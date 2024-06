GATINEAU, QC , le 27 juin 2024 /CNW/ - Le ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Sean Fraser, le leader du gouvernement à la Chambre des communes et député de Gatineau, l'honorable Steven MacKinnon la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, ainsi que le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annoncent un investissement conjoint de 163,5 M$ pour la phase de planification du projet structurant de transport collectif électrique entre l'ouest de Gatineau et le centre-ville d'Ottawa.

Pour l'occasion, ces élus étaient accompagnés de la députée fédérale du Pontiac, Mme Sophie Chatel, la députée de Hull, Mme Suzanne Tremblay, du député de Gatineau, M. Robert Bussière, du député de Chapleau, M. Mathieu Lévesque, de la mairesse de Gatineau, Mme Maude Marquis-Bissonnette, et du vice-président de la Société de transport de l'Outaouais, M. Edmond Leclerc.

Les sommes accordées par le gouvernement du Québec, soit 98,1 M$, et le gouvernement du Canada, soit 65,4 M$, serviront à la poursuite des études de la portion québécoise du projet. Parmi celles-ci figurent l'évaluation des impacts environnementaux, l'avant-projet, de même que les activités de planification en lien avec l'ingénierie des travaux préparatoires. Leurs conclusions serviront à déterminer, notamment, le nombre et l'emplacement des stations ainsi que le choix du matériel roulant, et à préciser l'échéancier et le coût potentiel pour la construction du projet.

Ce projet structurant permettrait de répondre aux besoins de mobilité présents et futurs des habitants des villes de Gatineau et d'Ottawa en offrant un service de transport collectif fiable et performant, qui favorise la connectivité aux pôles d'emplois, commerciaux et universitaire.

« Cet investissement conjoint finance les études essentielles pour un projet de transport structurant à Gatineau, visant à répondre aux besoins présents et futurs de mobilité des résidents de Gatineau et d'Ottawa avec un service de transport collectif fiable et performant. En améliorant l'accès aux emplois, commerces et établissements d'enseignement postsecondaire, il stimulera également l'attractivité des quartiers environnants, favorisant ainsi la création et la densification de logements. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement continue d'investir dans des projets structurants pour soutenir la mobilité durable partout au Québec. Grâce à cet investissement, les équipes pourront continuer leur travail afin de livrer le meilleur projet qui répondra aux besoins de la population. L'implantation éventuelle d'un système de transport collectif électrique dans la région permettra d'améliorer la mobilité durable et contribuera à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Notre gouvernement a répondu présent pour ce projet d'envergure en Outaouais. Cet investissement marque une étape importante dans le développement des infrastructures de transport visant à améliorer la mobilité urbaine dans la région de la capitale nationale. Gatineau a des besoins urgents en matière de transport et cet investissement important nous permet d'agir sur l'un de nos enjeux importants, soit le besoin de transport collectif dans l'ouest. Le travail se poursuit. »

L'honorable Steven MacKinnon, Leader du gouvernement à la Chambre des communes et député de Gatineau

« Je suis très heureux de vois se concrétiser ce montage financier afin de produire les études nécessaires à la réalisation de ce projet. Encore une fois nous livrons notre promesse d'accompagner la ville de Gatineau dans le développement de son transport collectif. En plus de contribuer au développement économique, le projet améliorera la qualité de vie des citoyens qui pourront bénéficier d'un moyen de transport fiable et sobre en carbone. Nous sommes en action pour une meilleure mobilité à Gatineau et ses environs! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Au nom de tous les députés de l'Outaouais et en tant que présidente du caucus de l'Outaouais, je tiens à exprimer notre grande satisfaction face à cette annonce. Le tramway représente un potentiel immense pour transformer non seulement la mobilité à Gatineau, mais aussi l'aménagement du territoire. Nous avons investi énormément d'efforts pour faire de notre ville un modèle de développement durable et prospère. L'étude d'avant-projet constitue une étape clé. Nous nous engageons à travailler ensemble pour obtenir également le financement de l'étude pour la rive ottavienne. Une fois cette étude achevée, nous serons prêts à mettre la pelle dans la terre et à concrétiser cette vision ambitieuse d'un transport structurant pour la ville de Gatineau. »

Sophie Chatel, députée de Pontiac

« Je suis vraiment ravie de partager avec vous la nouvelle du financement pour la phase de planification du projet structurant de transport collectif électrique. Avec un investissement de près de 100 M$, notre gouvernement fait un pas important qui, j'en suis certaine, va enthousiasmer les citoyens de l'ouest de notre ville. Ce projet va non seulement renforcer notre réseau de transport collectif, mais aussi stimuler notre économie locale. Plus important encore, il offrira à tous un moyen de transport fiable et respectueux de l'environnement. Cela démontre une fois de plus notre engagement à créer un Québec plus vert, plus prospère et plus fier. C'est un grand pas en avant pour le futur de la mobilité dans notre région. »

Suzanne Tremblay, députée de Hull

« C'est une grande et bonne nouvelle pour les Gatinois et Gatinoises. C'est un projet absolument essentiel pour la Ville de Gatineau, un projet structurant pour le transport, l'aménagement du territoire et la lutte aux changements climatiques. Les investissements annoncés aujourd'hui soulignent haut et fort l'engagement de tous les paliers de gouvernement envers ce projet, et je les en remercie. »

Maude Marquis-Bissonnette, mairesse de Gatineau

« Nous nous réjouissons de l'annonce aujourd'hui laquelle nous permet de poursuivre les études en vue de doter la région d'un système de tramway. Les études l'ont démontré. Avec la forte croissance de population dans l'ouest de Gatineau, nous avons besoin d'un tramway pour répondre aux besoins de déplacement des 30 à 50 prochaines années. Depuis l'été dernier, le Bureau de projet a repris la cadence afin d'être prêt à enclencher tous les processus dès l'annonce du financement. Je vous confirme que nous sommes prêts à aller de l'avant. Au cours des 12 prochains mois, nous lancerons les premiers appels d'offres, dont celui pour les services professionnels afin de débuter les études techniques et environnementales. »

M. Edmond Leclerc, vice-président du conseil d'administration de la Société de transport de l'Outaouais

Faits en bref

Un projet structurant de transport électrique est en planification et vise à relier l'ouest de la ville de Gatineau à son centre-ville ainsi qu'à celui de la ville d' Ottawa .

. Deux tracés sont analysés pour la portion québécoise du projet :

l'axe nord qui comprend le chemin Vanier , puis les boulevards du Plateau et Saint-Raymond ;

, puis les boulevards du Plateau et ;

l'axe sud, qui comprend les boulevards des Allumettières et Wilfrid-Lavigne, puis le chemin d'Aylmer.

À partir de l'intersection des boulevards Saint-Raymond et Alexandre-Taché, ces deux axes partageront un tronçon commun, qui se poursuivra sur les boulevards Alexandre-Taché et de Lucerne, puis sur la rue Laurier . Il traversera la rivière des Outaouais par le pont du Portage et se terminera du côté d' Ottawa .

et Alexandre-Taché, ces deux axes partageront un tronçon commun, qui se poursuivra sur les boulevards Alexandre-Taché et de Lucerne, puis sur la rue . Il traversera la rivière des Outaouais par le pont du Portage et se terminera du côté d' . Les sommes se répartissent comme suit :

le gouvernement du Québec investit 98 093 646 $ par l'intermédiaire du Programme d'aide gouvernementale aux infrastructures de transport collectif (PAGITC).



le gouvernement du Canada investit 65 395 764 $ par l'intermédiaire du volet Transport en commun de l'Entente bilatérale intégrée Canada-Québec relative au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

. Le volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada vise à soutenir la planification, la construction, l'élargissement et la modernisation de réseaux de transport en commun urbains et ruraux.

vise à soutenir la planification, la construction, l'élargissement et la modernisation de réseaux de transport en commun urbains et ruraux. En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, une trentaine de projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été annoncés au Québec dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada avec une contribution fédérale totale de plus de 2,9 milliards de dollars et une contribution provinciale totale de près de 5,5 milliards de dollars.

