Il est essentiel, peu importe son lieu de résidence, d'avoir accès à des services Internet haute vitesse fiables et abordables.

Aujourd'hui, la ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, a fait état des progrès accomplis par le gouvernement du Canada à l'égard de son objectif de brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse. La ministre a également mis en lumière le Tableau de bord d'accès à Internet haute vitesse, un outil en ligne pratique qui est mis à jour tous les trimestres. Ce tableau de bord permet de trouver de l'information sur les progrès en matière de connectivité par province et par territoire.

Progrès jusqu'à présent

Grâce au Fonds pour la large bande universelle (FLBU) et à d'autres investissements fédéraux et provinciaux, le gouvernement du Canada est en voie d'atteindre son objectif de fournir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des foyers canadiens d'ici 2026 et à l'ensemble de la population d'ici 2030. Aujourd'hui, 93,5 % des foyers ont déjà accès à Internet haute vitesse, comparativement à seulement 79 % en 2014. De plus, le gouvernement avait atteint son objectif d'offrir à 90 % de la population canadienne, au plus tard en 2021, l'accès à Internet haute vitesse. Depuis 2015, environ 2,2 millions de foyers canadiens de plus ont obtenu l'accès à Internet haute vitesse grâce aux investissements de taille réalisés par le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires, les municipalités, les communautés autochtones, de même que des fournisseurs de services Internet de toutes tailles d'un océan à l'autre.

Depuis le lancement du FLBU en novembre 2020, plus de 260 projets et 6 ententes de financement fédérales-provinciales ont été annoncés. Ces investissements aideront à brancher plus de 950 000 foyers, y compris plus de 29 000 foyers autochtones, à des services Internet haute vitesse fiables et abordables.

Cette année, le gouvernement a annoncé de nouveaux projets qui permettront de brancher plus de 36 000 foyers de Terre-Neuve-et-Labrador, plus de 16 000 foyers de l'Ontario et plus de 5 000 foyers de la Saskatchewan. D'autres projets sont à venir. Les renseignements propres à chacun des projets sont affichés en ligne, au moment de leur annonce.

Des partenariats qui mènent vers la réussite

Pour atteindre ses objectifs de connectivité plus rapidement, le gouvernement du Canada a conclu des partenariats de cofinancement avec le Québec, l'Ontario, Terre-Neuve-et-Labrador, l'Alberta, la Colombie-Britannique et l'Île-du-Prince-Édouard. Grâce aux contributions provinciales s'élevant à près de 2 milliards de dollars prévues dans le cadre de ces partenariats, il sera possible de brancher encore plus de foyers à partir du financement du FLBU.

Le gouvernement s'emploie également dans le cadre du FLBU à combler les lacunes en matière de connectivité mobile. Il a alloué jusqu'à 50 millions de dollars à des projets de connectivité mobile qui profiteront principalement aux communautés autochtones. Le partenariat formé entre les gouvernements fédéral et de la Colombie-Britannique dans le cadre du FLBU afin d'assurer une pleine connectivité mobile le long de la « route des larmes » en Colombie-Britannique permettra de rendre cette voie plus sécuritaire pour les voyageurs, et tout particulièrement pour les femmes et les filles autochtones. Le gouvernement fera d'autres annonces concernant la connectivité mobile en 2023.

Combler le fossé

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a libéré 7,6 milliards de dollars en vue de l'amélioration de la connectivité partout au Canada. Il continuera de travailler dur pour surpasser ses objectifs, de sorte que tous les Canadiens, peu importe leur lieu de résidence, puissent avoir accès à Internet haute vitesse dès que possible.

Citations

« Nous savons tous qu'Internet n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Je suis fière de dire que, grâce aux efforts de notre gouvernement, 93,5 % des foyers canadiens ont désormais accès à Internet haute vitesse, comparativement à seulement 79 % en 2014. Nous sommes en bonne voie de surpasser notre objectif de fournir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des Canadiens d'ici 2026, et à tous les Canadiens d'ici 2030. Comme ministre, je vais continuer de m'assurer que les Canadiens vivant en milieu rural ont l'accès dont ils ont besoin à des services Internet haute vitesse et de connectivité mobile abordables. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings

Faits en bref

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement, et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a alloué 7,6 milliards de dollars à la construction ou à l'amélioration d'infrastructures Internet à large bande d'un océan à l'autre.

a alloué 7,6 milliards de dollars à la construction ou à l'amélioration d'infrastructures Internet à large bande d'un océan à l'autre. Le Fonds pour la large bande universelle du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à offrir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des Canadiens d'ici 2026 et à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030.

est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à offrir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des Canadiens d'ici à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030. Le Tableau de bord d'accès à Internet haute vitesse, qui est mis à jour tous les trimestres, permet aux Canadiens de constater les progrès réalisés à l'échelle nationale ainsi que le financement accordé par le gouvernement à chaque province et territoire

À l'heure actuelle, 93,5 % des foyers au Canada ont accès à Internet haute vitesse, comparativement à seulement 79 % en 2014.

ont accès à Internet haute vitesse, comparativement à seulement 79 % en 2014. La Carte nationale des services Internet à large bande est un outil interactif qui permet aux Canadiens de trouver des fournisseurs de services Internet et les projets de connectivité en cours dans leur région.

