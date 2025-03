Cet investissement permettra d'accroître la capacité nationale de calcul pour renforcer l'écosystème canadien de l'intelligence artificielle

OTTAWA, ON, le 20 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Anita Anand, a annoncé que le gouvernement du Canada avait finalisé les modalités de son investissement pouvant aller jusqu'à 240 millions de dollars dans le projet de 725 millions de dollars de Cohere Inc. (anglais), pour établir une capacité nationale de calcul au Canada et soutenir l'acquisition et le développement de compétences en IA au pays.

Cet investissement fédéral vient appuyer la nouvelle infrastructure de calcul de pointe pour l'IA qui sera désormais accessible au pays, grâce à l'aménagement au Canada d'un nouveau centre de données d'IA. Le centre, qui est évalué à plusieurs milliards de dollars, commencera à fournir des données en ligne cette année. Cohere pourra accélérer la commercialisation de ses grands modèles de langage à un nouveau centre de données national, ce qui stimulera sa croissance et lui permettra de mener concurrence à des compétiteurs internationaux bien financés pour l'obtention de parts du marché mondial. L'accès à une capacité de calcul additionnelle à l'échelle nationale favorisera l'expansion d'autres entreprises canadiennes qui mettent au point des technologies d'IA dans ce secteur à croissance rapide.

Cohere est le premier bénéficiaire d'un financement au titre du Défi de la capacité de calcul pour l'IA, annoncé en décembre 2024, dans le cadre de la Stratégie canadienne sur la capacité de calcul souveraine pour l'IA. Ce défi soutient l'écosystème canadien de l'IA en accroissant la capacité de calcul pour l'IA à l'échelle nationale. En fournissant un accès à une infrastructure de calcul de pointe, nous maintenons le leadership du Canada en IA et donnons aux chercheurs et aux industries les moyens de réussir.

« L'intelligence artificielle transforme notre monde et le Canada est en tête du peloton. Cohere et d'autres leaders canadiens en IA favorisent la croissance rapide de notre industrie nationale de l'IA, alimentent l'expansion économique et stimulent la productivité. Nous sommes fiers de réaliser des investissements stratégiques pour soutenir les innovateurs canadiens, établir une capacité nationale et donner de l'élan à notre économie. »

- La ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Anita Anand

« Le Canada est depuis longtemps un leader mondial en matière de soutien à l'intelligence artificielle, et l'annonce d'aujourd'hui contribuera grandement à ce qu'il conserve cette position. Cohere est heureuse de participer activement à ce projet qui contribuera non seulement à soutenir le développement technologique canadien, mais aussi à répondre aux besoins en matière de souveraineté des données, tout particulièrement pour les entreprises œuvrant au sein d'industries fortement réglementées. »

- Le cofondateur et chef de la direction de Cohere Inc., Aidan Gomez

Fondée par des Canadiens en 2019, Cohere Inc. est une entreprise spécialisée dans les technologies d'IA pour les entreprises, et plus particulièrement dans les agents conversationnels, les moteurs de recherche, la rédaction publicitaire, la réduction des données et d'autres produits d'IA. Elle est une entreprise phare dans le monde de l'IA.

Le gouvernement du Canada a prévu 2 milliards de dollars dans le budget de 2024 pour la Stratégie canadienne sur la capacité de calcul souveraine pour l'IA. Cette stratégie vise à ce que les entreprises, les innovateurs et les chercheurs canadiens puissent avoir accès à la capacité de calcul requise pour mettre au point des produits d'IA canadiens et mener à bien des recherches exploratoires. Et, pour y parvenir, une série d'investissements est prévue pour répondre aux besoins de calcul à court, à moyen et à long terme : Une somme pouvant aller jusqu'à 700 millions de dollars est prévue dans le cadre du Défi de la capacité de calcul pour l'IA pour soutenir des projets de construction de centres canadiens de données d'IA par l'industrie, le milieu universitaire et le secteur privé. Un processus de soumission de demandes est en place pour l'attribution des fonds, et la priorité est accordée aux projets canadiens pouvant démontrer un taux de rendement élevé à l'égard de l'investissement public consenti, de la durabilité et d'autres marqueurs de réussite. Une somme pouvant aller jusqu'à 705 millions de dollars est prévue dans le cadre du Programme d'infrastructure de calcul souveraine pour l'IA pour établir au Canada un système de calcul haute performance de pointe de propriété canadienne, qui pourra soutenir une infrastructure informatique nationale propre à l'IA et répondre aux besoins de l'écosystème de recherche et d'innovation de calibre mondial du Canada . Un système plus petit de calcul informatique sécurisé, qui sera dirigé par Services partagés Canada et le Conseil national de recherches Canada , sera également établi. Le gouvernement et l'industrie pourront y mener des travaux de recherche-développement, notamment à des fins de sécurité nationale. À court terme, jusqu'à 200 millions de dollars seront versés pour bonifier l'infrastructure publique de calcul informatique existante et ainsi combler les besoins immédiats. Une somme pouvant aller jusqu'à 300 millions de dollars est prévue dans le cadre du Fonds d'accès à une capacité de calcul pour l'IA afin de permettre l'achat de ressources de calcul pour l'IA par de petites et moyennes entreprises novatrices du Canada . On pourra ainsi répondre aux besoins à court terme des entreprises en attendant que le gouvernement puisse attirer plus de capital privé pour établir une capacité nationale de calcul.

