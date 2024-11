SQUAMISH, C.-B., le 28 nov. 2024 /CNW/ - Les technologies de gestion du carbone et les sources de combustibles propres de remplacement contribueront grandement à la décarbonation et à la compétitivité de l'économie canadienne. Conscient de l'urgence de l'action climatique, le gouvernement du Canada s'emploie à renforcer les atouts de notre pays dans ces domaines.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui, dans le cadre du Programme d'innovation énergétique, l'octroi de 5 millions de dollars en financement à la société à responsabilité illimitée Carbon Engineering, établie à Squamish. Ces fonds serviront à financer la création de solutions énergétiques de rechange pour alimenter les systèmes d'extraction directe dans l'air (EDA), qui extraient le dioxyde de carbone (CO 2 ) de l'air ambiant. Le projet financé vise également à explorer la possibilité d'électrifier davantage le procédé d'EDA, qui permet de dissocier la source d'émission du point de capture et ainsi de capter les émissions n'importe où - un outil précieux dans l'édification d'un avenir sobre en carbone.

Dès qu'elles seront au point, ces technologies devraient se traduire par des retombées positives pour l'environnement : elles réduiront l'empreinte terrestre de l'installation et amélioreront plus avant l'écoefficacité des procédés d'EDA actuels tout en renforçant le leadership du Canada dans le domaine des technologies de gestion du carbone.

Le ministre Wilkinson a également annoncé une enveloppe supplémentaire de 7,5 millions de dollars pour cinq projets visant à accélérer le développement de technologies propres qui peuvent atténuer considérablement les émissions industrielles en Colombie-Britannique. Ces fonds se répartissent comme suit :

2,5 millions de dollars à British Columbia Biocarbon Ltd.

1,8 million de dollars à Arca Climate Technologies Inc.

1,5 million de dollars à l'Université de la Colombie-Britannique

980 500 $ à Parkland Refining (BC) Ltd.

710 000 $ à Highbury Energy Inc.

Dans le cadre des tables régionales sur l'énergie et les ressources, on a dressé une vue d'ensemble de la gestion du carbone en Colombie-Britannique, qui met en évidence le leadership, les possibilités et le cadre réglementaire de la province dans le domaine de la gestion du carbone.

Citations

« Grâce au dynamisme de son secteur de la recherche-développement, la Colombie-Britannique est bien placée pour tirer profit du savoir-faire d'innovateurs établis qui pilotent des projets propres à réduire les émissions et à favoriser l'innovation carboneutre au pays. Le gouvernement du Canada veut collaborer avec la Colombie-Britannique et d'autres provinces et territoires pour contribuer à la réalisation des objectifs climatiques canadiens. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« La Colombie-Britannique continue de piloter des innovations qui réduisent les émissions et créent des emplois valorisants pour la population. Grâce au soutien qu'offre le gouvernement fédéral à des projets comme la technologie d'extraction dans l'air de Carbon Engineering, notre province peut démontrer sa volonté partagée de bâtir un avenir plus vert et plus durable pour les générations à venir. »

L'honorable Adrian Dix

Ministre de l'Énergie et des Solutions climatiques

« Le Canada est un chef de file mondial dans le secteur des technologies propres, propulsé par les innovations et les entreprises de la Colombie-Britannique. Le Canada contribue à l'avancement de la technologie d'extraction directe dans l'air développée par la société Carbon Engineering, à Squamish, dans le cadre de ses efforts pour saisir des possibilités économiques régionales dans ce secteur en plein essor qui continuera de créer de bons emplois à l'échelle locale, d'assurer la prospérité à long terme et de combattre les changements climatiques. »

Patrick Weiler

Député de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country

Quelques faits

Le budget de 2021 a affecté 319 millions de dollars sur sept ans à des travaux de recherche, de développement et de démonstration pour favoriser le développement et la viabilité commerciale des technologies de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CUSC).

Ressources naturelles Canada exécute cet engagement dans le cadre de son Programme d'innovation énergétique, lequel fait progresser des technologies d'énergie propre qui aideront le Canada à atteindre ses cibles de lutte contre les changements climatiques, tout en favorisant la transition vers une économie sobre en carbone. Ce programme finance des projets de recherche, de développement et de démonstration ainsi que d'autres activités scientifiques connexes.

De plus, le gouvernement du Canada priorise la mise en œuvre d'importants crédits d'impôt à l'investissement (CII) dans l'économie propre, dont le CII-CUSC, dans le cadre de son plan économique pour atteindre la carboneutralité.

Les technologies et systèmes de gestion du carbone, de même que l'hydrogène et les combustibles propres, ont été qualifiés de « domaines d'opportunités » économiques dans le Cadre de collaboration sur la voie d'un avenir carboneutre de la Table régionale sur l'énergie et les ressources de la Colombie-Britannique.

de la Table régionale sur l'énergie et les ressources de la Colombie-Britannique. Paru le 27 juin 2023, le cadre de collaboration de la Colombie-Britannique est le premier en son genre à émerger des onze tables régionales créées à ce jour. Les tables régionales sont des partenariats entre le gouvernement fédéral et chaque gouvernement provincial et territorial menés en collaboration avec des partenaires autochtones et avec l'apport de parties prenantes clés. Ces partenariats ont pour but de déterminer des priorités économiques communes et d'accélérer leur mise en œuvre en vue de bâtir un avenir sobre en carbone dans les secteurs de l'énergie et des ressources.

