OTTAWA, ON, le 20 avril 2023 /CNW/ - Des améliorations continues sont essentielles pour garantir le maintien de la sécurité aérienne au Canada, notamment en ce qui concerne la manière dont nous dispensons la formation essentielle en matière de sécurité pour les pilotes amateurs.

Aujourd'hui, l'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile, a annoncé un financement de 558 903 $ à la Fondation Canadian Owners and Pilots Association (COPA) Flight Safety pour un projet de trois ans visant à améliorer la formation des pilotes et à la rendre plus accessible en ligne.

L'Académie de l'aviation COPA veillera à ce que les pilotes aient accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à la formation nécessaire en matière de sécurité et de recherche et sauvetage, dans un format bilingue, sans frais pour les pilotes. Ce nouveau portail d'apprentissage en ligne fournira à la communauté de la sécurité publique des données et des idées inestimables sur les lacunes dans les connaissances en matière de formation sur la sécurité des pilotes.

Le financement, provenant du Fonds des nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage (FNI de R-S) de Sécurité publique Canada, aidera également la COPA à mettre en place des cours de sécurité améliorés qui aideront les pilotes à maintenir leurs licences et à se tenir au courant des pratiques exemplaires pour un vol plus sécuritaire.

Ces cours de sécurité et ces modules d'apprentissage contribueront à rendre le vol plus sécuritaire en informant les pilotes des causes principales de divers incidents et accidents tout en fournissant des conseils clairs et simples sur la façon de les éviter.

« En finançant cet important projet, le gouvernement du Canada aide à fournir aux pilotes amateurs des outils essentiels qui assureront leur sécurité et contribue à améliorer les conditions des aviateurs dans l'ensemble du pays en ce qui a trait à la sécurité. Je remercie la COPA pour son travail acharné et pour son engagement en faveur de l'amélioration continue de la sécurité aérienne globale et de la protection de notre espace aérien. »

- L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile

« Les pilotes canadiens travaillent dur pour pouvoir voler librement, et ils ont à cœur la sécurité et l'amélioration de leurs compétences. Pour la première fois dans l'histoire du Canada, tous les pilotes du pays auront un accès égal à une formation de qualité en matière de sécurité qui contribuera à prévenir les opérations de sauvetage. Cette nouvelle ressource fournira également de nouvelles mesures en matière de sécurité à l'industrie, lesquelles étaient jusqu'à présent inaccessibles à l'échelle nationale. Par conséquent, le nouveau centre d'apprentissage en ligne de la COPA pour les passionnés d'aviation jouera un rôle important dans l'atténuation des risques liés à l'aviation en mettant en évidence les principales considérations en matière de sécurité pour les pilotes de manière continue. »

- Jim Ferrier, président et chef de la direction par intérim de la Canadian Owners and Pilots Association

Fondée en 1952 dans le but d'unifier la voix de l'aviation générale au Canada , la Canadian Owners and Pilots Association (COPA) représente plus de 15 000 membres répartis dans toutes les provinces et tous les territoires.

, la Canadian Owners and Pilots Association (COPA) représente plus de 15 000 membres répartis dans toutes les provinces et tous les territoires. La Fondation COPA Flight Safety est un organisme de bienfaisance enregistré qui fait la promotion de la sécurité des pilotes par le biais de matériel éducatif et de services de formation en aviation.

Le Fonds des nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage fournit un financement annuel de 7,6 millions de dollars pour des projets qui amélioreront la recherche et le sauvetage au Canada . Il vise à améliorer l'efficacité, le rendement, l'économie et l'innovation dans le domaine des activités de recherche et de sauvetage.

