OTTAWA, ON, le 26 mai 2026 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, à l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, à l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, et à Corey Hogan, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, qui feront le point sur l'état de préparation du Canada aux phénomènes météorologiques extrêmes et sur les perspectives de la saison des feux de forêt de 2026.

Avant la conférence de presse, des représentants du gouvernement du Canada tiendront une séance d'information technique sous embargo pour les médias afin de faire le point sur les perspectives saisonnières des feux de forêt. Les journalistes auront l'occasion de poser des questions et les réponses pourront être attribuées à leur auteur.

Tous les renseignements et documents associés à cette séance d'information seront sous embargo jusqu'au début de la conférence de presse ministérielle, à 12 h 15 (HAE).

1) Séance d'information technique pour les médias

Événement : Hybride (en personne et virtuel)

Date : Le jeudi 28 mai 2026

Heure : 11 h (HAE)

Lieu : Théâtre national de la presse, 180, rue Wellington, salle 325, Ottawa (Ontario)

2) Conférence de presse

Événement : Hybride (en personne et virtuel)

Date : Le jeudi 28 mai 2026

Heure : 12 h 15 HAE

Lieu : Théâtre national de la presse, 180, rue Wellington, salle 325, Ottawa (Ontario)

Remarques à l'intention des médias :

Des services d'interprétation simultanée et de transmission audio seront offerts aux médias sur place.

La participation à la séance d'information technique et à la rencontre avec les médias se fait en personne et virtuellement, et est limitée aux membres accrédités de la Tribune de la presse. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)

Personnes-ressources : Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]