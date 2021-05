OTTAWA, ON, le 7 mai 2021 /CNW/ - En partenariat avec Forschungszentrum Jülich et l'Institut de technologie de Karlsruhe en Allemagne, Ressources naturelles Canada et le Conseil national de recherches du Canada ont aujourd'hui fait l'annonce d'un centre germano-canadien de développement accéléré des matériaux (German-Canadian Materials Acceleration Centre ou GC-MAC). Le centre a reçu un financement de 2,2 millions de dollars (1,5 M€) du ministère fédéral de l'Éducation et de la Recherche de l'Allemagne et un montant équivalent des organismes d'accueil allemands, de même qu'une contribution non financière de 4,4 millions de dollars (3 M€) du gouvernement canadien, ce qui porte son enveloppe totale à 8,8 millions de dollars (6 M€) sur cinq ans.

Situé en Allemagne et au Canada, le centre servira de plateforme commune pour le développement de matériaux énergétiques de pointe. Cette collaboration représente, de la part des deux pays, une importante contribution à la transition mondiale vers une économie carboneutre. Le centre, qui générera des retombées dans toute la filière des énergies propres, concentrera ses efforts sur les technologies d'importance critique qui permettent la production et l'utilisation d'hydrogène propre, le captage de carbone et l'adoption de carburants renouvelables, de même que sur les initiatives dédiées aux nouvelles technologies de batteries, comme Battery 2030+ de l'Union européenne.

En 2021, le Canada et l'Allemagne célèbrent 50 ans de coopération en science et en technologie. Ce partenariat favorise la formation axée sur les compétences, l'échange de travaux de recherche et la mise en commun de l'expertise, misant sur l'accès à des infrastructures et à un savoir-faire de classe mondiale dans les deux pays. Le centre comptera des chercheurs du monde universitaire issus notamment de l'Université de Toronto, de l'Université de la Colombie-Britannique, de l'Université Simon-Fraser, de la Helmholtz Association, des Helmholtz Institutes (à Ulm et à Erlangen-Nürnberg), de l'Université d'Aix-la-Chapelle (RWTH Aachen University), de l'Université Friedrich-Alexander d'Erlangen-Nürnberg et de l'Université de Münster.

Citations

« En consolidant des partenariats internationaux, nous ferons du Canada un chef de file mondial de l'innovation. Ce nouveau centre permettra la mise en marché de nouvelles technologies énergétiques en favorisant des collaborations et des recherches de premier ordre. Voilà comment nous atteindrons la carboneutralité. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Notre centre forgera entre le Canada et l'Allemagne une puissante alliance de recherche pour accomplir une tâche de la plus haute importance : utiliser l'intelligence artificielle, l'analyse de données et la robotique pour accélérer la découverte et la conception de matériaux qui permettront de développer les technologies de l'avenir. »

Michael H. Eikerling, Ph. D

Chercheur principal, Forschungszentrum Jülich

« En favorisant une collaboration plus étroite avec nos homologues allemands dans le domaine de la recherche, ce partenariat aidera chaque pays à se rapprocher de ses objectifs en matière d'énergie propre. Nous nous réjouissons à la perspective de travailler avec nos partenaires pour accélérer le développement de matériaux de pointe utiles à l'industrie. »

Mitch Davies

Président, Conseil national de recherches du Canada

En bref

Le centre travaillera surtout à des technologies qui viseront à accélérer la découverte et l'utilisation innovante de nouveaux matériaux, notamment des plateformes expérimentales faisant appel à des robots dotés d'intelligence artificielle; on appelle ces dernières les plateformes de découverte accélérée des matériaux (Material Acceleration Platforms ou MAP) ou laboratoires autonomes.

Ressources naturelles Canada et le Conseil national de recherches du Canada ont beaucoup investi dans les MAP, finançant notamment la construction de laboratoires d'une superficie totale de 4200 m 2 à Hamilton et à Mississauga en Ontario (dans le cadre de l'initiative de Laboratoires Canada).

Dans le cadre de l'initiative mondiale Mission Innovation, Ressources naturelles Canada a soutenu le développement de MAP en sa qualité de chef de file du sixième défi d'innovation, qui était consacré aux matériaux énergétiques propres.

https://www.nrcan.gc.ca/climate-change/canadas-green-future/clean-growth-programs/20254

