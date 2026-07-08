Avis aux médias - Le secrétaire d'État Belanger annoncera l'octroi de fonds pour le recrutement de bénévoles en recherche et sauvetage et l'intervention sur les plans d'eau en Saskatchewan

OTTAWA, ON, le 8 juill. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État au Développement rural, au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, pour une annonce concernant l'appui du gouvernement du Canada au recrutement inclusif de bénévoles en recherche et sauvetage et au renforcement des interventions sur les plans d'eau et les rives en Saskatchewan.

Un point de presse suivra.

Événement : en personne et à l'extérieur

Date : Le jeudi 9 juillet 2026

Heure : 13 h (HNC)

Lieu :

Caserne de pompiers de La Loche

145, avenue La Loche

La Loche (Saskatchewan)

Remarque à l'intention des médias :

Les représentants des médias accrédités sont priés d'arriver 20 minutes avant le début de l'événement pour s'inscrire et présenter une pièce d'identité avec photo et une accréditation des médias. Les pièces d'identité doivent être visibles en tout temps.

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)

Personnes-ressources : Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, 343-574-6781, [email protected]; Connor Burton, Conseiller principal, communications et enjeux, et attaché de presse, Cabinet du secrétaire d'État (Développement rural), [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]