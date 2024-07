GATINEAU, QC, le 9 juill. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada demeure déterminé à résoudre les problèmes de paye non réglés des fonctionnaires, tout en procédant à la modernisation de ses processus et de ses systèmes afin de leur offrir de meilleurs services de ressources humaines (RH) et de paye. Les problèmes de paye que les employés continuent d'éprouver sont inacceptables, et il nous incombe de les régler.

Dans le Budget de 2024, le gouvernement du Canada a affecté 135 millions de dollars supplémentaires pour étendre la mise à l'essai et l'adaptation d'une nouvelle solution de RH et de paye pour la fonction publique. Cette décision soutient le remplacement éventuel du système de paye Phénix et de ses systèmes de RH.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a fait le point sur les progrès réalisés à l'égard des RH et de la paye en présentant son premier rapport d'étape trimestriel. Le rapport fait état des projets concernant les opérations actuelles et l'étude d'une nouvelle solution de RH et de paye. Il y est notamment question :

des efforts déployés pour normaliser et simplifier les processus, les pratiques et les systèmes de gestion de la paye et des RH en usage dans l'ensemble de la fonction publique;

de la stratégie sur les opérations de la paye du Centre des services de paye pour l'exercice 2024 à 2025, qui vise à réduire l'arriéré des mouvements de paye;

de l'initiative du centre de données;

du recours à l'intelligence artificielle dans la conduite de nos opérations;

du lancement de la configuration de la solution de ressources humaines et de paye;

des coûts prévus pour l'exercice 2024 à 2025 à l'égard des opérations courantes et des projets de transformation.

Le gouvernement du Canada continue d'étendre la mise à l'essai de la nouvelle solution de RH et de paye et d'adapter le système à ses besoins particuliers. Des sessions de sensibilisation avec des utilisateurs auront lieu à l'automne 2024 pour offrir aux fonctionnaires l'occasion d'essayer la solution Dayforce et de fournir leurs commentaires.

Dans le cadre des efforts qu'il déploie pour accroître la transparence et la communication de l'information, le gouvernement du Canada a lancé récemment la page Paye et avantages sociaux des employés du GC sur Facebook, afin de renseigner et de soutenir les employés qui ont des questions sur les RH et la paye.

Le gouvernement du Canada entend continuer de se montrer proactif dans la communication de l'information et la consultation des intervenants sur les décisions concernant l'avenir des RH et de la paye dans la fonction publique fédérale, afin de se montrer plus transparent envers la population canadienne, comme il s'est engagé de le faire.

Citation

« Nous améliorons la conduite de nos opérations actuelles pour mieux servir les fonctionnaires, tout en travaillant à la mise en place d'un système qui saura répondre aux besoins du gouvernement du Canada aujourd'hui et demain. Il nous incombe de veiller à ce que les fonctionnaires reçoivent une paye exacte en temps voulu pour le travail important qu'ils font. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Les fonctionnaires de l'administration publique méritent de recevoir à temps la rémunération qui leur est due. C'est pourquoi nous encourageons l'amélioration de nos systèmes en réduisant le nombre des systèmes de ressources humaines dans l'administration publique centrale et en facilitant l'automatisation. Ce premier rapport d'étape montre que le gouvernement est en bonne voie pour explorer une nouvelle solution de ressources humaines et de paye centrée sur le personnel. Nous continuerons de travailler avec l'ensemble des partenaires, y compris les agents de négociation, pour simplifier les processus de ressources humaines et de paye. »

L'honorable Anita Anand

Présidente du Conseil du Trésor

Les faits en bref

Dans le Budget de 2024, 135 millions de dollars ont été affectés à l'étude d'une nouvelle solution de RH et de paye pour l'exercice 2024 à 2025; 112,1 millions de dollars ont été alloués à SPAC, et 22,7 millions de dollars ont été alloués au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada . Le montant total comprend la somme de 85 millions de dollars allouée à la modification du contrat passé avec Dayforce afin de continuer d'étendre la mise à l'essai du système et l'adaptation de celui-ci à nos besoins particuliers.

. Le montant total comprend la somme de 85 millions de dollars allouée à la modification du contrat passé avec Dayforce afin de continuer d'étendre la mise à l'essai du système et l'adaptation de celui-ci à nos besoins particuliers. Les systèmes de RH et de paye actuels permettent de rémunérer plus de 430 000 fonctionnaires actuels et anciens appartenant à plus d'une centaine de ministères et d'organismes. En 2023, cela représentait environ 13,1 millions de paiements totalisant environ 36 milliards de dollars.

La paye que nous versons aux 2 semaines depuis le début de 2024 atteint, à l'échelle de l'organisation, un taux d'exactitude moyen de 97,8 %.

Le Centre des services de paye de la fonction publique fournit des services de paye à 49 organisations desservant plus de 250 000 clients.

