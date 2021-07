OTTAWA, ON, le 11 juill. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît les difficultés rencontrées par les Canadiens en raison des incendies de forêt en Colombie-Britannique (C.-B.) et s'engage à les soutenir en ces temps difficiles.

Aujourd'hui, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Bill Blair, et le ministre de la Sécurité publique et du Solliciteur général de la Colombie-Britannique, Mike Farnworth, ont annoncé la mise en place de programmes coordonnés de jumelage des dons avec la Croix-Rouge canadienne pour soutenir les efforts de secours à Lytton et dans d'autres collectivités touchées par les incendies de forêt dévastateurs en Colombie-Britannique.

Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique vont chacun égaler chaque dollar donné à la Croix-Rouge canadienne (CRC), ce qui signifie que chaque dollar donné deviendra 3 dollars pour soutenir les personnes touchées par les incendies de forêt. Cette mesure sera rétroactive aux dons reçus depuis le 3 juillet 2021, date à laquelle le fonds « Feux de forêt en Colombie-Britannique » a été lancé. Le gouvernement du Canada égalera les dons pendant les 30 prochains jours.

Les fonds donnés serviront à financer la gamme de services d'urgence que le CRC offre aux personnes dans le besoin, au nom du gouvernement de la Colombie-Britannique. Ces services comprennent des éléments tels que l'hébergement temporaire, les vêtements, la nourriture et d'autres fournitures essentielles qui ne sont pas couvertes par d'autres programmes fédéraux ou provinciaux. En outre, les dons permettront à la CRC de continuer à soutenir les personnes évacuées, alors qu'elles entament le long processus de rétablissement.

Le gouvernement du Canada reconnaît le travail héroïque des premiers intervenants, des bénévoles, de la société civile et des gestionnaires d'urgence de tous les ordres de gouvernement et des collectivités autochtones dans le cadre des efforts d'intervention et de rétablissement à Lytton et dans les environs ainsi qu'ailleurs en Colombie-Britannique.

Les Canadiens qui souhaitent faire un don financier pour aider les personnes touchées par les incendies en Colombie-Britannique peuvent le faire en ligne à l'adresse www.croixrouge.ca, en composant le 1-800-418-1111, en envoyant un texto FIRES au numéro 45678 ou en communiquant avec le bureau local de la Croix-Rouge canadienne.

« Le gouvernement du Canada est et continuera d'être un partenaire solide et actif pour aider les personnes et les collectivités touchées par les feux de forêt en Colombie-Britannique. Nous nous engageons à fournir une réponse fédérale coordonnée qui complète également les programmes existants pour les résidents de Lytton et des communautés environnantes. Nous sommes heureux de nous associer au gouvernement de la Colombie-Britannique pour cette campagne de jumelage des dons qui encourage les Canadiens à contribuer par des dons de charité à la Croix-Rouge canadienne. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la sécurité publique et de la protection civile

« L'année dernière, la pandémie de COVID-19 nous a montré ce que nous pouvons faire lorsque nous travaillons ensemble, et c'est une autre occasion pour nous de le faire. La province de la Colombie-Britannique continue de soutenir les personnes évacuées par le biais des services de soutien d'urgence. En égalant les contributions de la Croix-Rouge, les dons iront encore plus loin pour aider au rétablissement des communautés et au travail essentiel de la Croix-Rouge sur le terrain. »

- L'honorable Mark Farnworth, ministre de la Sécurité publique et solliciteur général de la Colombie-Britannique

« La perte tragique et l'impact dévastateur des feux de forêt à Lytton, en Colombie-Britannique, ont changé à jamais les familles qui ont été touchées. La Croix-Rouge canadienne se réjouit des fonds de contrepartie fournis par les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique pour aider les personnes touchées par les incendies à répondre à leurs besoins urgents, en plus de les soutenir dans leur rétablissement à long terme. Alors que la menace des incendies persiste en Colombie-Britannique, la Croix-Rouge travaillera en collaboration avec les gouvernements, les dirigeants autochtones et les communautés locales pour aider les personnes directement touchées par les incendies dans les jours, les semaines et les mois à venir. »

- Conrad Sauvé, président et chef de la direction, Croix-Rouge canadienne

Faits saillants

La CRC fait partie du plus grand réseau humanitaire au monde. Elle vient en aide aux individus et leurs communautés avant, durant et après un désastre. La CRC a participé aux efforts de secours et de rétablissement en réponse à des événements d'urgence au Canada , notamment les incendies de forêt de 2017 et de 2018 en Colombie-Britannique et de 2016 à Fort McMurray , ainsi que la pandémie de COVID-19.

, notamment les incendies de forêt de de 2018 en Colombie-Britannique et de 2016 à , ainsi que la pandémie de COVID-19. Le Centre des opérations du gouvernement, par l'intermédiaire de son personnel dans la région, coordonne l'intervention fédérale face aux feux de forêt en Colombie-Britannique.

Le gouvernement du Canada continue de surveiller et d'évaluer la situation nationale en matière de feux de forêt 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et, avec tous ses partenaires, il continue d'évaluer les répercussions de la pandémie actuelle de COVID-19 sur les interventions en matière de feux de forêt.

