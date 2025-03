MONCTON, NB, le 3 mars 2025 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick ont conclu une entente de dix ans dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL).

Grâce à cette entente, les communautés du Nouveau-Brunswick pourront construire ou améliorer des infrastructures essentielles liées à l'eau potable, aux eaux usées, aux eaux pluviales et aux déchets solides, ce qui les aidera à construire davantage de logements. Le Nouveau-Brunswick recevra 150,5 millions de dollars pour répondre à ses priorités concernant les infrastructures nécessaires à la construction de logements.

Dans le cadre du FCIL, un financement de plus de 5 milliards de dollars sur 10 ans permettra de soutenir les priorités à long terme relatives aux infrastructures qui permettent directement la construction de nouveaux logements. Ce financement servira à mettre en place les infrastructures essentielles nécessaires pour construire davantage de logements ou accroître la densification. Il s'agit notamment des infrastructures liées à l'alimentation en eau potable ainsi qu'au traitement des eaux usées et des eaux pluviales nécessaires pour soutenir la croissance des collectivités, préserver la capacité existante ou accroître la fiabilité et l'accès à l'eau potable, ainsi que des infrastructures qui permettent de mettre en œuvre des initiatives de réacheminement des déchets pour réduire l'utilisation des sites d'enfouissement.

L'entente relative au FCIL s'ajoute aux investissements fédéraux et provinciaux existants en infrastructure qui permettent de fournir des services aux communautés du Nouveau‑Brunswick. De plus, dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, les deux ordres de gouvernement investissent chacun plus de 30 millions de dollars dans trois projets distincts visant à construire ou à moderniser des infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées. Ces projets comprennent le réseau de collecte et de traitement des eaux usées de Fundy-St. Martins, le renouvellement des infrastructures de Riverview, ainsi que le nouveau puits municipal et les nouvelles infrastructures connexes de Strait Shores.

En travaillant ensemble pour investir dans des projets relatifs à l'eau potable, aux eaux usées, aux eaux pluviales et aux déchets solides au Nouveau-Brunswick, nous contribuons à faire en sorte que les communautés du Nouveau-Brunswick aient la capacité de soutenir des projets de logement qui répondent à la demande d'une population croissante.

« Pour construire les maisons dont les communautés en croissance comme la nôtre ont besoin, nous devons investir dans les infrastructures essentielles qui se trouvent sous la surface : de l'eau potable aux systèmes pluviaux. Grâce à l'accord décennal conclu aujourd'hui avec la province, nous pourrons construire des logements plus rapidement, ce qui profitera aux communautés de l'ensemble du Nouveau-Brunswick. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, présidente du Conseil du Trésor et députée de Moncton--Riverview--Dieppe

« La province est heureuse d'avoir finalisé cette entente de financement, puisqu'elle lui permettra de mieux tirer parti des fonds fédéraux et d'accélérer la construction de nouveaux logements pour ses résidents », a déclaré David Hickey, ministre responsable de la Société d'habitation du Nouveau-Brunswick. « Ce fonds est directement aligné sur le Fonds pour la préconstruction et les infrastructures de logement de la Société de développement régional. Nous avons besoin de programmes qui soutiennent les trois étapes de la construction de logements - la préconstruction, la mise en place des infrastructures souterraines et la construction réelle des logements - pour atteindre nos objectifs. »

L'honorable David Hickey, ministre responsable de la Société d'habitation du Nouveau‑Brunswick

Document d'information : Le gouvernement du Canada et le Nouveau-Brunswick investissent dans des infrastructures nécessaires à la construction de logements

Programme Investir dans le Canada

Le gouvernement fédéral investit 18 824 800 $ dans ces trois projets d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées réalisés au Nouveau‑Brunswick dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques (VICRN) du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC). Le gouvernement du Nouveau‑Brunswick fournit 11 233 960 $, et les administrations municipales investissent 3 644 990 $ dans ces projets.

(PIIC). Le gouvernement du Nouveau‑Brunswick fournit 11 233 960 $, et les administrations municipales investissent 3 644 990 $ dans ces projets. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Depuis 2015, le gouvernement du Canada a alloué un peu moins de 1,2 milliard de dollars de financement fédéral approuvé à 508 projets d'infrastructure au Nouveau‑Brunswick. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail qu'effectue le gouvernement fédéral au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement

Le 12 avril 2024, le gouvernement fédéral a publié son ambitieux plan pour le logement, intitulé Résoudre la crise du logement : Le plan du Canada sur le logement . Ce plan est soutenu par de nouveaux investissements annoncés dans le budget de 2024, tient compte des divers besoins des Canadiens et est axé sur les trois piliers suivants : Construire plus de logements. Faciliter la location d'un logement ou l'accès à la propriété. Aider les Canadiens qui n'ont pas les moyens de se payer un logement.

. Ce plan est soutenu par de nouveaux investissements annoncés dans le budget de 2024, tient compte des divers besoins des Canadiens et est axé sur les trois piliers suivants : Conformément au budget de 2024 et au Plan du Canada sur le logement, le FCIL vise à investir plus de 5 milliards de dollars sur 10 ans dans la construction et la modernisation d'infrastructures publiques de base afin d'accroître l'offre de logements et de favoriser la densification des communautés partout au Canada .

au Plan du sur le logement, le FCIL vise à investir plus de 5 milliards de dollars sur 10 ans dans la construction et la modernisation d'infrastructures publiques de base afin d'accroître l'offre de logements et de favoriser la densification des communautés partout au . Le programme FCIL comporte deux volets de financement : le volet Prestation directe, dans le cadre duquel on versera jusqu'à 1 milliard de dollars sur huit ans directement aux bénéficiaires admissibles, tels que les municipalités et les communautés autochtones, le volet Ententes provinciales et territoriales, dans le cadre duquel on fournira plus de 5 milliards de dollars sur 10 ans aux provinces et aux territoires pour qu'ils puissent administrer et verser des fonds à leurs communautés.

Le 13 septembre 2024, le ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada a entamé des discussions avec les provinces et les territoires en vue de conclure des ententes relatives au volet Ententes provinciales et territoriales de 5 milliards de dollars du FCIL.

a entamé des discussions avec les provinces et les territoires en vue de conclure des ententes relatives au volet Ententes provinciales et territoriales de 5 milliards de dollars du FCIL. Les provinces et les territoires doivent finaliser une entente et s'engager à respecter des conditions essentielles pour accroître l'offre de logements afin de recevoir un financement.

Dans le cadre du volet Prestation directe du FCIL, un montant de 1 milliard de dollars sera consacré à des projets d'infrastructure urgents dans les municipalités. L'appel de demandes a été lancé le 7 novembre 2024 et les demandes de financement seront acceptées jusqu'au 31 mars 2025 pour les communautés de toutes tailles au Canada , et jusqu'au 19 mai 2025 pour les demandeurs autochtones. Les municipalités et les communautés autochtones peuvent obtenir plus de renseignements ou présenter une demande en ligne.

