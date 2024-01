DIEPPE, NB, le 5 janv. 2024 /CNW/ - Le boulevard Dieppe sera prolongé grâce à un investissement combiné de 42 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial, ainsi que de la ville de Dieppe. Le projet comprend également de nouvelles infrastructures pour desservir les développements futurs et l'ajout d'un nouvelle tour d'eau.

Annoncé par l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, de l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens combattants et ministre associée de la Défense nationale, de l'honorable Greg Turner, ministre provincial responsable d'Opportunités NB, et Yvon Lapierre, maire de Dieppe, ce projet répondra aux besoins de la communauté grandissante en améliorant les infrastructures de services et les réseaux de transport.

Le prolongement du boulevard Dieppe comprend la préparation du terrain, de nouvelles conduites d'eau et d'égout, des ponceaux, des travaux d'électricité, des bordures, de l'asphalte, des sentiers multifonctionnels et de nouveaux abris d'autobus. Ces nouvelles infrastructures permettront de mieux accueillir de futurs développements immobiliers.

« Dieppe continue d'être sur une trajectoire de croissance impressionnante, et alors qu'elle continue d'accueillir plus de gens, nous devons nous assurer que nous avons les infrastructures en place pour accommoder cette croissance. Cet investissement va permettre de faire exactement cela en appuyant la construction de logements et en réduisant les temps de déplacement des résidents. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Une extension de route ne sert pas qu'à paver la voie au transport, elle élargit les possibilités, relie les communautés et ouvre la voie au progrès et à la prospérité. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense Nationale et députée de Moncton‒Riverview‒Dieppe.

« Le prolongement du boulevard Dieppe appuiera la croissance démographique et économique de la ville de Dieppe et de toute la région. La nouvelle infrastructure desservira les nouveaux développements et répondra aux besoins de Dieppe en matière de logement et de transport. »

L'honorable Greg Turner, ministre provincial responsable d'Opportunités NB, au nom de l'honorable Réjean Savoie, ministre responsable de la Société de développement régional.

« Le développement de la première phase du boulevard Dieppe est définitivement un succès et correspond à la vision établie lors de son ouverture. Cette prochaine étape que nous débutons permettra de poursuivre le développement de notre ville et répondre à certains défis en logement et en transport reliés à notre croissance continue. »

Yvon Lapierre, maire de Dieppe

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 21,000,000 $ provenant du volet Infrastructures vertes et du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, dans le cadre du programme Investir dans le Canada . La contribution du gouvernement du Nouveau-Brunswick s'élève à 13,998,600 $ tandis que la ville de Dieppe contribue avec 7,001,400 $.

. La contribution du gouvernement du Nouveau-Brunswick s'élève à 13,998,600 $ tandis que la ville de contribue avec 7,001,400 $. Le Programme d'infrastructure Investir dans le Canada fournit un financement stable et à long terme pour : Aider les collectivités à réduire la pollution de l'air et de l'eau, à fournir de l'eau potable, à accroître la résilience aux changements climatiques et à créer une économie axée sur la croissance propre, Bâtir des collectivités fortes, dynamiques et inclusives, et Veiller à ce que les familles canadiennes aient accès à des services modernes et fiables qui améliorent leur qualité de vie.

fournit un financement stable et à long terme pour : Le volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques soutient des projets qui permettent d'améliorer l'accès à des sources d'énergie plus efficaces et plus fiables, l'état des infrastructures communautaires et la connectivité Internet dans les collectivités rurales et nordiques.

Le volet Infrastructures vertes vise à permettre aux collectivités de devenir plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

Le financement fédéral est sujet au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et aux obligations en matière d'évaluation environnementale.

