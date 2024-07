HALIFAX, NS, le 31 juill. 2024 /CNW/ - Dans tous les maillons de la chaîne logistique des véhicules électriques (extraction minière, fabrication, batteries et stations de recharge), le Canada saisit les occasions de créer des emplois et de favoriser la croissance économique. Comme la demande de batteries bondira très vraisemblablement dans les années à venir, il sera judicieux d'investir dans des technologies de batteries de nouvelle génération. Nous investissons donc dans la région de l'Atlantique pour accélérer l'innovation et augmenter la capacité de production nationale de batteries.

Aujourd'hui, en visitant le laboratoire de batteries de classe internationale du groupe de recherche de Metzger, Yang et Dahn, à l'Université Dalhousie, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé une aide de 10,15 millions de dollars pour y établir le Centre canadien d'innovation de la batterie (Canadian Battery Innovation Centre, ou CBIC). M. Wilkinson était accompagné de la députée d'Halifax Ouest, l'honorable Lena Metlege Diab, et du député d'Halifax, Andy Fillmore.

Sous l'égide de Michael Metzger, Ph. D., et de Chongyin Yang, Ph. D., le CBIC concevra des cellules de batterie de nouvelle génération afin de faciliter le développement d'innovations venues des meilleurs laboratoires de recherche sur les batteries au Canada. Le centre accueillera des chercheurs de tout le Canada qui travaillent au prototypage de batteries haut de gamme et il dispensera des formations essentielles axées sur les besoins de l'industrie dans le domaine de la fabrication de cellules de batteries, afin d'aider à fournir à notre filière batteries, en pleine croissance, la main-d'œuvre spécialisée dont elle a besoin.

En soutenant financièrement l'innovation dans cette filière, le gouvernement du Canada fait en sorte que toute la population canadienne puisse tirer profit des avantages concurrentiels dont jouit notre pays.

Citations

« Nos concurrents font de plus en plus d'investissements stratégiques pour se hisser en tête dans l'économie propre. L'investissement dans la production nationale de batteries est l'une des multiples façons dont le Canada soutient la croissance commerciale tirée par l'innovation afin de produire des retombées économiques durables ici tout en affermissant sa place dans les secteurs des batteries et des minéraux sur la scène internationale. Je soutiens avec plaisir des projets qui contribuent à l'innovation énergétique chez nous en appui à notre vision d'une économie carboneutre. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« À l'heure où la planète se tourne de plus en plus vers les véhicules électriques, les entreprises décident d'investir au Canada car nous avons les ressources, la main-d'œuvre et le savoir-faire. C'est grâce à des projets comme celui-ci que nous affermissons la position du Canada atlantique en tant que chef de file mondial de la recherche de pointe et que nous contribuons à garantir les emplois de demain. »

L'honorable Gudie Hutchings

Ministre du Développement économique rural et

ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Le Centre canadien d'innovation de la batterie fournira à nos scientifiques de renommée mondiale un outil puissant pour imaginer, produire et mettre à l'essai rapidement de nouvelles batteries tout en collaborant avec l'industrie. Ce centre ultramoderne, un aimant pour l'industrie, favorisera l'établissement en Nouvelle-Écosse d'un pôle de recherche-développement qui promet de transformer la science et le secteur, et de rendre notre économie plus verte. »

Alice Aiken, Ph. D., vice-présidente à la recherche et à l'innovation

Université Dalhousie

Quelques faits

Des aides annoncées aujourd'hui, 8,15 millions de dollars proviennent du Programme d'innovation énergétique de Ressources naturelles Canada et 2 millions du programme Croissance économique régionale par l'innovation ( CERI) de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA). Cet investissement s'ajoute aux 4,98 millions de dollars de fonds fédéraux qu'Innovation, Sciences et Développement économique Canada a engagés par l'entremise de la Fondation canadienne pour l'innovation dans la réalisation de ce projet de 20 millions de dollars.

et 2 millions du programme Croissance économique régionale par l'innovation ( l'Agence de promotion économique du atlantique (APECA). Cet investissement s'ajoute aux 4,98 millions de dollars de fonds fédéraux qu'Innovation, Sciences et Développement économique a engagés par l'entremise de la Fondation canadienne pour l'innovation dans la réalisation de ce projet de 20 millions de dollars. Par ses formations axées sur l'industrie, le CBIC pourra préparer chaque année de 25 à 50 personnes hautement qualifiées à occuper un emploi dans la fabrication de cellules de batteries.

Pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050, il faudra qu'entre 2022 et 2050 la demande mondiale cumulée de batteries soit multipliée par 150.

2050 la demande mondiale cumulée de batteries soit multipliée par 150. Selon un classement indépendant de BloombergNEF, le Canada a détrôné la Chine comme pays le plus prometteur au monde pour la fabrication de batteries lithium-ion du type de celles qui alimentent les véhicules électriques.

a détrôné la Chine comme pays le plus prometteur au monde pour la fabrication de batteries lithium-ion du type de celles qui alimentent les véhicules électriques. Depuis 2020, les fabricants d'automobiles et de batteries ont annoncé des investissements de plus de 34 milliards de dollars au Canada pour opérer la transition vers la construction de véhicules électriques et la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement en batteries.

pour opérer la transition vers la construction de véhicules électriques et la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement en batteries. De son côté, le gouvernement s'est employé à réunir des investissements cruciaux dans la fabrication de batteries au moyen d'accords de contribution et d'un crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres.

Le Programme d'innovation énergétique de Ressources naturelles Canada fait progresser les technologies d'énergie propre qui aideront le Canada à atteindre ses cibles en matière de changements climatiques, tout en appuyant la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Il finance des projets de recherche, de développement et de démonstration, ainsi que d'autres activités scientifiques connexes.

fait progresser les technologies d'énergie propre qui aideront le à atteindre ses cibles en matière de changements climatiques, tout en appuyant la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Il finance des projets de recherche, de développement et de démonstration, ainsi que d'autres activités scientifiques connexes. Le programme Croissance économique régionale par l'innovation crée les conditions gagnantes pour démarrer et faire croître les entreprises au Canada atlantique. Avec le programme CERI, l'APECA aide les entreprises et les organismes à but non lucratif à bâtir une économie forte, dynamique et inclusive.

