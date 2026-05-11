VANCOUVER, BC, le 8 mai 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon, fera une importante annonce à l'appui d'une infrastructure d'intelligence artificielle au Canada.

Date : Le lundi 11 mai 2026

Heure : 9 h 30 (heure du Pacifique)

Lieu : Vancouver (Colombie-Britannique)

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Peter Wall, Chef de cabinet adjoint et directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]