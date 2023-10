Jusqu'à 427 millions de dollars ont été versés pour soutenir la commercialisation de projets transformateurs visant le développement, la mise au point et l'application de solutions technologiques de pointe dans le secteur de la fabrication

WOODBRIDGE, ON, le 27 oct. 2023 /CNW/ - Le modèle unique et axé sur la collaboration des grappes d'innovation mondiales favorise l'établissement de relations vitales entre les partenaires, et donc le développement d'avancées critiques dans l'écosystème d'innovation, donnant ainsi un avantage concurrentiel au Canada à l'échelle mondiale.

Le ministre Champagne aimerait féliciter la Grappe de la fabrication de pointe (NGen), qui a vu son financement du gouvernement du Canada renouvelé récemment, ce qui porte le financement du gouvernement du Canada dans cette grappe à 427 millions de dollars. La reconduite de ce financement dans la grappe vise à soutenir la commercialisation de projets transformateurs axés sur la conception, l'amélioration et la mise en application de solutions technologiques de pointe dans le domaine de la fabrication, ce qui permettra d'attirer des personnes de talent et des investisseurs du Canada et de l'étranger.

Par l'entremise du programme des grappes d'innovation mondiales, le gouvernement s'est doté d'une nouvelle approche en ce qui a trait à l'innovation. Son objectif est d'établir des écosystèmes robustes qui favorisent la croissance accélérée des secteurs où le Canada excelle et possède un avantage concurrentiel important. Depuis le lancement du programme, les grappes ont trouvé de nouveaux moyens d'établir des partenariats et de regrouper des experts dans leurs domaines respectifs afin de créer de nouveaux emplois de grande qualité bien rémunérés, d'investir dans des projets prometteurs, d'aider les entreprises à prendre de l'expansion, et de positionner le Canada en tant que leader mondial en innovation.

La collaboration entre Martinrea et PolyML, dans le cadre du projet « Maintenance préventive et soudage intelligent par l'IA/zéro temps d'arrêt, zéro défaut et optimisation de la production », illustre bien comment le modèle unique du programme des grappes d'innovation mondiales a aidé la Grappe de la fabrication de pointe à établir des partenariats constructifs qui ont donné lieu à des solutions pratiques et abordables pour ses partenaires de fabrication et, par ricochet, pour une plus vaste gamme de fabricants canadiens. En effet, les solutions découlant de ce projet serviront de fondement pour accélérer les démarches d'autres fabricants canadiens qui souhaitent mettre en place des capacités similaires.

Citations

« Au nom du gouvernement du Canada, j'aimerais féliciter NGen d'avoir annoncé à ce jour 165 projets qui auront une incidence considérable sur l'écosystème de la fabrication de pointe, tant au pays qu'à l'étranger. Je suis impatient de voir les résultats de notre soutien renouvelé et les innovations qui verront le jour au Canada dans le secteur de la fabrication de pointe. Je suis aussi convaincu que le bassin de talents s'accroîtra au pays. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Le Canada investit dans son secteur de la fabrication et stimule l'innovation à Vaughan et ailleurs au pays. Les grappes d'innovation mondiales, et leurs partenariats stratégiques avec NGen et ses partenaires, renforcent notre écosystème manufacturier et donnent lieu à des collaborations dirigées par l'industrie, comme celle qui existe entre Martinrea et PolyML. Jusqu'à maintenant, 165 projets ont été annoncés pour mettre de l'avant des solutions technologiques bonifiées, attirer des talents et accroître les investissements dans le secteur canadien de la fabrication. »

- Le député de Vaughn-Woodbridge, Francesco Sorbara

« La collaboration est essentielle à l'innovation dans le secteur canadien de la fabrication de pointe. À NGen, nous sommes fiers de soutenir des partenariats qui donnent des résultats remarquables, et c'est ce que nous avons constaté au sujet du partenariat qui existe entre Martinrea et PolyML. En travaillant avec des fournisseurs de technologies de pointe et des organisations manufacturières de calibre mondial, NGen soutient le développement de capacités nouvelles de premier plan à l'échelle mondiale; et ces nouvelles capacités susciteront de nouveaux débouchés commerciaux et des retombées économiques importantes pour le Canada. »

- Le président-directeur général de NGen, Jayson Myers

Faits en bref

Dans le budget de 2022, le gouvernement du Canada a réitéré son engagement à l'égard des grappes d'innovation mondiales en leur octroyant un financement supplémentaire de 750 millions de dollars jusqu'en 2028 pour soutenir leur croissance future au Canada.

En date du mois de juin 2023, les grappes avaient annoncé plus de 510 projets évalués à 2,29 milliards de dollars et mettant en jeu plus de 2 500 partenaires.

En s'appuyant sur leurs succès à ce jour, les cinq grappes continueront d'étendre leurs écosystèmes d'innovation, en effectuant des missions conjointes qui correspondent aux grandes priorités du gouvernement, comme la lutte contre les changements climatiques et la minimisation des perturbations au sein des chaînes d'approvisionnement.

Les grappes sont en bonne voie d'atteindre ou de surpasser leur objectif global de création de 15 000 emplois directs, indirects et induits d'ici 2023, et de 50 000 d'ici 2028.

de 50 000 d'ici 2028. Les grappes contribuent aussi à l'établissement d'une main-d'œuvre qualifiée et diversifiée en créant des occasions pour les femmes, les Canadiens racisés, les membres des communautés autochtones et d'autres personnes issues de groupes sous-représentés. Elles offrent des ateliers et de la formation structurée en vue de faire bénéficier l'industrie du talent, des connaissances particulières ainsi que des nouvelles compétences des membres de ces groupes.

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA ; Facebook : @innovationcanadienne ; Instagram : @innovationcdn ; et LinkedIn

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Audrey Champoux, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias : Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]