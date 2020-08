La levée du drapeau marque les préparatifs des commémorations du 150e anniversaire du Traité en 2021

ST. ANDREWS, MB, le 3 août 2020 /CNW Telbec/ - Parcs Canada s'est engagé à mettre en place un réseau de lieux patrimoniaux nationaux qui reconnaît et honore les contributions des peuples autochtones, leurs histoires et leurs cultures, ainsi que les liens particuliers qui unissent les peuples autochtones aux terres et aux eaux traditionnelles.

Aujourd'hui, des représentants de Parcs Canada et de Treaty One Nation se sont réunis au lieu historique national de Lower Fort Garry pour commémorer le 149e anniversaire du Traité n° 1 et amorcer le compte à rebours pour la commémoration du 150e anniversaire du Traité qui aura lieu l'année prochaine, en août 2021.

Les chefs, les gardiens du savoir, les autres membres de la collectivité locale et le personnel de Parcs Canada ont participé à une cérémonie de purification et de levée du drapeau. Le nouveau drapeau de Treaty One Nation représente les sept Premières Nations signataires du Traité n° 1 et il a été hissé pour la première fois aujourd'hui devant le centre d'accueil de Lower Fort Garry. Le dessin du drapeau représente les accords sacrés, avec le soleil au centre du drapeau, le vert représentant l'herbe, le bleu, les rivières et le cercle rouge, le peuple. Les sept rayons, ou tipis autour du soleil représentent les sept Premières Nations.

Les événements annuels de la Journée de commémoration du Traité sont généralement ouverts au public; cependant, cette année, l'événement a été organisé en privé pour garantir le respect des directives sur la santé publique en raison de la COVID-19. L'année prochaine, la commémoration du 150e anniversaire du Traité au lieu historique national de Lower Fort Garry se déroulera sur plusieurs jours et devrait être ouverte au public. Les événements commémoratifs comprendront un pow-wow, un échange des connaissances et des activités culturelles. Parcs Canada et Treaty One Nation communiqueront publiquement les détails dès qu'ils seront disponibles.

Le lieu historique national de Lower Fort Garry est l'endroit où le Traité n° 1 a été négocié en 1871. Ce traité a été les premier des onze traités numérotés qui ont contribué à la création de l'Ouest canadien. Le Traité n° 1 a été conclu en sachant qu'il serait en vigueur « aussi longtemps que le soleil brille, que l'herbe pousse et que les rivières coulent ».

Le compte à rebours pour le 150e anniversaire du Traité étant amorcé, Parcs Canada se réjouit de continuer à travailler en étroite collaboration avec les Premières Nations signataires du Traité no 1 pour faire avancer les efforts de réconciliation, tout en s'efforçant de faire connaître l'histoire et les perspectives des Autochtones à Lower Fort Garry et dans d'autres lieux de Parcs Canada. Les traités demeurent des accords essentiels qui guident la relation entre le gouvernement du Canada et les Premières Nations de l'Ouest canadien. Le Canada s'est engagé à honorer l'intention de ces traités.

Tout le monde au Manitoba est invité à en apprendre davantage sur l'histoire des Autochtones dans les lieux historiques nationaux du Manitoba, notamment Lower Fort Garry, La Fourche, la Maison-Riel et le Fort Prince-de-Galles (près de Churchill). Ces lieux historiques offrent désormais un accès limité aux visiteurs et des services de base. Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web de Parcs Canada.

« Le gouvernement du Canada s'est engagé dans un processus de réconciliation avec les peuples autochtones et dans le renouvellement des relations avec ces derniers sur la base de la reconnaissance des droits, du respect, de la coopération et du partenariat. La commémoration annuelle de la signature du Traité no 1 entre les Anishinaabe et les Cris Muskegon et le gouvernement du Canada est l'occasion de prendre le temps de se souvenir de l'importance historique de cette rencontre. C'est aussi une occasion de réfléchir à la manière dont nous pouvons bâtir une relation de nation à nation plus forte et plus équitable à l'avenir. »

Terry Duguid,

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du changement climatique (Agence canadienne de l'eau) et député de Winnipeg-Sud

« Alors que nous commémorons une fois de plus le Traité sacré n° 1 conclu il y a 149 ans en août 1871, nous nous souvenons de l'engagement de nos chefs envers une relation permanente et à vie décrite en ces termes : "Aussi longtemps que le soleil brille, que l'herbe pousse et que les rivières coulent." En soulignant l'importante relation avec le gouvernement du Canada, nous poursuivons notre effort pour faire avancer les droits inhérents et les droits issus de traités, en particulier dans l'optique du 150e anniversaire du Traité l'année prochaine. »

Chef Dennis Meeches,

Porte-parole de Treaty One Nation

Le Traité no 1 a été conclu le 3 août 1871 entre les Anishinaabe et les Cris Muskegon et le gouvernement du Canada. Une plaque de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada commémorant ce Traité a été placée à l'extérieur du portail ouest du lieu historique national de Lower Fort Garry. En collaboration avec les Premières Nations signataires du Traité n° 1, le texte figurant sur cette plaque est en cours de révision pour illustrer de façon plus précise la signature du Traité n° 1.

Le 3 août 2017, l'exposition des anciens drapeaux commémorant la signature du Traité no 1 a été dévoilée à Lower Fort Garry pour commémorer la conclusion du Traité no 1 et souligner les liens qui unissent les Premières Nations signataires du Traité no 1 au lieu historique national. Cette exposition permanente présente le drapeau de chaque Première Nation, ainsi que celui du Canada et de l'Union royale. L'exposition se trouve dans une aire ouverte juste à l'extérieur des murs en pierre du fort, et elle est accessible au public à longueur d'année.

Les sept Premières Nations représentées dans l'exposition des anciens drapeaux commémorant la signature du Traité no 1 sont : la Première Nation de Peguis, la Première Nation de Sagkeeng, la Nation ojibway de Brokenhead, la Première Nation anishinabe de Roseau River, la Première Nation de Long Plain, la Première Nation ojibway de Sandy Bay et la Première Nation de Swan Lake.

La santé et la sécurité des visiteurs, des employés et de tous les Canadiens sont de la plus haute importance. Parcs Canada suit les conseils et les directives des experts en santé publique pour rétablir l'accès et les services aux visiteurs. Les visiteurs doivent suivre les conseils des experts en santé publique, notamment en ce qui concerne les pratiques d'hygiène et l'éloignement physique de deux mètres obligatoires, et respecter les restrictions de voyage. Le site Web de Parcs Canada contient des renseignements détaillés sur les emplacements ouverts, sur ce à quoi les visiteurs peuvent s'attendre, sur la façon de préparer une visite et sur les services éventuellement offerts. Les visiteurs sont priés de se préparer en consultant le site Web avant leur déplacement.

