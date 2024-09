ÎLE DE VANCOUVER, BC, le 25 sept. 2024 /CNW/ - La réconciliation et la gestion conjointe sont essentielles dans les efforts visant à rétablir les populations de saumon et à créer des pêches durables. Le gouvernement du Canada et les Nations Ahousaht, Ehattesaht/Chinekint, Hesquiaht, Mowachaht/Muchalaht et Tla-o-qui-aht (les cinq Nations) sont résolus à travailler ensemble pour promouvoir des processus collaboratifs de gouvernance pour les ressources halieutiques.

Aujourd'hui, au nom du gouvernement du Canada, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, était ravie de se joindre aux cinq Nations pour annoncer une voie à suivre en signant l'Accord progressif de réconciliation sur les ressources halieutiques (l'Accord). Cette entente de financement de deux ans fournit le cadre d'une approche efficace et collaborative en matière de gouvernance, de gestion, et de planification des ressources halieutiques des cinq Nations. L'Accord reconnaît que les cinq Nations, par l'intermédiaire de leurs Ha'wiih (dirigeants héréditaires) respectifs et de leurs dirigeants élus, ont un rôle à jouer dans la gestion des pêches sur leurs territoires.

L'Accord fournit également des fonds aux cinq Nations pour la mise en œuvre, le renforcement des capacités, et l'acquisition d'un accès à la pêche commerciale. Il établit les mécanismes d'un plan de pêche communautaire à des fins économiques, y compris des buts communs et des objectifs pour soutenir le développement de pêches saines, autonomes, et durables pour les cinq Nations qui contribueront à l'économie locale et canadienne.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à renouveler ses relations avec les peuples autochtones en se fondant sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat. Grâce à des ententes comme l'Accord progressif de réconciliation sur les ressources halieutiques, Pêches et Océans Canada travaille activement à concrétiser la réconciliation et à remédier aux pertes subies par les cinq Nations dans le secteur des pêches.

« L'Accord progressif de réconciliation sur les ressources halieutiques marque un nouveau chapitre de la relation entre le gouvernement du Canada et les Nations Ahousaht, Ehattesaht/Chinekint, Hesquiaht, Mowachaht/Muchalaht et Tla-o-qui-aht. Cet Accord ouvre la voie à une gestion et à un accès collaboratifs aux pêches et, en fin de compte, il aidera les cinq Nations à revenir à leurs économies et structures de gouvernance traditionnelles, qui ont soutenu leurs familles, et à contribuent à l'économie canadienne. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« La signature de l'Accord progressif de réconciliation sur les ressources halieutiques marque une étape transformatrice vers la réconciliation et le partenariat avec cinq Nations Nuu-chah-nulth. Cet accord renforce notre intendance collective des pêches, et honore les droits inhérents des cinq Nations, ce qui leur permet de récupérer et de maintenir leurs pratiques et leurs économies traditionnelles. »

L'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Nous sommes heureux d'avoir enfin signé cet accord progressif. Depuis longtemps, nous exhortons le MPO à prendre les bonnes mesures, et à nous soutenir dans la reconstitution de nos pêches. En tant que Nations, nous sommes restés unis et nous continuerons de le faire - nous sommes ici pour toujours. Nous sommes impatients de collaborer avec le MPO pour établir des pêches durables, et nous saisissons cette opportunité pour forger une relation renouvelée avec le Canada dans l'intérêt de nos pêcheurs. »

Wickaninnish, Cliff Atleo, négociateur en chef de la Nation Ahousaht

L'Accord progressif de réconciliation sur les ressources halieutiques (APRRH) a été signé entre les cinq Nations (Premières Nations Ahousaht, Ehattesaht, Mowachaht/Muchalaht, Hesquiaht et Tla-o-qui-aht) et le gouvernement du Canada, y compris Pêches et Océans Canada et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada .

. L'Accord progressif de réconciliation sur les ressources halieutiques représente une étape importante dans la promotion de la réconciliation, et le renouvellement des relations de nation à nation, et démontre l'engagement du Canada à l'égard de la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA).

La Ha'oom Fisheries Society (HFS) est une organisation indépendante qui collabore avec le MPO pour administrer et gérer les pêches des cinq Nations sur leurs territoires.

En 2009, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a statué que les cinq Nations (Ahousaht, Ehattesaht/Chinehkint, Hesquiaht, Mowachaht/Muchalaht et Tla-o-qui-aht) ont le droit ancestral de pêcher toute espèce de poisson, et de vendre ce poisson.

Depuis 2019, les cinq Nations pêchent et vendent du poisson dans le cadre d'un Plan de gestion des pêches (PGP) plurispécifique dans une zone ordonnée par le tribunal. Le nouveau plan de pêche annuel de pêche communautaire à des fins économiques, remplacera le PGP, élargira la zone de pêche pour inclure davantage de ha-ha-houlthee (zone de gouvernance traditionnelle) et vise à soutenir une participation accrue des membres de la communauté des cinq Nations aux pêches commerciales.

