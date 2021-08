OTTAWA, le 13 août 2021 /CNW/ - La vaccination est l'outil le plus efficace pour réduire le risque de transmission de la COVID-19 aux Canadiens et de protéger la santé publique. C'est notre instrument le plus important et c'est pourquoi nous continuons à prendre des mesures pour que le plus grand nombre de Canadiens possible soient vaccinés.

Le gouvernement du Canada a annoncé aujourd'hui son intention d'exiger la vaccination dans l'ensemble de la fonction publique fédérale dès la fin septembre. Les vaccins constituent notre meilleur moyen de défense, et, dans le cas des quelques personnes qui ne peuvent pas être vaccinées, il y aura des mesures d'adaptation ou des solutions de rechange, comme les tests et le dépistage, selon la situation, afin d'assurer une protection plus vaste de la santé publique en réduisant le risque lié à la COVID-19.

À titre d'employeur le plus important du pays, le gouvernement du Canada s'est engagé à jouer un rôle de chef de file en protégeant davantage la santé et la sécurité des fonctionnaires et des collectivités où ils vivent et travaillent, au Canada et ailleurs dans le monde.

De plus, dès que possible à l'automne et au plus tard à la fin octobre, le gouvernement du Canada exigera que les employés des secteurs du transport aérien, ferroviaire et maritime sous réglementation fédérale soient vaccinés. L'exigence de vaccination s'étendra également à certains voyageurs, notamment tous les voyageurs de vols commerciaux, les passagers des trains interprovinciaux et les passagers des grands navires avec hébergement, comme les navires de croisière.

Le gouvernement travaillera avec les principaux intervenants, y compris les agents négociateurs, pour planifier la mise en œuvre de ces initiatives. Les détails seront communiqués au fur et à mesure que les travaux progressent. Le processus consistera notamment à déterminer comment mettre en œuvre cette exigence, au moyen d'une confirmation de vaccination contre la COVID-19 et d'autres moyens de protection, tels que les tests, au besoin.

En outre, le gouvernement du Canada s'attend à ce que les sociétés d'État et les autres employeurs du secteur sous réglementation fédérale exigent également la vaccination de leurs employés. Le gouvernement travaillera avec ces employeurs pour s'assurer d'obtenir ce résultat.

L'annonce d'aujourd'hui témoigne de la situation changeante de la santé publique au Canada. Depuis le début de la campagne de vaccination à la mi-décembre, moins de 1 % des cas de COVID-19 ont été recensés parmi les personnes entièrement vaccinées. Ces mesures contribueront à atteindre les niveaux globaux de vaccination dont le Canada a besoin pour soutenir une reprise économique résiliente face aux préoccupants variants du virus, car ils sont plus contagieux et plus dangereux. Plus de 71 % des personnes admissibles au Canada sont entièrement vaccinées, et plus de 82 % ont reçu leur première dose. Toutefois, plus de 6 millions de personnes au Canada ne sont toujours pas vaccinées. Nous vous encourageons fortement tout le monde à se faire vacciner dès maintenant. Cela vous permettra d'avoir un meilleur accès à ces activités et contribuera à la sécurité de nos communautés. Nous vous encourageons fortement à sortir et à vous faire vacciner dès maintenant. Vous contribuerez à assurer à la sécurité de nos communautés.

Le gouvernement du Canada lance également un appel à toutes les organisations à l'extérieur du secteur sous réglementation fédérale à élaborer leurs propres stratégies de vaccination, en s'appuyant sur les conseils et les directives des autorités de santé publique et du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail .

« Nous savons que la vaccination est la meilleure façon d'aider à protéger nos concitoyens canadiens contre les variants préoccupants de la COVID-19. Nous sommes encouragés par le nombre élevé d'employés fédéraux qui ont été vaccinés et nous espérons que le taux de vaccination continuera à augmenter à mesure que le gouvernement du Canada avance dans sa stratégie de vaccination. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada, et ministre des Affaires intergouvernementales

« Le fait de faire progresser le taux de vaccination au Canada à un niveau aussi élevé que possible est l'un des moyens les plus efficaces, et les moins perturbateurs, dont nous disposons pour maintenir les gains que nous avons réalisés au cours des derniers mois, et faire en sorte que nous continuions sur la voie de la reprise économique et d'un avenir plus sain et plus équitable. Cette annonce signifie que nous faisons davantage pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens en réduisant les risques liés à la COVID-19. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor

« La vaccination complète est un élément principal pour freiner la propagation de la COVID-19. De plus en plus de personnes se préparent à retourner à leur milieu de travail ou en salle de classe; une seconde dose d'un vaccin contre la COVID-19 leur offre la protection maximale contre la COVID-19 et les variants préoccupants, à eux et à leur collectivité. J'encourage tous les membres de la population canadienne à se faire vacciner dès qu'ils le peuvent. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé

« Le gouvernement du Canada montre l'exemple en exigeant la vaccination des employés de la fonction publique, et nous demandons à tous les employeurs assujettis à la réglementation fédérale d'élaborer leurs propres stratégies de vaccination afin d'assurer la sécurité de leurs employés et de leurs lieux de travail. C'est ce qu'il convient de faire et cela permettra au Canada de rebâtir en mieux après la pandémie mondiale de COVID-19. »

- L'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports

Les faits en bref

La majorité des fonctionnaires (173 358 [57,7 %])* travaillent à l'extérieur de la région de la capitale nationale. Cela comprend l'administration publique centrale et les organismes distincts.

* Depuis mars 2020. Les chiffres les plus récents sur la population de la fonction publique par province se trouvent ici : Population de la fonction publique fédérale par province - Canada.ca.





Il y a environ 18 500 employeurs dans les industries sous réglementation fédérale, y compris les sociétés d'État fédérales; ensemble, elles emploient 955 000 salariés (soit 6,2 % de la main-d'œuvre canadienne), dont la grande majorité (87 %) travaille dans des entreprises de taille moyenne à grande (c'est-à-dire celles qui comptent 100 salariés ou plus). Ces chiffres ne tiennent pas compte de la fonction publique fédérale. Avec la fonction publique fédérale, il y a environ 19 000 employeurs et 1 235 000 employés (8 % de tous les travailleurs au Canada ).





fonction publique fédérale, il y a environ 19 000 employeurs et 1 235 000 employés (8 % de tous les travailleurs au ). Le Secrétariat du Conseil du Trésor recueille auprès des ministères fédéraux et des organismes distincts des données sur le nombre de cas confirmés de COVID-19 chez les employés travaillant à distance et sur place. En date du 29 juillet 2021, 5 311 cas de COVID-19 ont été signalés dans la fonction publique fédérale. Ces chiffres représentent des cas cumulatifs et non actifs.

