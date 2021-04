Santé Canada et l' Agence de la santé publique du Canada collaborent avec Uber pour mieux renseigner les Canadiens sur l'innocuité et l'efficacité des vaccins autorisés contre la COVID-19 et sur l'importance de continuer de respecter les mesures de santé publique. Grâce à cette initiative, les utilisateurs de l'application Uber, les chauffeurs et les commerçants recevront des renseignements qui les dirigeront vers des ressources et des informations crédibles provenant du gouvernement du Canada.

Cette initiative devrait toucher des millions de passagers, de chauffeurs, de livreurs, de clients et de partenaires du secteur de la restauration. Des renseignements sur les vaccins seront affichés en français et en anglais sur tous les canaux d'Uber, notamment sur les écrans d'accueil des applications Uber et Uber Eats, les bannières durant les courses et les expériences de livraison de nourriture, ainsi que dans des courriels. Uber Canada travaillera avec ses partenaires gouvernementaux pour assurer une mise à jour régulière des messages et veiller à ce que les utilisateurs reçoivent les renseignements les plus récents et précis provenant de sources de santé publique crédibles. Au fur et à mesure que la campagne de vaccination se poursuivra et que davantage de Canadiens y deviendront admissibles, l'accès à des renseignements crédibles sera important pour que les Canadiens puissent prendre une décision éclairée sur la vaccination.

« Pour soutenir les efforts de relance après la COVID-19, nous voulons informer les Canadiens que le meilleur vaccin est le premier qui leur est offert », a déclaré Matthew Price, directeur général d'Uber Canada. « Grâce à notre partenariat avec le gouvernement du Canada, nous pouvons faire notre part pour accélérer les efforts de vaccination en utilisant la plateforme d'Uber pour insuffler la confiance grâce à des renseignements opportuns et crédibles. »

« Lorsque vous vous faites vacciner, vous vous protégez et contribuez à mettre fin à la propagation de la COVID-19. En nous associant avec Uber Canada, nous pourrons partager de l'information importante concernant les vaccins contre la COVID-19 avec des millions de Canadiens. Nous savons que les vaccins fonctionnent et sauvent des vies. En rendant cette information facilement accessible, les gens pourront prendre des décisions éclairées afin de se protéger et de protéger les autres contre la COVID-19 », a déclaré l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé.

Ce partenariat s'appuie sur le travail continu d'Uber pour soutenir les efforts déployés contre la COVID-19 au Canada. Parmi les autres initiatives, citons la collaboration avec les gouvernements et les organismes de santé publique afin d'éliminer les obstacles au transport pour l'obtention d'un vaccin, et un partenariat avec Switch Health pour fournir une solution de transport sans contact pour les tests de dépistage de la COVID-19 à domicile. L'année dernière, Uber Canada a lancé son initiative « Transporter ce qui compte », s'engageant à offrir plus de 6 millions de dollars en courses, repas et livraisons de nourriture gratuits au Canada, ainsi que le programme d'aide « Mangeons local », qui comprenait 7 millions de dollars pour soutenir le secteur de la restauration au Canada. N'oublions pas la politique « Pas de masque, pas de course » d'Uber, qui oblige les chauffeurs et les passagers à porter un masque ou un couvre-visage lorsqu'ils utilisent l'application.

