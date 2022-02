VICTORIA, BC, le 14 févr. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et les Premières Nations Quatsino et Kitasoo Xai'xais ont le plaisir d'annoncer l'arrivée et le lancement de deux nouveaux navires réservés aux interventions, dans le cadre du Programme pilote de bénévolat des bateaux communautaires autochtones de la Garde côtière canadienne. Les Premières Nations Quatsino et Kitasoo Xai'xais sont membres de la Garde côtière auxiliaire des Premières Nations côtières, et elles travaillent et s'entraînent avec la Garde côtière canadienne, assurant ainsi les interventions maritimes dans leurs territoires traditionnels respectifs.

Dans le cadre du Plan de protection des océans, le Programme pilote de bénévolat des bateaux communautaires autochtones de la Garde côtière canadienne finance les collectivités pour l'achat de navires adaptés à leurs besoins particuliers, et à leur environnement marin. À ce jour, 35 collectivités côtières autochtones partout au pays ont reçu plus de 10 millions de dollars en financement total pour acheter ou réparer des bateaux et des équipements connexes.

Les Nations côtières de la Colombie-Britannique ont une longue histoire d'intervention en cas d'urgence maritime, et possèdent un savoir traditionnel approfondi des eaux et des conditions locales dans leurs territoires traditionnels. La Garde côtière auxiliaire des Nations côtières est la première Garde côtière auxiliaire entièrement autochtone au Canada, dotée de plus de 50 membres des Premières Nations Ahousaht, Heiltsuk, Gitxaala, Nisga'a, Kitasoo Xai'xais, Quatsino et Kyuquot/Cheklesahht.

Le nouveau navire d'intervention de la Première Nation Quatsino, le Quatsino Spirit, est un navire de 27 pieds capable de naviguer à 44,5 nœuds. Il est déjà en service, et des membres de la Garde côtière auxiliaire des Nations côtières de la Première Nation Quatsino ont participé à deux récents exercices de formation en recherche et sauvetage avec la Garde côtière canadienne à bord du NGCC John P. Tully.

La Nation Kitasoo Xai'xais appuiera les opérations de recherche et de sauvetage dans les eaux entourant la forêt pluviale de Great Bear à bord de son nouveau navire d'intervention, le Ksm Wutsi'in (femme-souris), un navire de 30 pieds capable de naviguer à 25 nœuds.

Le Plan de protection des océans, d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, est le plus important investissement jamais fait pour protéger les côtes et les voies navigables du Canada. Ce plan national renforce le système de sécurité maritime de classe mondiale du Canada, et offre des possibilités économiques aux Canadiens aujourd'hui, tout en protégeant nos côtes et la pureté de nos eaux pour les générations futures. Ce travail est réalisé en étroite collaboration avec les peuples autochtones, les intervenants locaux et les collectivités côtières.

« Les membres des communautés autochtones comme les Premières Nations Quatsino et Kitasoo Xai'xais sont souvent les premiers sur les lieux d'une urgence maritime. Le financement de ces navires d'intervention communautaires est l'une des façons dont notre gouvernement contribue à améliorer la sécurité des côtes de la Colombie-Britannique. Ce fonds permettra d'augmenter les chances qu'une personne puisse revenir chez elle auprès des siens après avoir subi un incident maritime. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont contribué à faire de ces navires de recherche et de sauvetage une réalité. Permettez-moi également de rendre hommage aux bénévoles de la Garde côtière auxiliaire des Premières Nations côtières, l'épine dorsale de la recherche et du sauvetage maritimes de notre collectivité. Ces navires permettront à nos bénévoles de fournir des services de recherche et sauvetage de premier ordre, et de prodiguer des soins aux côtés de nos partenaires de mission et de nos voisins, en offrant des services efficaces de recherche et de sauvetage aux personnes en détresse. »

Alec Dick, président du conseil d'administration de la Garde côtière auxiliaire des Premières Nations côtières

« En tant que directeur exécutif de la Garde côtière auxiliaire des Premières Nations côtières, la première Garde côtière auxiliaire dirigée par des Autochtones au Canada, j'ai été témoin de la croissance considérable et rapide de l'organisation. Je tiens à souligner avant tout le rôle essentiel de ces navires spécialisés de recherche et sauvetage, et leur importance pour les membres des Auxiliaires dans la protection des marins et des communautés côtières. Nos équipages sont tout simplement les intendants les plus expérimentés du milieu marin, et ils sont incontestablement indispensables au système de sécurité maritime du Canada aujourd'hui. »

Conrad J.S. Cowan, directeur exécutif de la Garde côtière auxiliaire des Premières Nations côtières

« Nous sommes maintenant équipés et formés, et avons hâte de fournir un service exceptionnel sur appel, et lors de patrouilles régulières pour assurer la sécurité sur l'eau. Notre équipage accueille le nouveau navire de recherche et de sauvetage Quatsino Spirit, et se réjouit à l'idée de travailler aux côtés de la Garde côtière canadienne pour améliorer continuellement nos compétences et être « prêts à l'action ».

Gi'lakas'la. »

James Wallas, Première Nation Quatsino, directeur du conseil d'administration de la Garde côtière auxiliaire des Nations côtières

« En tant que peuple autochtone côtier, la Nation Kitasoo Xai'xais répond aux besoins des marins en détresse depuis des milliers d'années, et ce, que ces personnes soient originaires de nos Nations ou qu'elles soient de passage dans nos eaux. Le fait de disposer d'un navire de recherche et de sauvetage dédié permettra potentiellement de sauver plus de personnes et de protéger la vie des sauveteurs. Ce dernier point est essentiel pour tirer parti du pouvoir de la connaissance locale des eaux et des régions. »

Doug Fraser, Première Nation Kitasoo Xai'xais, directeur (remplaçant) du conseil d'administration de la Garde côtière auxiliaire des Nations côtières

La Première Nation Quatsino a reçu 368 215 $ dans le cadre du Programme pilote de bénévolat des bateaux communautaires autochtones pour l'achat d'un navire d'intervention et d'équipement de sécurité spécialisés.

La Première Nation Kitasoo Xai'xais a reçu 252 114 $ dans le cadre du Programme pilote de bénévolat des bateaux communautaires autochtones pour l'achat d'un navire d'intervention et d'équipement de sécurité spécialisés.

La Garde côtière auxiliaire des Nations côtières a été parrainée par le gouvernement du Canada et constituée au milieu de l'année 2018 dans le but de fournir des services bénévoles organisés de recherche et sauvetage maritimes dans les régions côtières éloignées de la Colombie-Britannique.

et constituée au milieu de l'année 2018 dans le but de fournir des services bénévoles organisés de recherche et sauvetage maritimes dans les régions côtières éloignées de la Colombie-Britannique. La Garde côtière auxiliaire des Nations côtières est une organisation bénévole entièrement autochtone, qui accroît la capacité de recherche et de sauvetage maritimes dans les eaux relevant du gouvernement fédéral, en tant que partenaire officielle de la Garde côtière canadienne.

Les bénévoles de la Garde côtière auxiliaire des Nations côtières sont formés par la Garde côtière canadienne au sauvetage en eau froide, aux techniques de recherche, aux premiers soins en mer, aux protocoles de communication inter-organismes, et à l'utilisation d'équipement de sauvetage spécialisé. Ses membres s'exercent et s'entraînent également sur l'eau avec la Garde côtière canadienne et d'autres premiers intervenants dans leurs collectivités, et sont disponibles sur appel pour intervenir en cas d'urgence maritime 24 heures sur 24, 365 jours par an, dans les régions éloignées le long des côtes de la Colombie-Britannique.

L'objectif du programme de la Garde côtière auxiliaire canadienne est de fournir des membres et des navires stratégiquement situés, formés et qualifiés, tous prêts et disponibles pour appuyer les activités de la Garde côtière canadienne.

Depuis le lancement du Plan de protection des océans en novembre 2016, plus de 50 initiatives ont été annoncées, dans les domaines de la sécurité maritime, de la recherche et de la protection des écosystèmes qui s'étendent d'un océan à l'autre.

