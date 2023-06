POWELL RIVER, BC, le 26 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, et Lisa Berg, directrice de l'école Assumption, ont annoncé un investissement fédéral de 19 360 $ pour planifier la conversion vers un autobus scolaire électrique pour cette école accueillant des élèves de la prématernelle à la neuvième année.

Cet investissement appuiera un projet de planification qui évaluera la faisabilité de convertir le transport au diesel de l'école Assumption vers un autobus scolaire électrique zéro émission, à mettre en œuvre une infrastructure de recharge de véhicules et à élaborer une stratégie d'approvisionnement pour l'école. L'objectif est de produire un plan directeur pour un transport en commun plus écologique et plus sain afin de transporter les élèves vers et de l'école et de soutenir les déplacements lors des sorties scolaires.

Cet investissement aidera l'école Assumption à contribuer à l'objectif du Canada d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050 en réduisant les émissions de GES et en offrant un transport en commun confortable et propre aux élèves.

En tant qu'école indépendante, l'école Assumption dessert la communauté environnante, connue sous le nom de région qathet, qui comprend la Ville de Powell River et la nation des Tal'amins.

« Investir dans une infrastructure de transport en commun à zéro émission est essentiel pour bâtir des collectivités fortes et résilientes. Notre gouvernement est fier de collaborer avec l'école Assumption pour l'aider à convertir sa flotte d'autobus scolaires en autobus scolaires électriques à batterie. Des projets comme celui-ci nous rapprochent non seulement de notre objectif de carboneutralité d'ici 2050, mais ils créent aussi des modèles sur la façon dont la prochaine génération peut contribuer à créer un avenir plus sain et plus durable. »

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada et député de Vancouver-Sud, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'école Assumption est très heureuse d'avoir reçu une contribution pour son projet de planification d'autobus électriques. La subvention du gouvernement pour financer le projet de planification est un pas important vers la réduction de l'empreinte carbone de notre école. L'adoption d'un autobus électrique nous permettra de créer une communauté plus saine et de protéger la terre comme le font les membres de la nation ɬaʔamɩn [Tal'amin] depuis des temps immémoriaux. Nous sommes impatients de poursuivre le processus de planification afin que nos élèves puissent voir que nos choix quotidiens peuvent avoir une grande incidence sur notre environnement. Merci à tous ceux qui, au sein de notre communauté, ont prié pour la réussite de ce projet. »

Lisa Berg, directrice de l'école Assumption

Le gouvernement du Canada investit 19 360 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE) et la contribution de l'école Assumption s'élève à 4 840 $.

Dans le cadre du FTCZE, on accepte les demandes de financement aux termes des deux volets de financement : Planification et Immobilisations. Les demandeurs admissibles peuvent demander un financement pour aider à couvrir les coûts de planification et d'immobilisations liés à l'électrification des réseaux de transport scolaire et de transport en commun, ce qui comprend l'achat d'autobus à zéro émission et d'infrastructures connexes.

Le FTCZE aide les collectivités à passer à des autobus scolaires et de transport en commun à zéro émission afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de contribuer à l'atteinte des objectifs du Canada en matière de carboneutralité. En électrifiant leur parc d'autobus, les collectivités œuvrent en faveur d'un environnement plus propre pour nos enfants, tout en créant des emplois et en soutenant l'industrie manufacturière canadienne.

Ce fonds est étroitement coordonné avec l'initiative pour les autobus à zéro émission de la Banque de l'infrastructure du Canada, qui s'est engagé à investir plus de 1,5 milliard de dollars dans le déploiement d'autobus à zéro émission.

Le gouvernement du Canada investira 14,9 milliards de dollars sur huit ans, à compter de 2021, dans des transports en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en financement fédéral stable et prévisible pour le transport en commun, qui sera disponible pour soutenir les solutions de transport en commun à compter de 2026-2027.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces.

Le Fonds pour le transport en commun à zéro émission complémente le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin de permettre à chaque collectivité de disposer de moyens de transport propres et abordables.

