OKOTOKS, AB, le 6 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, Tanya Thorn, mairesse d'Okotoks, et Josipa Petrunić, présidente et directrice générale du Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada (CRITUC) ont annoncé un investissement conjoint de 120 552 $ à afin de réaliser une étude de faisabilité visant à examiner les options pour électrifier le parc d'autobus de transport en commun d'Okotoks.

La Ville d'Okotoks a établi un partenariat avec le gouvernement du Canada et le CRITUC pour explorer dans quelle mesure il serait possible de faire en sorte que le parc complet d'autobus de transport en commun de la Ville soit composé de véhicules à zéro émission. Cette étude comprend l'évaluation des avantages économiques, technologiques et environnementaux, des contraintes et des risques associés à l'adoption d'un parc de véhicules à faible émission de carbone.

La Ville d'Okotoks dispose d'un modèle de service de transport en commun à la demande qui aide la collectivité à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, tout en offrant aux résidents un mode de transport économique.

En investissant dans l'infrastructure, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmentant ainsi la résilience de nos collectivités et améliorant la vie des Canadiens.

Citations

« L'électrification des transports en commun dans nos collectivités est une excellente occasion d'atteindre nos objectifs d'émissions nettes zéro et d'améliorer les services offerts aux Albertains. Grâce à cet investissement conjoint, la Ville d'Okotoks étudiera les avantages et l'infrastructure nécessaire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de son service de transport en commun à la demande. Le gouvernement du Canada continue de collaborer avec les provinces, les municipalités et les peuples autochtones de l'ensemble du pays pour veiller à ce que nous nous attaquions collectivement aux changements climatiques mondiaux. »

L'honorable Randy Boissonault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous sommes heureux de prendre part à cette étude de faisabilité qui nous aidera à mieux comprendre les occasions qui pourraient améliorer la façon dont nous offrons des options de transport propre et économique aux membres de la collectivité. La Ville d'Okotoks demeure résolue à faire preuve de leadership en matière d'environnement. L'électrification de notre parc d'autobus de transport en commun serait une autre façon de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. »

Tanya Thorn, mairesse d'Okotoks

« Alors que nous composons avec les défis que posent les changements climatiques, les investissements dans le transport en commun à zéro émission (peu importe la forme) jouent un grand rôle dans le renforcement de la résilience aux changements climatiques. La Ville d'Okotoks fait figure de pionnier en offrant un service de transport en commun « d'un trottoir à l'autre », ce qui a permis de veiller à ce que les ressources soient affectées où les besoins sont les plus grands. La décision de la Ville d'adopter des véhicules à zéro émission est une preuve supplémentaire de son engagement à offrir des avantages concrets aux résidents, et nous sommes très fiers de faire partie de cette nouvelle orientation axée sur la durabilité. »

Josipa Petrunić, présidente et directrice générale du Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 96 441,60 $ dans ce projet par l'entremise du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE), et la contribution de la Ville d' Okotoks s'élève à 24 110,40 $.

investit 96 441,60 $ dans ce projet par l'entremise du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE), et la contribution de la Ville d' s'élève à 24 110,40 $. Dans le cadre du FTCZE, on accepte les demandes de financement aux termes des deux volets de financement : Planification et Immobilisations. Les demandeurs admissibles peuvent demander un financement pour aider à couvrir les coûts de planification et d'immobilisations liés à l'électrification des réseaux de transport scolaire et de transport en commun, ce qui comprend l'achat d'autobus à zéro émission et d'infrastructures connexes.

Le FTCZE aide les collectivités à passer à des autobus scolaires et de transport en commun à zéro émission afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de contribuer à l'atteinte des objectifs du Canada en matière de carboneutralité. En électrifiant leur parc d'autobus, les collectivités œuvrent en faveur d'un environnement plus propre pour nos enfants, tout en créant des emplois et en soutenant l'industrie manufacturière canadienne.

en matière de carboneutralité. En électrifiant leur parc d'autobus, les collectivités œuvrent en faveur d'un environnement plus propre pour nos enfants, tout en créant des emplois et en soutenant l'industrie manufacturière canadienne. Ce fonds est étroitement coordonné avec l'engagement de la Banque de l'infrastructure du Canada d'investir 1,5 milliard de dollars dans des autobus à émission zéro dans le cadre de son plan de croissance triennal.

d'investir 1,5 milliard de dollars dans des autobus à émission zéro dans le cadre de son plan de croissance triennal. Le gouvernement du Canada investira 14,9 milliards de dollars au cours des huit prochaines années dans des réseaux de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en financement fédéral permanent et prévisible pour le transport en commun, qui seront disponibles pour soutenir les solutions de transport en commun à partir de 2026-2027.

investira 14,9 milliards de dollars au cours des huit prochaines années dans des réseaux de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en financement fédéral permanent et prévisible pour le transport en commun, qui seront disponibles pour soutenir les solutions de transport en commun à partir de 2026-2027. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 26,7 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces.

a investi plus de 26,7 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces. Le Fonds pour le transport en commun à zéro émission complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin de permettre à chaque collectivité de disposer de moyens de transport propres et abordables.

: Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin de permettre à chaque collectivité de disposer de moyens de transport propres et abordables. Le gouvernement du Canada investit 10 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission afin d'aider les sociétés de transport en commun à mener à bien leurs travaux de planification et d'augmenter leur niveau de préparation à la transition vers des parcs d'autobus à zéro émission.

investit 10 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission afin d'aider les sociétés de transport en commun à mener à bien leurs travaux de planification et d'augmenter leur niveau de préparation à la transition vers des parcs d'autobus à zéro émission. Le CRITUC a pour mission d'appuyer la commercialisation de technologies dans le cadre de projets collaboratifs de recherche, de développement, de démonstration et d'intégration menés par l'industrie et qui apportent une conception innovante à l'écosystème de mobilité intelligente à faible émission de carbone du Canada .

Liens connexes

Fonds pour le transport en commun à zéro émission

https://www.infrastructure.gc.ca/zero-emissions-trans-zero-emissions/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Banque de l'infrastructure du Canada - Initiative pour les autobus à zéro émission

https://cib-bic.ca/fr/secteurs/transport-en-commun/

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Alberta

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-ab-fra.html

