WILLIAMS LAKE, BC, le 11 déc. 2024 /CNW/ - Les partenariats avec les collectivités autochtones font partie intégrante des efforts visant à régénérer les populations de saumons dans l'intérêt de tous les Canadiens. Ces collaborations s'appuient sur les riches pratiques culturelles et écologiques que les Premières Nations défendent depuis des générations. En travaillant ensemble, le Canada et les Premières Nations élaborent des stratégies pour mieux intégrer le savoir et les pratiques d'intendance autochtones traditionnels dans les efforts de rétablissement du saumon du Pacifique.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Diane Lebouthillier, a annoncé des mesures de collaboration en vue d'une nouvelle écloserie de saumon du Pacifique dans la rivière Chilcotin. La construction de l'écloserie proposée sera financée par le gouvernement du Canada, et exploitée par le gouvernement national des Tŝilhqot'in en collaboration avec Pêches et Océans Canada (MPO). Au cours de l'année écoulée, le gouvernement a versé 675 000 $ au gouvernement national des Tŝilhqot'in pour faciliter l'intervention à la suite du récent glissement de terrain dans la rivière Chilcotin, et d'autres activités liées à la pêche.

Le retour du saumon quinnat dans le bassin versant de la rivière Chilcotin revêt une grande importance historique et culturelle pour le peuple Tŝilhqot'in et d'autres Premières Nations ayant des liens avec le fleuve Fraser. L'écloserie proposée soutiendra ces populations de saumon quinnat du bassin versant de la rivière Chilcotin, dont certaines ont été évaluées comme étant en péril par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ces plans s'appuient sur l'expertise et le travail technique approfondi menés par le gouvernement national des Tŝilhqot'in, y compris la collecte de données de référence, les évaluations de faisabilité, la conception d'écloserie et le renforcement des capacités techniques. Une écloserie de conservation dirigée par les Tŝilhqot'in est une priorité pour les six principales communautés Tŝilhqot'in pour le rétablissement du poisson et des pêches, et constitue un outil essentiel pour rétablir et rebâtir des stocks résilients pour une pêche traditionnelle foisonnante.

L'écloserie proposée est rendue possible grâce au financement de l'Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique (ISSP) du MPO, un investissement transformateur visant à protéger et à restaurer le saumon du Pacifique et ses habitats. Dans le cadre de ce projet d'écloserie, le MPO et le gouvernement national des Tŝilhqot'in travaillent ensemble pour s'attaquer au déclin historique du saumon et améliorer l'accès aux poissons qui sont la force vitale des peuples autochtones de la région.

« Le Canada investit aujourd'hui pour soutenir la conservation et la restauration à long terme des populations vulnérables de saumon du Pacifique, comme le saumon quinnat de la rivière Chilcotin. Dans le cadre de l'Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique, nous travaillons en partenariat avec les peuples autochtones, les gouvernements, les intervenants et les collectivités afin de protéger le saumon du Pacifique pour les collectivités autochtones et les Canadiens, qui entretiennent un lien profond et durable avec ce poisson emblématique. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Notre priorité absolue est de préserver les stocks de poissons sauvages. Il y a beaucoup de choses qui affectent ces stocks, ce qui signifie que leur taux de survie est très faible. Nous pensons que nous devons intervenir et trouver des solutions. Ce que nous améliorons ici, c'est le lien vital avec les économies côtières et les modes de vie des collectivités côtières. La relation entre les épaulards et le saumon quinnat en est un exemple. Tous les secteurs doivent travailler ensemble, et nous devons examiner attentivement nos priorités. Nos stocks naturels doivent figurer en tête de liste. »

Nits'ilʔin Joe Alphonse, président tribal du gouvernement de la Nation des Tŝilhqot'in

Faits en bref

Le Programme de mise en valeur des salmonidés (PMVS) du MPO est un programme intégré d'écloserie, d'intendance et de restauration de l'habitat.

Chaque année, le PMVS produit plus de 300 millions de saumons juvéniles à des fins de capture, d'évaluation des stocks, de rétablissement, de conservation, d'intendance et d'éducation. Tous les ans, ce programme fait appel à plus de 10 000 bénévoles, entreprend plus de 50 projets de restauration, soutient plus de 250 projets dirigés par des bénévoles, 17 écloseries du Programme de développement économique des communautés (PDEC) et des Premières Nations, et 80 activités d'amélioration communautaire à plus petite échelle (programme de participation du public), tout en offrant des programmes d'éducation et de sensibilisation aux écoles.

Le PMVS restaure également l'habitat dans les rivières, les ruisseaux et les zones humides, de même qu'il soutient la participation des citoyens et des Premières Nations à la mise en valeur du saumon et à la gestion des bassins versants.

Il s'agit de la troisième nouvelle écloserie proposée que le MPO a annoncée dans le cadre de l'Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique; deux autres sont prévues à Prince George et à Gitanyow, en Colombie-Britannique.

