Le gouvernement du Canada fait un investissement important dans le logement abordable à Vancouver

VANCOUVER, le 7 août 2019 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a lancé, en 2017, la toute première Stratégie nationale sur le logement du Canada, un plan de 55 milliards de dollars qui permettra de construire plus de logements, d'investir dans les collectivités et de réduire de moitié l'itinérance.

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, accompagné par l'honorable George Chow, député provincial de Vancouver-Fraserview, au nom de l'honorable Selina Robinson, ministre des Affaires municipales et du Logement de la Colombie-Britannique, ainsi que Kennedy Stewart, maire de Vancouver, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada investira, par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), jusqu'à 184 millions de dollars dans la construction de logements abordables sur des terrains appartenant à la Ville. Au total, 1 100 logements à Vancouver seront financés grâce à cette initiative.

Avec l'aide de la Vancouver Affordable Housing Agency (VAHA) et de la Community Land Trust, promoteur immobilier sans but lucratif et administrateur d'actifs, deux organismes de la ville, et en partenariat avec le gouvernement de la Colombie-Britannique, la SCHL mobilise les proposants de neuf projets, allant de logements modulaires temporaires proposés à des logements locatifs du marché et des coopératives d'habitation. La contribution de la Ville de Vancouver totalise environ 96,6 millions de dollars en loyers nominaux pour les terrains appartenant à la Ville, en subventions et en exemptions des droits d'aménagement des terrains.

En mettant à profit plusieurs initiatives de la Stratégie nationale sur le logement, la SCHL oriente les demandes pour son Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), son initiative Financement de la construction de logements locatifs (FCLL) et son Fonds d'innovation pour le logement abordable.

Pierview Homes, le premier projet à recevoir du financement, est en construction dans le River District, dans le sud-est de Vancouver, et son inauguration est prévue pour 2020. L'aménagement de la coopérative d'habitation de 140 logements, réalisé par la Community Land Trust sur un terrain appartenant de la ville, bénéficie d'un investissement de 53 millions de dollars en vertu de l'initiative FCLL.

Voici les projets que comprend cette initiative :

1001 Kingsway

1210 Seymour Street et 560 Davie Street

et 560 Davie Street 177 West Pender Street

3310 Marine Way

3279-3297 Vanness Avenue

1190 Burrard Street et 937 Davie Street

3183 et 3245 Pierview Crescent

288 E Hastings (immeuble Anjok)

2305-2355 Vanness Avenue (logements modulaires temporaires proposés)

Citations :

« C'est un grand jour pour le logement à Vancouver. Le gouvernement réalise un investissement historique dans le logement qui aidera à offrir jusqu'à 1 100 familles un chez-soi sûr et abordable. Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous tirons parti de nos investissements qui aideront plus de 1 million de familles partout au Canada. » - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« Nous saluons cet investissement fait par le gouvernement fédéral, qui aidera à construire des logements dont nous avons bien besoin grande diversité de personnes dans le besoin de Vancouver, notamment six projets pour lesquels a pris des engagements dans le cadre du plan décennal Homes for BC. Nous travaillons fort avec tous les ordres de gouvernement et des partenaires communautaires pour construire des logements que les Britanno-Colombiens peuvent se payer, notamment plus de 2 700 habitations qui sont terminées ou en construction à Vancouver. » - George Chow, député provincial de Vancouver-Fraserview

« Je tiens à remercier personnellement le premier ministre Trudeau et le ministre Duclos de s'être associés à la Ville de Vancouver pour créer les logements dont nous avons besoin. Cet engagement historique nous aidera à activer plus de 96 millions de dollars en terrains appartenant à la Ville, en subventions et en exemptions de droits, ce qui démontre ce qui se produit lorsque les gouvernements travaillent en partenariat et tiennent leurs promesses. Le financement combiné annoncé aujourd'hui représente un investissement incroyable d'un quart de milliard de dollars dans la construction d'un Vancouver qui fonctionne pour tous. J'espère que d'autres annonces du genre seront faites dans le futur afin de s'attaquer encore plus au problème de l'itinérance et d'assurer l'avenir des coopératives d'habitation existantes dans la ville. » - Kennedy Stewart, maire de Vancouver

Faits en bref :

La SCHL collabore directement avec des fournisseurs de logements, qu'il s'agisse de petites sociétés sans but lucratif ou d'importants promoteurs immobiliers.

Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui ont pour but de venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années.

va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années. Lancée en avril 2017, l'iFCLL a suscité beaucoup d'intérêt et la soumission d'un grand nombre de dossiers de qualité. C'est pourquoi, dans le budget de 2018, le gouvernement a augmenté le montant accordé aux prêts à faible coût de l'iFCLL en le faisant passer de 2,5 à 3,75 milliards de dollars, puis à 13,75 milliards de dollars dans le budget de 2019. Au total, l'iFCLL favorisera la construction de 42 500 logements locatifs partout au pays grâce à des prêts à faible coût octroyés à des emprunteurs.

Des prêts à faible coût sont offerts aux emprunteurs qui souhaitent construire des logements locatifs abordables au Canada pour répondre à un besoin démontré de la collectivité.

pour répondre à un besoin démontré de la collectivité. Le Fonds d'innovation pour le logement abordable versera une aide de 200 millions de dollars sur cinq ans à des projets qui mettent en valeur de nouveaux modèles de financement et des techniques de construction novatrices, qui permettent de réduire les coûts et les risques liés au financement d'ensembles de logements abordables et qui contribuent à rendre ce secteur plus attrayant pour les promoteurs et les investisseurs privés.

Le Fonds d'innovation pour le logement abordable créera jusqu'à 4 000 logements abordables et réduira le nombre de Canadiens ayant des besoins en matière de logement.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques au pays.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques au pays. Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, consultez le www.schl.ca ou suivez-nous Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, consultez le www.schl.ca ou suivez-nous Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, visitez www.chezsoidabord.ca.

Pour savoir ce que fait la province pour améliorer l'abordabilité des logements, rendez-vous sur le site news.gov.bc.ca/factsheets/bc-government-addressing-housing-affordability-challenges

Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements en C.-B., annoncés et financés par la province, est maintenant disponible en ligne à l'adresse https://www.bchousing.org/homes-for-BC

