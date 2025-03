DARTMOUTH, NS, le 13 mars 2025 /CNW/ - Tout le monde mérite d'avoir un chez-soi. Or, l'accession à la propriété et la location sont devenues hors de portée pour de nombreuses personnes partout au pays en raison de la crise du logement qui sévit au Canada. Nous devons construire plus de logements, plus rapidement, pour permettre à la population canadienne d'accéder à des logements qui répondent à ses besoins à un prix abordable. C'est pourquoi, dans le Budget de 2024 et dans le plan qui s'intitule Résoudre la crise du logement : Plan du Canada sur le logement, le gouvernement fédéral a annoncé le plan le plus ambitieux de l'histoire du Canada au chapitre du logement. Ce plan vise à construire 4 millions d'habitations supplémentaires. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement du Canada recense les propriétés de son portefeuille qui présentent un potentiel de conversion en logements.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec ainsi que l'honorable Darren Fisher, ministre des Anciens Combattants et député de Dartmouth--Cole Harbour, annoncent que l'édifice Marine House situé à Dartmouth en Nouvelle-Écosse, a été vendu à la Mi'kmaw Native Friendship Society (MNFS), en partenariat avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de l'Initiative des terrains fédéraux (ITF), en vue d'être réaménagé en logements abordables.

L'ITF est un programme de 318,9 millions de dollars administré en partenariat avec le ministère du Logement, des Infrastructures et des Collectivités et la Société immobilière du Canada, qui vise à transférer et à louer à des demandeurs admissibles des terrains et des bâtiments fédéraux excédentaires en vue de leur réaménagement en logements abordables, durables, accessibles et socialement inclusifs.

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) s'est associé à la SCHL et à la MNFS, en consultation avec Kwilmu'kw Maw-klusuaqn (KMK) au nom de l'Assemblée des chefs mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et des Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, pour offrir cette solution de logement gérée par des Autochtones. En tant que promotrice du projet, la Friendship Society travaillera avec ses partenaires pour réaliser le projet de réaménagement de l'édifice en logements abordables et assurer le bon fonctionnement des lieux.

Lorsque la propriété sera réaménagée, elle comprendra au moins 61 logements. La moitié de ces logements seront abordables, c'est-à-dire qu'ils coûteront moins de 80 % du loyer moyen du marché. Il y aura aussi des locaux pour les différents services de soutien de la MNFS, qui visent à aider les résidents et à bâtir une collectivité solide. Cette initiative tournée vers l'avenir permettra de répondre aux besoins en logements et à créer une collectivité solidaire et dynamique. L'occupation des lieux est prévue pour février 2027.

« La propriété Marine House représente une occasion exceptionnelle de créer des logements abordables au centre-ville de Dartmouth. Entre les mains de la Mi'kmaw Native Friendship Society, cet immeuble fédéral excédentaire sera réaménagé et transformé en plus de 60 logements sûrs et avec soutien. »

L'honorable Darren Fisher

Ministre des Anciens Combattants et député de Dartmouth--Cole Harbour

« Dans le cadre du Plan pour construire des logements sur des terrains publics, le gouvernement du Canada offre des propriétés fédérales pour répondre aux besoins en matière de logement dans tout le pays. La vente de l'édifice Marine House à la Mi'kmaw Native Friendship Society est une étape importante en faveur de solutions de logement autogérées par les Autochtones, qui garantissent l'accès à des logements sûrs et abordables. En partenariat avec la Société immobilière du Canada et la Société canadienne d'hypothèques et de logement, nous nous employons à fournir de véritables solutions de logement qui entraînent des changements positifs au sein des collectivités. Nous sommes fiers de soutenir ce projet et nous nous réjouissons à l'idée de voir la Friendship Society poursuivre son travail essentiel en Nouvelle-Écosse. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« Le marché seul ne permettra pas d'atteindre le niveau d'accessibilité au logement dont nous avons besoin. L'Initiative des terrains fédéraux vise à trouver de nouveaux moyens et à établir de nouveaux partenariats pour construire des logements hors marché, et ce projet est un excellent exemple de ce qui est possible. »

L'honorable Nathaniel Erskine-Smith

Ministre du Logement, des Infrastructures et des Collectivités

« Il s'agit d'un projet de développement important pour les membres de la collectivité, qui se situe dans un endroit central clé et qui facilite aussi l'accès à plus de 60 programmes complémentaires de la Société. Avec la possibilité de loger plus de 200 personnes à un prix abordable, l'édifice Marine House favorisera l'inclusion sociale et économique de chaque résident. Notre partenariat avec l'Assemblée des chefs mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et le gouvernement du Canada dans ce projet représente la concrétisation d'une collaboration qui permet d'offrir des solutions pratiques à l'ensemble de la collectivité et de la région. En outre, dans le cadre de ce projet, la Société continue de travailler avec la province de la Nouvelle-Écosse en vue d'offrir d'ici peu des logements accessibles. »

Pam Glode-Desrochers

Directrice générale du Mi'kmaw Native Friendship and Wije'winen Centre

« Il est essentiel d'avoir un logement; il s'agit d'un droit humain fondamental. Nous sommes heureux d'avoir fait l'acquisition d'un autre bien immobilier dans le cadre du processus de consultation entre les Mi'kmaq, la Nouvelle-Écosse et le Canada. Nous offrons ce bien à la Mi'kmaw Native Friendship Society pour l'aider à répondre à ses besoins urgents en matière de logement pour les Autochtones en milieu urbain. Nous remercions la Première Nation Kwilmu'kw Maw-klusuaqn et le gouvernement du Canada de nous aider à fournir des logements sûrs et chauffés aux membres de notre communauté urbaine dans le besoin. »

Chef Sidney Peters

Co-responsable du logement et de l'infrastructure et coprésident de l'Assemblé des chefs mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse

Les faits en bref

Dans le Budget de 2024 et le plan qui s'intitule Résoudre la crise du logement : Plan du Canada sur le logement, le gouvernement fédéral a annoncé une approche pangouvernementale ambitieuse pour résoudre la crise du logement en construisant plus de logements, en facilitant l'achat ou la location d'une habitation et en aidant les Canadiens et Canadiennes qui n'ont pas les moyens de se loger.

le plan qui s'intitule Résoudre la crise du logement : Plan du sur le logement, le gouvernement fédéral a annoncé une approche pangouvernementale ambitieuse pour résoudre la crise du logement en construisant plus de logements, en facilitant l'achat ou la location d'une habitation et en aidant les Canadiens et Canadiennes qui n'ont pas les moyens de se loger. Un volet important du Plan du Canada sur le logement est le nouveau Plan pour construire des logements sur des terrains publics. Ce plan vise à construire des logements plus rapidement sur des terrains publics excédentaires ou sous-utilisés, partout au pays, en partenariat avec tous les ordres de gouvernement, les constructeurs d'habitations et les fournisseurs de logements.

sur le logement est le nouveau Plan pour construire des logements sur des terrains publics. Ce plan vise à construire des logements plus rapidement sur des terrains publics excédentaires ou sous-utilisés, partout au pays, en partenariat avec tous les ordres de gouvernement, les constructeurs d'habitations et les fournisseurs de logements. Le Plan pour construire des logements sur des terrains publics contribue à l'objectif du gouvernement de créer 250 000 nouveaux logements d'ici 2031.

pour construire des logements sur des terrains publics contribue à l'objectif du gouvernement de créer 250 000 nouveaux logements d'ici 2031. L'édifice Marine House est un bien sous la garde de SPAC situé au 176, rue Portland , à Dartmouth , en Nouvelle-Écosse. Ce bâtiment de 6 étages et 5 708 mètres carrés a été construit en 1984, acheté par SPAC en 2002 et déclaré excédentaire par rapport aux besoins opérationnels en 2022.

