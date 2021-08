PARC NATIONAL JASPER, AB, le 10 août 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger la conservation de la biodiversité et à entreprendre des initiatives importantes pour soutenir le rétablissement des espèces en péril et à faire en sorte qu'elles demeurent un élément important de notre patrimoine naturel et culturel commun.

Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé l'intention du gouvernement d'aller de l'avant avec de nouvelles mesures supplémentaires pour soutenir le rétablissement du caribou des bois au parc national Jasper. Dans le budget de 2021, un montant de plus de 24 millions de dollars a été octroyé au programme Patrimoine naturel pour des initiatives de conservation du caribou dans le parc.

Les spécialistes de la faune de Parcs Canada travaillent depuis de nombreuses années pour protéger l'habitat du caribou des bois au parc national Jasper, et soutenir son rétablissement. Ces spécialistes ont travaillé avec des experts d'universités, de gouvernements provinciaux et de groupes de conservation afin d'examiner des mesures supplémentaires qui pourraient contribuer à soutenir le rétablissement du caribou des bois. L'une d'entre elles est une proposition de programme de reproduction aux fins de conservation qui aiderait à rétablir les populations de caribous dans le cadre du plus vaste Plan d'action visant des espèces multiples dans le parc national Jasper.

À la suite de l'annonce de financement d'aujourd'hui, Parcs Canada ira de l'avant sur plusieurs fronts, notamment en procédant à la conception détaillée d'une installation de reproduction aux fins de conservation grâce à laquelle Parcs Canada pourra mieux orienter le processus d'évaluation des impacts. L'intégrité écologique est la priorité absolue de Parcs Canada. Les évaluations d'impact sont utilisées pour gérer les répercussions des projets d'infrastructure, et lorsque possible, accroître les gains écologiques pour les écosystèmes des parcs.

Les préparatifs sont en train d'être finalisés pour tenir des consultations auprès des partenaires autochtones et du grand public au sujet de l'initiative, dès l'automne 2021. Si elle est approuvée une fois la consultation et le processus d'évaluation des impacts terminés, l'installation de reproduction aux fins de conservation sera construite à proximité, dans un bon habitat pour le caribou, au sud du lotissement urbain de Jasper.

L'Agence Parcs Canada s'est engagée à continuer de solliciter la participation des peuples autochtones tôt et aux étapes de planification du programme de reproduction aux fins de conservation proposé et de faciliter la tenue de cérémonies tout au long du processus. Parcs Canada travaillera avec des communautés autochtones partenaires pour examiner formellement la proposition et consultera les Autochtones quant à la façon d'incorporer les connaissances traditionnelles et les méthodes autochtones de savoir dans le programme de reproduction aux fins de conservation proposé au parc national Jasper.

Les efforts faits pour protéger le caribou et son habitat essentiel dans le parc national Jasper s'inscrivent dans un plan plus vaste élaboré par les gouvernements fédéral et provincial de même que par les partenaires, les peuples et les communautés autochtones afin de soutenir le rétablissement du caribou des bois dans tout le Canada.

« Le caribou des bois est une espèce emblématique qui occupe une place importante dans l'histoire naturelle et culturelle du Canada. Dans le cadre de cette initiative importante, le gouvernement du Canada va de l'avant avec des mesures concrètes pour aider l'espèce à se rétablir dans les limites d'un lieu protégé spécial, le parc national Jasper, qui offre les meilleures conditions pour la réussite des efforts de conservation. Ce financement appuiera Parcs Canada pour prendre des mesures complémentaires pour protéger l'intégrité écologique et contribuer au rétablissement de cette espèce en péril. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Le parc national Jasper s'étend sur plus de 11 000 kilomètres carrés et est le plus grand parc national des Rocheuses canadiennes. De plus, il fait partie du site du patrimoine mondial des parcs des montagnes Rocheuses canadiennes de l'UNESCO.

Le parc national Jasper sert d'habitat à trois hardes de caribous de la population des montagnes du Sud : celle de la vallée Tonquin, celle de la Brazeau et celle de l'À la Pêche. Une quatrième harde, celle de la Maligne, a récemment été déclarée disparue du pays, mais son habitat demeure protégé. La harde de la vallée Tonquin compte environ 45 caribous, et celle de la Brazeau, moins de 15 individus. Les hardes de la vallée Tonquin et de la Brazeau ne comptent pas suffisamment de caribous femelles (dix ou moins dans chaque harde) pour pouvoir se rétablir sans aide.

La harde de l'À la Pêche, qui est formée de quelque 150 bêtes, est considérée comme partiellement migratrice et vit aux environs de la limite nord du parc national Jasper. Cette harde est gérée et surveillée principalement par la Province de l' Alberta (en anglais seulement). Certains animaux de la harde passent l'année entière dans le parc national Jasper, d'autres restent dans les contreforts des Rocheuses, en Alberta , et d'autres encore effectuent des migrations continues entre ces deux secteurs.

(en anglais seulement). Certains animaux de la harde passent l'année entière dans le parc national Jasper, d'autres restent dans les contreforts des Rocheuses, en , et d'autres encore effectuent des migrations continues entre ces deux secteurs. Le réseau d'aires protégées du Canada joue un rôle important dans la lutte contre les effets des changements climatiques en protégeant et en rétablissant des écosystèmes sains et résilients et en contribuant au rétablissement des espèces en péril. Au titre de la Loi sur les espèces en péril (LEP), Parcs Canada est responsable de la protection et du rétablissement des espèces inscrites qui sont présentes dans les parcs nationaux, comme le caribou dans le parc national Jasper. L'habitat essentiel du caribou dans tout le parc national Jasper est protégé par la Loi sur les parcs nationaux du Canada et la Loi sur les espèces en péril .

joue un rôle important dans la lutte contre les effets des changements climatiques en protégeant et en rétablissant des écosystèmes sains et résilients et en contribuant au rétablissement des espèces en péril. Au titre de la (LEP), Parcs Canada est responsable de la protection et du rétablissement des espèces inscrites qui sont présentes dans les parcs nationaux, comme le caribou dans le parc national Jasper. L'habitat essentiel du caribou dans tout le parc national Jasper est protégé par la et la . Parcs Canada est l'un des rares réseaux de parcs nationaux au monde à disposer d'un programme de surveillance et de rapports sur l'intégrité écologique à l'échelle de son réseau pour guider les mesures de restauration. L'Agence travaille avec les communautés autochtones de tout le pays en tant que partenaires de la conservation du patrimoine naturel, ainsi qu'avec des établissements universitaires et scientifiques pour des projets de surveillance écologique.

L'évaluation d'impact fournit à Parcs Canada un moyen de prendre pleinement en compte les effets potentiels de ses décisions sur les ressources naturelles et culturelles, ainsi que sur le maintien ou la restauration de l'intégrité écologique, de l'intégrité commémorative et de la viabilité écologique avant l'approbation et la mise en œuvre d'un projet, de façon à ce que les potentiels effets environnementaux négatifs puissent être ciblés, évités, atténués et surveillés, selon les besoins.

