SAINT-COLOMBAN, QC, le 20 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, et le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ont annoncé un investissement conjoint de 2 200 800 $ pour la construction d'une nouvelle bibliothèque à Saint-Colomban.

Le projet permettra à la Ville de Saint-Colomban d'ouvrir une seconde bibliothèque sur son territoire, ce qui aidera à répondre aux besoins d'une population en pleine croissance. Cette nouvelle infrastructure de 1048 pieds carrés abritera également un CréaLab, ce qui offrira aux résidents un accès à un atelier de création numérique à la fine pointe de la technologie.

Dans le cadre de ce projet, le gouvernement du Canada investit 1 100 400 $. Le gouvernement du Québec accorde également 1 100 400 $ provenant du programme Aide au développement des infrastructures culturelles (PADIC). Pour sa part, Saint-Colomban contribue plus de 4,6 millions $ à la réalisation de ce projet.

En investissant en infrastructure, le gouvernement du Canada fait croître notre économie, augmente la résilience de nos communautés, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Investir dans nos infrastructures, ce n'est pas mettre de l'argent dans le béton. C'est investir concrètement dans le bien-être des gens de chez nous. C'est aussi permettre à encore plus de gens d'avoir des endroits, comme la nouvelle bibliothèque de Saint-Colomban, où ils peuvent se réunir, s'exprimer, apprendre et vivre des expériences enrichissantes. On continue de livrer pour les Québécois à travers des investissements qui vont faire une réelle différence dans leur vie de tous les jours »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement est heureux de contribuer au déploiement d'infrastructures culturelles qui assurent aux Québécois un accès à cette culture qui fait partie de leur identité et dont ils sont fiers. En misant sur de tels partenariats avec le gouvernement fédéral, les municipalités et les MRC, notre gouvernement maintient le cap sur son objectif de rendre accessible à tous les Québécois cette culture qui nous distingue et qui nous rend si fiers! Ce projet incarne parfaitement la vision de notre gouvernement puisque les lieux culturels, précisément les bibliothèques, sont des portes d'entrée sur la culture et le savoir. Ils jouent un rôle fondamental dans le développement de nos milieux de vie. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais.

« Je tiens à remercier le Ministère de la Culture et des Communications du Québec et Infrastructure Canada de considérer les besoins grandissants de la population de notre Ville. Le conseil municipal de Saint-Colomban est reconnu pour sa volonté d'innover dans le développement des infrastructures et des services municipaux, et la nouvelle bibliothèque ne fera pas exception à cette vision. Les bibliothèques modernes sont des lieux de partage du savoir et c'est dans cette optique que nous travaillerons. Ce lieu deviendra une place publique où toutes sortes d'activités seront offertes et permises, du montage vidéo au studio de musique, le tout au sein d'espaces collaboratifs novateurs. »

Xavier-Antoine Lalande, maire de Saint-Colomban

Faits en bref

Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC).

provient du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du Programme d'infrastructure Investir dans le (PIIC). Dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC), le gouvernement fédéral prévoit, entre 2018 et 2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec pour des projets visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, le transport en commun, et les infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques.

(PIIC), le gouvernement fédéral prévoit, entre 2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec pour des projets visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, le transport en commun, et les infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques. Le programme Aide au développement des infrastructures culturelles du gouvernement du Québec (PADIC) s'inscrit au sein du programme Investir dans le Canada et de l'Entente bilatérale intégrée.

et de l'Entente bilatérale intégrée. Le ministère de la Culture et des Communications met en œuvre le sous-volet des infrastructures culturelles du PIIC, qui dispose d'une enveloppe de 100 M$, soit 50 M$ provenant du gouvernement fédéral et 50 M$ provenant du Québec, pour améliorer la qualité et l'accessibilité des infrastructures culturelles dans la province.

SOURCE Infrastructure Canada

