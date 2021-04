CORNER BROOK, NL, le 14 avril 2021 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens constituent les priorités absolues du gouvernement du Canada et du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador. Dans l'ensemble du pays, les collectivités sont aux premières lignes de la pandémie de COVID-19 et ont besoin d'une aide immédiate pour veiller à ce que leurs infrastructures publiques soient sécuritaires et fiables.

C'est pourquoi les deux gouvernements ont pris des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités et continuent de se tourner vers l'avenir afin de déterminer ce qui peut encore être fait en ces temps sans précédent.

Aujourd'hui, Gudie Hutchings, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural et députée de Long Range Mountains, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Elvis Loveless, ministre des Transports et l'Infrastructure, et l'honorable Andrew Parsons, ministre de l'Industrie, de l'Énergie et de la Technologie, ont annoncé un soutien financier pour huit projets d'infrastructures publiques et routières qui seront réalisés dans l'Ouest de Terre-Neuve.

Ces projets permettront d'apporter des améliorations importantes à des édifices publics situés à Corner Brook. Les systèmes de chauffage et d'éclairage du centre des arts et de la culture de Corner Brook seront mis à niveau, le système de commandes de l'édifice de la Force constabulaire royale de Terre-Neuve sera amélioré, une porte de garage sera remplacée au campus de Corner Brook du Collège de l'Atlantique Nord et l'ascenseur de l'édifice Sir Richard Squires sera modernisé afin d'accroître l'accessibilité.

De plus, deux routes principales à Channel-Port aux Basques seront mises à niveau. Les travaux comprendront le remplacement de l'asphalte et d'un système de collecte des eaux pluviales et l'installation d'ouvrages connexes, comme des trottoirs, des caniveaux et des bordures. De plus, les résidents de Cox's Cove et de Hughes Brook profiteront également d'améliorations aux routes locales en vue d'en assurer la fiabilité et la sécurité.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,2 million de dollars dans ces projets par l'intermédiaire du volet Infrastructures de résilience à la COVID-19 et du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador versera quant à lui 734 774 $ en vue de la réalisation des projets, alors que les municipalités verseront un total de 624 556 $.

« Notre gouvernement prend des mesures fortes et rapides pour protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens, pour bâtir et renforcer notre économie et pour soutenir nos collectivités partout au pays. Les huit investissements dans des infrastructures publiques annoncés aujourd'hui permettront d'assurer que les gens de Corner Brook, Cox's Cove, Hughes Brooks et Channel-Port aux Basques ont accès à des infrastructures publiques modernes et à des routes fiables afin que les résidents puissent se rendre où ils veulent se rendre. Notre plan d'infrastructure permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Gudie Hutchings, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural et députée de Long Range Mountains, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« Nous sommes ravis de travailler avec les maires et les conseils de villes ainsi qu'avec nos partenaires à Ottawa pour ces améliorations dans nos collectivités. Les investissements dans nos bâtiments publics offre un meilleur environnement à ceux qui en dépendent. De plus, une route améliorée est une route plus sûre; et les routes sûres font de nos collectivités de meilleurs endroits où vivre. »collectivités de meilleurs endroits où vivre. »

L'honorable Elvis Loveless, ministre des Transports et de l'Infrastructure

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet de résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. Les volets existants du Programme ont également été adaptés de manière à inclure davantage de catégories de projets admissibles.

Dans le cadre du volet Infrastructure de résilience à la COVID-19, la contribution fédérale au titre des coûts des projets d'infrastructure publique est de 80 pour cent dans les provinces et de 100 pour cent dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

Afin d'appuyer des projets de petite envergure, l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé prévoit jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour aider les collectivités à adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus liés à la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

À Terre-Neuve-et-Labrador, le gouvernement du Canada a investi plus de 520 millions de dollars pour réaliser 667 projets d'infrastructure.

Nom du projet Lieu Fonds Description du projet Financement fédéral Financ. provincial Financ. municipal Mise à niveau des commandes de l'édifice de la Force constabulaire royale de Terre-Neuve à Corner Brook Corner Brook VRCV Mettre à niveau les commandes de l'édifice de la Force constabulaire royale de Terre-Neuve à Corner Brook. 80 000 $ 20 000 $ $0 Remplacement d'une porte de garage du Collège de l'Atlantique Nord (campus de Corner Brook) Corner Brook VRCV Remplacer une porte de garage au campus de Corner Brook du Collège de l'Atlantique Nord. 40 000 $ 10 000 $ $0 Modernisation de l'ascenseur de l'édifice Sir Richard Squires Corner Brook VRCV Modernisation de l'ascenseur de l'édifice Sir Richard Squires. 400 000 $ 100 000 $ $0 Mise à niveau des systèmes de chauffage et d'éclairage du centre des arts et de la culture de Corner Brook Corner Brook VRCV Mettre à niveau les systèmes de chauffage et d'éclairage du centre des arts et de la culture de Corner Brook. 112 000 $ 28 000 $ $0 Remplacement de la promenade, du mur de soutènement et du ponceau Cox's Cove VCRN Remplacer un caisson en bois qui retient le mur et les ponceaux et la route connexes sur une distance d'un kilomètre sur la promenade. Le projet vise à mettre à niveau et à protéger l'infrastructure municipale existante aux environs de la promenade et à améliorer la condition routière. 110 873 $ 110 840 $ 110 840 $ Améliorations routières - Hughes Brook Hughes Brook VCRN Reconstruction et réasphaltage de la route Lidstone afin d'améliorer les conditions routières 90 702 $ 90 674 $ 90 702 $ Reconstruction de l'avenue Cox Channel-Port aux Basques VCRN La reconstruction de l'avenue Cox, de la rue Legrow au croissant Carson, comprendra le remplacement de l'asphalte, des bordures, des caniveaux et des trottoirs existants ainsi que la réfection des ouvrages connexes, comme les bassins collecteurs, les valves et les propriétés avoisinantes touchées. 220 405 $ 220 339 $ 220 339 $ Installation d'égout pluvial sur le chemin Grand Bay Channel-Port aux Basques VCRN Le remplacement du système de collecte d'eaux pluviales le long du chemin Grand Bay, de la rue Allen jusqu'au croissant Grandview, comprendra l'installation de 150 mètres de tuyauterie de branchement d'égout pluvial, de puits d'accès et de bassins collecteurs ainsi que la réfection de 270 mètres du chemin Grand Bay. 154 968 $ 154 921 $ 202 675 $

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

http://www.infrastructure.gc.ca/carte

Ressources du gouvernement du Canada - Maladie à coronavirus (COVID 19) : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html

Initiative canadienne pour des collectivités en santé :

https://www.infrastructure.gc.ca/chci-iccs/index-fra.html

Investissements du gouvernement fédéral dans l'infrastructure à Terre-Neuve-et-Labrador : in https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-nl-fra.html

Renseignements: Marie-Pier Baril, Attachée de pression, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, 613-295-8123, [email protected]; Emily-Jane Gillingham, Agente des communications, Transport et infrastructure, Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, 709-730-4607, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

www.infrastructure.gc.ca