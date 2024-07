OTTAWA, ON, le 8 juill. 2024 /CNW/ - La biodiversité du Canada est au cœur de notre mode de vie. À mesure que les répercussions des activités humaines sur la planète s'accentuent, de plus en plus d'habitats sont perdus et de plus en plus d'espèces sont menacées d'extinction. Nous devons prendre des mesures soutenues et judicieuses pour protéger et rétablir les espèces sauvages et les lieux que nous aimons.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et l'honorable Elvis Loveless, ministre des Pêches, de la Foresterie et de l'Agriculture, ont annoncé la création d'un nouveau lieu prioritaire pour les espèces en péril, à savoir le lieu prioritaire des paysages calcaires de la péninsule Great Northern, à Terre-Neuve-et-Labrador.

Les lieux prioritaires sont des zones de grande valeur sur le plan de la biodiversité qui sont considérées comme des lieux distincts présentant un thème écologique commun par les personnes qui y vivent et y travaillent. Ces lieux ont une biodiversité importante, des concentrations d'espèces en péril et offrent des possibilités de faire progresser les efforts de conservation. En concentrant nos efforts sur ces zones, nous pouvons conserver et restaurer des habitats qui profitent à de nombreuses espèces.

Il s'agit du 12e lieu prioritaire à être établi au Canada et du premier à être créé à Terre-Neuve-et-Labrador. Le nouveau lieu prioritaire englobe les écosystèmes uniques de la péninsule Great Northern de l'île de Terre-Neuve, tels que des landes et des affleurements calcaires, des côtes et des îles calcaires, des hauts plateaux calcaires, ainsi que des forêts et des milieux humides qui abritent une grande biodiversité. Ce lieu fournit un habitat à environ 40 espèces désignées comme étant en péril dans les lois fédérales et provinciales. Il s'agit également d'une importante halte pour de nombreux oiseaux migrateurs en péril.

Les lieux prioritaires sont des initiatives conjointes. Le gouvernement du Canada collabore avec le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador ainsi qu'avec les Premières Nations locales, les organisations non gouvernementales de l'environnement et d'autres partenaires afin d'appuyer et de financer les mesures de rétablissement sur le terrain, le renforcement des capacités et la gestion adaptative dans le lieu prioritaire des paysages calcaires de la péninsule Great Northern.

Le gouvernement du Canada continuera à travailler avec tous les Canadiens à la protection et au rétablissement des espèces en péril et de leurs habitats et à la préservation de la biodiversité et du patrimoine naturel du Canada pour les générations actuelles et futures.

Citations

« La collaboration est essentielle pour protéger la biodiversité et les espèces en péril. Les lieux prioritaires pour les espèces en péril nous permettent de travailler avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les peuples autochtones et d'autres Canadiennes et Canadiens à la protection d'habitats importants et d'écosystèmes uniques, comme les landes calcaires que l'on retrouve dans la péninsule Great Northern, à Terre-Neuve-et-Labrador. Ensemble, nous pouvons réaliser des projets de conservation efficaces qui contribuent à freiner l'appauvrissement de la biodiversité et à inverser cette tendance. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les landes calcaires sont un habitat unique qui abrite de nombreuses espèces de plantes rares très spécialisées que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Le lieu prioritaire des paysages calcaires de la péninsule Great Northern s'appuiera sur les travaux importants réalisés dans le cadre du plan provincial de rétablissement des espèces en péril des landes calcaires, qui trace une feuille de route pour le rétablissement de plusieurs espèces en péril et la conservation de nombreuses autres espèces rares. Merci à nos homologues fédéraux de partager la vision que nous avons pour ce lieu très spécial. »

- L'honorable Elvis Loveless, ministre des Pêches, de la Foresterie et de l'Agriculture

Faits en bref

Les lieux prioritaires pour les espèces en péril sont désignés dans le cadre de l'Approche pancanadienne pour la transformation de la conservation des espèces en péril au Canada . Cette approche est axée sur la conservation de nombreuses espèces et de nombreux écosystèmes plutôt que sur la conservation d'espèces individuelles, comme c'était le cas jusqu'ici.

. Cette approche est axée sur la conservation de nombreuses espèces et de nombreux écosystèmes plutôt que sur la conservation d'espèces individuelles, comme c'était le cas jusqu'ici. Le financement des lieux prioritaires pour les espèces en péril a été établi pour la première fois dans le cadre du Fonds de la nature du Canada de l'initiative du Patrimoine naturel en 2018, puis a été augmenté dans le cadre du Patrimoine naturel bonifié en 2021.

de l'initiative du Patrimoine naturel en 2018, puis a été augmenté dans le cadre du Patrimoine naturel bonifié en 2021. Les 11 lieux prioritaires pour les espèces en péril qui sont déjà en place couvrent près de 30 millions d'hectares, dont 2 millions d'hectares d'habitat essentiel pour les espèces en péril. Ils abritent plus de 300 espèces en péril et plus de la moitié de l'aire de répartition de bon nombre d'entre elles.

Le gouvernement du Canada octroie une somme de 2 294 978 dollars sur trois exercices financiers aux partenaires du lieu prioritaire des paysages calcaires de la péninsule Great Northerns. Le gouvernement de Terre-Neuve-et- Labrador affecte quant à lui un montant de 1 256 550 dollars à cette initiative.

octroie une somme de 2 294 sur trois exercices financiers aux partenaires du lieu prioritaire des paysages calcaires de la péninsule Great Northerns. Le gouvernement de Terre-Neuve-et- affecte quant à lui un montant de 1 256 à cette initiative. La désignation des paysages calcaires comme lieu prioritaire de Terre-Neuve-et- Labrador s'appuiera sur les objectifs et les stratégies définis dans le plan de rétablissement des espèces en péril des landes calcaires de la province, publié en juillet 2022.

s'appuiera sur les objectifs et les stratégies définis dans le plan de rétablissement des espèces en péril des landes calcaires de la province, publié en juillet 2022. Le plan de rétablissement des espèces en péril des landes calcaires de la province comprend des mesures de rétablissement pour dix espèces végétales désignées et répertoriées en vertu de l'Endangered Species Act (loi sur les espèces en voie de disparition) et désigne l'habitat essentiel de sept espèces.

Outre le gouvernement du Canada et le gouvernement de Terre-Neuve-et- Labrador , de nombreux partenaires participent à l'établissement du nouveau lieu prioritaire, notamment la Première Nation de Miawpukek, la Première Nation Qalipu, Intervale Associates Inc., l'équipe de rétablissement des espèces en péril des landes de calcaire, l'Institut Wilder, la Société canadienne pour la conservation de la nature, l'Université Memorial, la Stewardship Association of Municipalities, Oiseaux Canada et l'espace culturel The Rooms.

