche.

L'équipe du projet travaillera avec ECCC, Parcs Canada, Avalanche Canada, l'Université Simon Fraser, la communauté canadienne des avalanches et les gouvernements provinciaux dans le but de mettre à niveau le CaPA en ajustant son algorithme et en ajoutant d'autres renseignements sur les chutes de neige afin de mieux étayer les évaluations des risques d'avalanche.

Les avalanches peuvent être déclenchées par des événements naturels ou par l'activité humaine, et des milliers d'avalanches se produisent chaque année au Canada dans presque toutes les régions. Grâce à ce financement, l'amélioration du suivi des précipitations dans les régions montagneuses permettra de prévenir les blessures et les décès en renforçant la surveillance de la stabilité de la couverture de neige dans les régions montagneuses.

Citations

« Les meilleures missions de recherche et de sauvetage sont celles qui n'ont jamais lieu. Ce projet de recherche est un investissement en matière de prévention et permettra aux Canadiens d'être mieux informés lorsqu'ils s'aventurent dans l'arrière-pays canadien. À l'approche des Journées de sensibilisation aux avalanches, j'aimerais remercier tout le personnel de recherche et de sauvetage ainsi que les groupes de sensibilisation comme Avalanche Canada qui œuvrent pour que les Canadiens soient en sécurité et informés lorsqu'ils profitent du plein air cet hiver. »

- L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile

« Environnement et Changement climatique Canada possède une multitude de données et d'expertise en modélisation liées aux précipitations qui seront d'une grande aide pour cette initiative. En mettant toute cette science au service de l'amélioration de l'évaluation des risques et des prévisions d'avalanches, nous pourrons mieux assurer la sécurité des Canadiens. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« La réputation de l'Université de Sherbrooke, une des fiertés de l'Estrie, n'est plus à faire. Elle est un pilier de notre communauté. Nous pouvons être fiers des chercheurs de haut niveau qu'elle attire. Ce projet de recherche, dirigé par le professeur Alexandre Langlois de la Faculté des lettres et des sciences sociales, sera extrêmement précieux pour accroître nos connaissances sur les risques d'avalanches pour améliorer la sécurité des Canadiens et des touristes qui pratiquent des activités de plein air en montagne. »

- Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke

« L'évolution des outils de géomatique permet maintenant un suivi spatio-temporel des conditions nivales en montagne. Un tel suivi opérationnel permettra aux autorités de sécurité publique d'améliorer la précision et la couverture spatiale de simulations de stabilité, dans un territoire de plus en plus fréquenté par les adeptes de montagne. »

- Alexandre Langlois, professeur au Département de géomatique appliquée de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Sherbrooke

« En tant qu'organisme public national de sécurité en matière d'avalanches, Avalanche Canada a pour mission de prévenir les accidents causés par les avalanches en informant et en sensibilisant le public. Nous publions quotidiennement des prévisions d'avalanches publiques tout au long de la saison hivernale afin d'aider les adeptes de plein air à prendre des décisions éclairées. Les données obtenues dans le cadre de ce projet de l'Université de Sherbrooke nous permettront d'améliorer la précision de nos modèles d'accumulation de neige et, ultimement, de nos prévisions d'avalanches, particulièrement dans les régions où on manque de données. Ces travaux auront une incidence directe sur la sécurité publique en matière d'avalanches et aideront les adeptes de plein air à profiter de l'arrière-pays canadien en hiver et à se protéger des avalanches. C'est un honneur pour nous de participer à ce projet. »

- Gilles Valade, directeur général d'Avalanche Canada

Faits en bref

Le système Canadien d'Analyse de Précipitation (CaPA) a été mis au point et est soutenu par ECCC. Il fournit des estimations des quantités de précipitations sur 6 et 24 heures partout au Canada , et combine des données provenant de systèmes de prévisions météorologiques numériques, de radars et de pluviomètres pour obtenir la meilleure estimation possible du champ de précipitations.

, et combine des données provenant de systèmes de prévisions météorologiques numériques, de radars et de pluviomètres pour obtenir la meilleure estimation possible du champ de précipitations. Il est difficile d'obtenir une estimation précise des chutes de neige dans les régions montagneuses, car les précipitations peuvent varier au sein d'une même région et en raison de la rareté des réseaux de mesure et de la topographie.

Le projet vise la communauté de la sécurité contre les risques d'avalanche partout au Canada , y compris la communauté de recherche, les opérations industrielles et commerciales de sécurité contre les avalanches et les services publics d'avertissement d'avalanche.

, y compris la communauté de recherche, les opérations industrielles et commerciales de sécurité contre les avalanches et les services publics d'avertissement d'avalanche. Le système amélioré sera mis à l'essai en collaboration avec le groupe de recherche sur la gestion appliquée des risques d'avalanche de l'Université Simon Fraser (C.-B.).

(C.-B.). Les Journées de sensibilisation aux avalanches, une initiative d'Avalanche Canada, constituent une célébration de notre patrimoine hivernal, une occasion d'en apprendre davantage sur notre environnement hivernal, ainsi qu'un moyen de sensibilisation à la sécurité dans l'arrière-pays.

En 2019, le gouvernement du Canada a annoncé un financement de 25 millions de dollars pour favoriser la viabilité à long terme d'Avalanche Canada et pour accroître la taille et la portée du programme de sécurité d'Avalanche Canada dans de nouvelles régions, notamment le nord de la Colombie-Britannique, certaines parties du Québec et de Terre-Neuve-et- Labrador et le Yukon .

Liens connexes

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

