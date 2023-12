Le gouvernement du Canada et le CRITUC soutiennent TransLink dans le développement de son plan de transition vers des véhicules à zéro émission

VANCOUVER, BC, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Les collectivités de tout le pays développent des stratégies visant à minimiser les émissions de gaz à effet de serre, y compris en réduisant les émissions de carbone provenant du transport en commun.

Aujourd'hui, le ministre Harjit S. Sajjan, Kevin Quinn, président-directeur général de TransLink, et Josipa Petrunić, présidente-directrice générale du Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada (CRITUC), ont annoncé un investissement combiné de 1,3 million de dollars destiné à aider TransLink à planifier la transition de son parc d'autobus à des véhicules à zéro émission d'ici 2040.

Dans le cadre de cet investissement, la société TransLink élabore une stratégie globale comprenant une analyse de marché détaillée des technologies à zéro émission courantes et émergentes, ainsi qu'une feuille de route pour la transition qui inclura un plan d'action pour la mise en œuvre des bus à zéro émission (ZEB) et une stratégie de mise en service, une feuille de route pour les investissements et des recommandations pour les futurs projets d'innovation liés aux ZEB.

En investissant dans l'électrification des réseaux de transport en commun du Canada, le gouvernement du Canada met à la disposition des collectivités de tout le pays des moyens de transport propres et abordables, ce qui contribue à la croissance économique du pays et à l'amélioration de la vie des Canadiens.

Citations

« Des services de transport en commun propres permettent de relier les Canadiens à leurs collectivités et nous aideront à atteindre notre objectif de carboneutralité d'ici 2050. Nous sommes fiers de travailler avec TransLink pour aider les navetteurs à se rendre à destination tout en contribuant à la transformation de son parc de véhicules afin qu'il puisse réduire son empreinte carbone. »

L'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« TransLink prend des mesures énergiques pour lutter contre le changement climatique en planifiant la mise en œuvre d'un parc automobile à zéro émission d'ici 2040. Cet important partenariat contribuera à concrétiser cette ambition. Les gens qui utilisent le transport en commun pour leurs déplacements quotidiens font ce qu'il y a de plus important pour réduire leur propre empreinte carbone. »

Kevin Quinn, PDG de TransLink

« Pour arriver à la mobilité durable, il est essentiel de procéder à une transition des parcs de véhicules de transport en commun du Canada vers des options à faible émission de carbone. En aidant TransLink à développer un plan de transition vers des véhicules à zéro émission, nous agissons collectivement pour un avenir plus propre et plus vert pour le Canada. En adoptant les véhicules à zéro émission, nous nous engageons à réduire notre empreinte carbone et à inspirer un changement à l'échelle nationale en faveur d'un transport respectueux de l'environnement. Nous sommes fiers de travailler à l'atteinte de cet objectif avec TransLink, grâce au soutien continu du gouvernement du Canada, et d'être les pionniers d'un héritage durable pour les générations à venir. »

Josipa Petrunić, PDG du Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 1 040 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE). La contribution de TransLink s'élève à 260 000 $.

Le FTCZE aide les collectivités à faire la transition vers des autobus scolaires et de transport en commun à zéro émission en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de contribuer à l'atteinte des objectifs de carboneutralité du Canada. En électrifiant leurs parcs d'autobus, les collectivités travaillent à assainir l'environnement pour nos enfants tout en créant de l'emploi et en soutenant le secteur manufacturier canadien.

Ce Fonds est étroitement coordonné avec l'engagement de la Banque de l'infrastructure du Canada d'investir plus de 1,5 milliard de dollars dans les bus à zéro émission dans le cadre de son plan de croissance triennal.

Le gouvernement du Canada investira 14,9 milliards de dollars sur les huit prochaines années dans un transport en commun fiable, rapide, abordable et propre. Ce montant comprend trois milliards de dollars par année en financement fédéral permanent et prévisible pour le transport en commun, qui sera disponible à compter de 2026-2027 pour soutenir des solutions de transport en commun.

Le Fonds pour le transport en commun à zéro émission complète le Plan climatique renforcé du Canada : un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin de permettre à chaque collectivité de disposer de moyens de transport propres et abordables.

Le gouvernement du Canada investit 10 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission afin d'aider les sociétés de transport en commun à mener à bien leurs travaux de planification et d'augmenter leur niveau de préparation à la transition vers des parcs d'autobus à zéro émission.

Le CRITUC a pour mission d'appuyer la commercialisation de technologies dans le cadre de projets collaboratifs de recherche, de développement, de démonstration et d'intégration menés par l'industrie et qui apportent une conception innovante à l'écosystème de mobilité intelligente à faible émission de carbone du Canada.

Environ 55 pour cent des kilomètres parcourus par les passagers sur le réseau de TransLink ne génèrent aucune émission, grâce au réseau SkyTrain électrifié de Metro Vancouver et au deuxième parc d'autobus électriques à trolley d'Amérique du Nord.

