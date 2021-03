OTTAWA, ON, le 24 mars 2021 /CNW/ - Tandis que les Canadiens continuent de s'adapter aux réalités liées à la pandémie de COVID-19, les administrations locales et les partenaires communautaires de tout le pays adaptent leurs services et leurs espaces afin d'assurer la santé et la sécurité des résidents, de soutenir la relance économique et de rendre les collectivités plus résistantes aux pandémies.

Aujourd'hui, Andy Fillmore, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et député d'Halifax, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, s'est joint à Andrea Dicks, présidente des Fondations communautaires du Canada, et à Mary W. Rowe, présidente-directrice générale de l'Institut urbain du Canada pour annoncer 95 000 $ de financement dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé que seront destinés à l'élargissement du programme Salut, technologie! de La Marche des dix sous du Canada. Ils seront accompagnés de Rob Oliphant, député de Don Valley-Ouest, et de Len Baker, président-directeur général de La Marche des dix sous du Canada.

Le programme Salut, technologie! aide les personnes handicapées à apprendre à utiliser les plateformes virtuelles en éliminant les obstacles technologiques auxquels elles font face et en leur donnant les compétences, les connaissances et la confiance nécessaires pour utiliser des outils virtuels, ce qui leur permet d'accéder à des services en ligne - comme des soins de santé et des activités de participation des citoyens - et de préserver les liens avec leur famille et leurs amis. S'appuyant sur le succès du programme Salut, technologie! en 2020 dans les collectivités pilotes, le financement de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé permettra d'élargir la portée du programme afin de servir un plus grand nombre de personnes et de combattre l'isolement dont continuent de souffrir des Canadiens en raison de la pandémie de COVID-19.

Ce projet est le premier à être annoncé dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé. Les projets retenus soumis lors du premier appel de demandes seront annoncés dans les prochaines semaines. Grâce au financement de 31 millions de dollars par l'entremise de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé, le gouvernement du Canada crée des espaces plus sûrs et assure une meilleure qualité de vie aux gens de l'ensemble du pays, en aidant les collectivités à s'adapter aux défis liés à la pandémie de COVID-19.

« Le projet annoncé aujourd'hui démontre la créativité et l'engagement dont font preuve les collectivités et les partenaires communautaires de tout le Canada pour répondre aux besoins uniques de leurs résidents et leur offrir une qualité de vie élevée, tout en restant vigilants face à cette pandémie. Grâce à ce projet, et aux nombreux autres qui seront annoncés dans les prochaines semaines, l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé aidera les Canadiens et leurs familles à vivre dans des collectivités plus sûres, plus dynamiques et plus inclusives, dès maintenant et à l'avenir. Les investissements dans les infrastructures nous permettent de travailler en vue d'obtenir des résultats à triple avantage - croissance de notre économie, lutte contre les changements climatiques, et réduction des inégalités sociales et meilleure qualité de vie pour tous les Canadiens. »

Andy Fillmore, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et député d'Halifax, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« La pandémie de COVID-19 a mis à rude épreuve les villes et les villages de tout notre pays, et a modifié l'apparence et l'ambiance de nos quartiers ainsi que le travail qui s'y déroule. En réponse à cette situation, le gouvernement du Canada a lancé l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé, conçue pour ramener de la joie dans nos rues de façon innovante et sécuritaire. Nous avons vu de nombreux projets novateurs - comme celui que nous annonçons aujourd'hui - arriver de tout le pays, et nous sommes impatients de voir comment ils amélioreront la qualité de vie des Canadiens d'un bout à l'autre du pays. »

Rob Oliphant, député de Don Valley-Ouest

« La COVID-19 a eu un impact significatif sur la façon dont nous accédons aux espaces publics et dont nous les utilisons. Cela est particulièrement vrai dans les collectivités qui sont déjà vulnérables en raison d'inégalités systémiques. Aujourd'hui, nous sommes ravis de connaître le premier projet sélectionné dans le cadre de l'Initiative pour des collectivités en santé. Ce projet met en valeur la créativité et l'ingéniosité des collectivités qui créent des espaces plus sûrs et plus inclusifs.

Andrea Dicks, présidente des Fondations communautaires du Canada

« L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé élargit notre compréhension de ce que sont vraiment les infrastructures et de ce qu'elles peuvent être : des moyens meilleurs et plus équitables pour les gens de se connecter, de résoudre des problèmes et de créer des espaces communautaires pour tous. L'incroyable réponse au programme dans tout le Canada montre à quel point les Canadiens sont prêts à s'associer et à travailler ensemble pour faire en sorte que leurs collectivités sortent de la pandémie plus résilientes et plus dynamiques. »

Mary W. Rowe, présidente-directrice générale de l'Institut urbain du Canada

« Lorsque la pandémie a frappé, nous avons réalisé que bon nombre de nos clients - des personnes vivant avec un handicap - ne savaient pas comment utiliser les technologies numériques pour se connecter à nos services virtuels, ou simplement pour rester en contact avec leurs amis et leur famille. Nous avons donc créé notre programme Salut, technologie! : des bénévoles travaillent individuellement avec nos clients pour les aider à se connecter. Dans notre projet pilote, nous avons pu réduire l'isolement social et améliorer considérablement la qualité de vie de nos clients. Nous pouvons maintenant étendre le programme à l'ensemble du pays et permettre à beaucoup plus de gens de se connecter. »

Len Baker, président-directeur général de La Marche des dix sous du Canada

Faits en bref

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé a été conçue pour aider les collectivités à s'adapter à la pandémie de COVID-19 et à mettre en place des moyens sécuritaires pour les résidents d'avoir accès aux services et de profiter d'activités de plein air. L'initiative est conçue pour financer des projets admissibles relevant de trois thèmes principaux : la création d'espaces publics sûrs et dynamiques, l'amélioration des options de mobilité, et les solutions numériques.

L'organisation Fondations communautaires du Canada a été sélectionnée à la suite d'un appel à candidatures ouvert pour mettre en œuvre un projet national sur une période de deux ans. En collaboration avec ses partenaires, dont l'Institut urbain du Canada , elle travaillera avec des réseaux pancanadiens pour gérer le processus de financement et répondre aux besoins variés de collectivités de tout le Canada , y compris des groupes en quête d'équité souhaitant présenter une demande.

a été sélectionnée à la suite d'un appel à candidatures ouvert pour mettre en œuvre un projet national sur une période de deux ans. En collaboration avec ses partenaires, dont l'Institut urbain du , elle travaillera avec des réseaux pancanadiens pour gérer le processus de financement et répondre aux besoins variés de collectivités de tout le , y compris des groupes en quête d'équité souhaitant présenter une demande. Le premier appel de projets a été lancé le 9 février 2021 et a pris fin le 9 mars 2021. Les projets retenus soumis lors du premier appel de demandes seront annoncés dans les prochaines semaines.

a pris fin le 9 mars 2021. Les projets retenus soumis lors du premier appel de demandes seront annoncés dans les prochaines semaines. Le deuxième appel de projets sera lancé le 14 mai 2021 et prendra fin le 25 juin 2021. Les demandeurs souhaitant y participer peuvent obtenir plus de détails sur le site Web des Fondations communautaires du Canada .

