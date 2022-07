THUNDER BAY, ON, le 22 juill. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et Son honneur Bill Mauro, maire de la Ville de Thunder Bay, ont annoncé un investissement de plus de 2,3 millions de dollars en fonds fédéraux pour des améliorations relatives à l'énergie et à l'accessibilité au Complexe des Jeux du Canada à Thunder Bay.

« Les améliorations apportées au Complexe des Jeux du Canada offriront aux résidents de Thunder Bay un espace plus moderne et plus accessible où ils pourront apprendre, rester actifs et se rassembler. Les projets comme celui-ci réduisent la pollution, gardent notre air propre et aident à bâtir un avenir meilleur pour tout le monde » a déclaré l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités.

« Ce financement fédéral accordé dans le cadre du Programme des bâtiments communautaires verts et inclusifs permet à la Ville de faire progresser les priorités appuyées par le Conseil, notamment en ce qui a trait à la gestion de l'énergie, à l'accessibilité et au déficit en infrastructures. Le Complexe des Jeux du Canada est un endroit accessible et inclusif qui offre des possibilités de loisirs dans notre collectivité aux enfants, aux jeunes et aux familles. L'investissement continu dans cette installation essentielle garantit que notre collectivité et notre région continueront d'en profiter pendant de nombreuses années », a déclaré Bill Mauro, maire de la Ville de Thunder Bay.

Construit en 1980 pour accueillir les Jeux d'été du Canada de 1981, le complexe sert maintenant d'installation polyvalente dans la collectivité, et on y offre des programmes pour les enfants et les jeunes. Ce projet consiste à améliorer les installations de chauffage, le système de contrôle numérique et les vestiaires, afin d'aider à réduire la consommation d'énergie et les émissions, à améliorer l'accessibilité et à rendre l'installation plus confortable pour les utilisateurs. Ces améliorations permettront de réduire annuellement la consommation d'énergie de l'installation de 23 pour cent et ses émissions de gaz à effet de serre de 270 tonnes.

Le gouvernement du Canada investit 2 397 520 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs fait partie intégrante du Plan climatique renforcé du Canada. Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le Canada.

Le projet annoncé aujourd'hui est financé dans le cadre de l'appel de demandes continu du programme BCVI pour les projets de rénovation de petite et de moyenne envergure dont le coût total admissible se situe entre 100 000 $ et 3 millions de dollars.

Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Les gouvernements provinciaux/territoriaux, les administrations municipales et régionales, les organismes du secteur public, les organismes à but non lucratif et les organisations autochtones intéressés par le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs sont invités à soumettre une demande par l'entremise du site Web d'Infrastructure Canada.

Les demandes visant des projets de rénovation de bâtiments communautaires existants de grande envergure ou de nouveaux projets de bâtiments communautaires, dont le coût total admissible se situe entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars, ont été acceptées dans le cadre d'un processus concurrentiel qui a pris fin le 6 juillet 2021. Un deuxième processus concurrentiel est prévu plus tard en 2022, mais la date n'a pas encore été déterminée. Les renseignements relatifs au deuxième processus seront publiés sur le site Web d'Infrastructure Canada - Bâtiments communautaires verts et inclusifs dès qu'ils seront disponibles.

Les demandes de financement visant des projets de rénovation de petite et de moyenne envergure pour des bâtiments communautaires existants, dont le coût total admissible se situe entre 100 000 $ et 2 999 999 $, seront acceptées de manière continue et financées dans le cadre d'un appel de demandes continu.

Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains.

