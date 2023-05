VILLE DE NICOLET, QC, le 18 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et Lieutenant du Québec, et Scott Pearce, président intérimaire de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), ont annoncé un investissement fédéral de plus de 1,5 million $ pour aider 35 collectivités au Québec à mettre sur pied des stratégies innovantes de gestion des actifs.

La gestion des actifs permet aux collectivités de bien gérer les infrastructures municipales tels que les routes, les arénas, les ponts, l'eau potable et le traitement des eaux usées, pour assurer leur bon fonctionnement et prendre des décisions éclairées en matière d'investissements. La gestion des actifs aide aussi à réduire les risques pour permettre aux municipalités d'offrir des services fiables et abordables et une qualité de vie élevée à leurs résidents.

Ces fonds renforceront la prise de décisions fondée sur des données relatives aux infrastructures clés afin de garantir leur bon rendement à long terme. Parmi les récipiendaires :

La Ville de Nicolet reçoit 50 000 $ pour produire un bilan de santé des principaux actifs de la ville afin d'aider les décideurs municipaux à gérer de façon optimale les infrastructures à la charge de la population. Ce faisant, elle consolidera et élaborera un portrait global des actifs par un tableau de bord et une carte interactive et implantera un outil de suivi des actifs.

reçoit 50 000 $ pour produire un bilan de santé des principaux actifs de la ville afin d'aider les décideurs municipaux à gérer de façon optimale les infrastructures à la charge de la population. Ce faisant, elle consolidera et élaborera un portrait global des actifs par un tableau de bord et une carte interactive et implantera un outil de suivi des actifs. La Ville de Salaberry-de-Valleyfield reçoit 50 000 $ pour recueillir des informations sur les conduites maîtresses d'eau potable afin d'en évaluer le niveau de risque et leur durée de vie utile restante.

reçoit 50 000 $ pour recueillir des informations sur les conduites maîtresses d'eau potable afin d'en évaluer le niveau de risque et leur durée de vie utile restante. La Ville de Québec reçoit 40 000 $ pour implanter un protocole de gestion d'actifs innovant pour les infrastructures d'eau potable et de traitement des eaux usées, qui comprend 6 usines et 8 gros ouvrages. Conjointement avec un professionnel, la Ville développera une politique-cadre et une stratégie de gestion d'actifs ainsi que les processus permettant la production d'outils de gestion et des tableaux de bord simples et efficaces.

Citations

« Ça fait rarement la première page des journaux, mais la gestion à long terme de nos infrastructures a des impacts concrets sur notre qualité de vie au quotidien. Investir pour aider les villes du Québec à rendre la gestion des infrastructures plus efficace permet non seulement d'assurer l'accès aux services sur lesquels on compte tous, mais aussi de renforcer nos économies locales et de bâtir des communautés plus résilientes. C'est un autre moyen par lequel notre gouvernement continue de livrer pour les Québécois. »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les infrastructures des municipalités constituées de routes, de ponts, de bâtiments, de systèmes et autres représentent environ 60 % de toutes les infrastructures du pays qui soutiennent notre économie et notre qualité de vie. Voilà pourquoi il est essentiel d'appuyer les gouvernements municipaux dans la mise sur pied et le maintien d'une gestion solide des actifs au moyen d'initiatives comme le Programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des municipalités. Financé par le gouvernement du Canada, ce programme aide les collectivités au Québec et de l'ensemble du pays à adopter de bonnes pratiques de gestion des actifs et à recueillir et à analyser des données afin d'améliorer leurs décisions d'investissement. »

Scott Pearce, président intérimaire de la Fédération canadienne des municipalités

En bref

Les fonds annoncés aujourd'hui proviennent du Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM), un programme de 110 millions de dollars financé par le gouvernement du Canada et géré par la Fédération canadienne des municipalités.

et géré par la Fédération canadienne des municipalités. Le PGAM est conçu pour aider les municipalités canadiennes à renforcer leurs décisions d'investissement dans les infrastructures en se fondant sur des données fiables et de bonnes pratiques de gestion des actifs.

Ce programme propose de la formation en gestion des actifs, du financement et un partage de connaissances, de façon à permettre aux municipalités d'accéder à toutes les données nécessaires à une planification efficace.

Le gouvernement fédéral a mis en œuvre le Plan Investir dans le Canada afin d'investir plus de 180 milliards de dollars en 12 ans dans les transports collectifs, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les corridors commerciaux et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et du Nord du Canada .

Documentation connexe

Des informations complémentaires sur les 35 initiatives municipales se trouvent dans le document d'information.

Liens connexes

Programme de gestion des actifs municipaux

Infrastructure dans votre collectivité

Plan Investir dans le Canada : le plan d'infrastructures à long terme du Canada

Carte des projets du Plan Investir dans le Canada

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343 574-8116, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Relations avec les médias de la FCM, 613 907-6395, [email protected]