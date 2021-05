OTTAWA, ON, Le 27 mai 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à faire face aux menaces nouvelles et émergentes à la sécurité nationale, y compris celles posant des risques aux entreprises axées sur la propriété intellectuelle, à l'accès aux technologies innovatrices et à la recherche sensible, ainsi que toute autre menace fondée sur l'économie à la sécurité et à la prospérité des Canadiens.

Le Groupe de travail sur la sécurité économique de Sécurité publique Canada dirige un examen interministériel des politiques qui porte sur les mesures supplémentaires nécessaires, le cas échéant, pour assurer la capacité continue du Canada de répondre aux menaces économiques à la sécurité nationale, maintenant et à l'avenir. Les menaces potentielles comprennent la perte de biens, de technologies et de propriété intellectuelle sensibles, l'utilisation malveillante de renseignements personnels de nature délicate des Canadiens et la compromission de l'infrastructure essentielle, sans parler des répercussions économiques et financières et des coûts de renonciation.

Le Groupe de travail communique directement avec les intervenants clés partout au Canada dans un éventail de secteurs, y compris les organismes universitaires et de recherche, les associations commerciales et professionnelles, les organisations de la société civile, les provinces, les territoires et les municipalités. En plus de sensibiliser les gens à l'environnement de menaces actuel, le groupe a pour objectif d'examiner des façons de renforcer la sécurité du Canada et des Canadiens tout en favorisant la prospérité économique.

Un rapport public qui résume les commentaires sera publié au cours de la prochaine année.

Citation(s)

[Traduction] « Nous sommes déterminés à nous assurer que nous avons les outils dont nous avons besoin pour mieux protéger notre technologie, les renseignements personnels des Canadiens et notre infrastructure essentielle contre les menaces que posent les adversaires potentiels. Ces outils augmenteront la sécurité du Canada et des Canadiens et contribueront à notre compétitivité et à notre prospérité. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Les faits en bref

Le budget 2019 a annoncé des mesures pour soutenir les efforts visant à évaluer les menaces à la sécurité de nature économique et à les contrer. Ces mesures comprenaient un investissement de 67,3 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2019- 2020, et 13,8 millions par année par la suite, dans plusieurs ministères et organismes, dont Sécurité publique Canada ; Innovation, Sciences et Développement économique Canada ; Affaires mondiales Canada et la Gendarmerie royale du Canada .

13,8 millions par année par la suite, dans plusieurs ministères et organismes, dont Sécurité publique ; Innovation, Sciences et Développement économique ; Affaires mondiales et la Gendarmerie royale du . Comme l'a signalé le Service canadien du renseignement de sécurité, au milieu de la pandémie de COVID-19, les menaces d'espionnage et d'ingérence de la part d'entités étrangère persistent et, dans certains secteurs, augmentent.

Liens connexes

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Renseignements: James Cudmore, Directeur des communications, Bureau du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, [email protected] ; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]

Liens connexes

https://www.publicsafety.gc.ca