Le gouvernement du Canada et le Nouveau-Brunswick investissent dans les plans préliminaires de conception du nouveau Centre aquatique régional de Fredericton

FREDERICTON, NB, le 28 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Jenica Atwin, députée de Fredericton, l'honorable Jill Green, , ministre du Développement social, ministre responsable de la Société d'inclusion économique et sociale et ministre responsable de la Société d'habitation du Nouveau-Brunswick, et Judy Wilson-Shee, présidente de la Commission de services régionaux de la capitale et mairesse du village de New Maryland, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 1,2 million de dollars pour la phase de planification préliminaire et de conception du nouveau Centre aquatique régional à Fredericton.

Cet investissement aidera la Commission de services régionaux de la capitale à préparer un plan préliminaire de conception et d'ingénierie pour le développement et la construction éventuelle du nouveau Centre aquatique régional (CAR) de Fredericton. L'objectif du projet est d'agrandir le Centre Grant Harvey afin d'y inclure une nouvelle installation qui remplacera la piscine Sir Max Aitken.

Ce projet de planification vise à déterminer la méthode la plus efficace pour mettre en œuvre la nouvelle annexe du CAR grâce à une conception schématique, au développement de la conception et à la préparation des documents de construction qui permettront ultimement d'aménager un centre aquatique récréatif qui réponde aux besoins de la collectivité en matière de santé et de bien-être.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Le projet de planification du nouveau Centre aquatique régional cadre avec la priorité de notre gouvernement de soutenir les infrastructures communautaires et récréatives qui favorisent un mode de vie actif et sain pour les Canadien.nes. Investir dans ce type de projet aide à bâtir des collectivités dynamiques et durables, qui sont le fondement des villes où il fait bon vivre, comme Fredericton. »

Jenica Atwin, députée de Fredericton, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, nous pouvons concrétiser le projet de nouveau centre aquatique. Le projet lui-même est un excellent exemple de la façon dont les collectivités peuvent collaborer pour faire avancer les grands projets d'infrastructure dans l'intérêt des résidents de la région. »

L'honorable Jill Green, ministre du Développement social, ministre responsable de la Société d'inclusion économique et sociale et ministre responsable de la Société d'habitation du Nouveau-Brunswick

« Au nom de la Commission de services régionaux de la capitale, nous sommes heureux de participer à cette annonce, qui nous permet d'entrer dans la phase de conception architecturale du projet. Nous sommes chanceux que tous les ordres de gouvernement participent à ce processus; nous aurons besoin de leur soutien tout au long du projet. Cette annonce est un excellent exemple de collaboration. »

Judy Wilson-Shee, présidente de la Commission de services régionaux de la capitale et mairesse du village de New Maryland

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 508 137 $ dans ce projet, le gouvernement du Nouveau-Brunswick fournit 423 405 $ et la contribution de la Commission de services régionaux 11 s'élève à 338 800 $.

investit 508 137 $ dans ce projet, le gouvernement du Nouveau-Brunswick fournit 423 la contribution de la Commission de services régionaux 11 s'élève à 338 800 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le . En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 15 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés au Nouveau-Brunswick dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, pour une contribution fédérale totalisant plus de 52 millions de dollars et une contribution provinciale totalisant près de 34 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail qu'effectue le gouvernement du Canada au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

