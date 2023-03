SASKATOON, SK, le 17 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Winnipeg Sud, et Charlie Clark, maire de Saskatoon, ont annoncé un investissement de plus de 2,6 millions de dollars pour appuyer la construction d'infrastructures pour les piétons et les cyclistes sur la rue Dudley entre l'avenue Dawes et le croissant Spadina à Saskatoon.

Le projet ajoutera 1 kilomètre de sentier polyvalent à l'ouest de l'avenue P, 800 mètres de piste cyclable de quartier, et environ 1 kilomètre de trottoir pour relier les quartiers résidentiels aux secteurs d'emploi comme le secteur industriel ouest, les espaces récréatifs, ainsi que le sentier Meewasin, qui longe la rivière Saskatchewan Sud. Le fait de terminer ce lien clé dans le réseau de mobilité actif de la ville offrira aux résidents plus d'options de transport urbain et aidera à faire la promotion d'un style de vie plus actif dans la collectivité.

Le financement annoncé aujourd'hui appuie la Stratégie nationale de transport actif du Canada en investissant dans des activités qui permettront d'étendre les réseaux de sentiers, de voies cyclables, de pistes et de ponts pour piétons.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Alors que nous nous tournons vers l'avenir, il est essentiel que nous continuions à investir dans notre infrastructure de transport actif ici à Saskatoon. La nouvelle infrastructure piétonne et cycliste de la rue Dudley permettra aux membres de la communauté de choisir plus facilement des options de transport sûres, propres et abordables. De tels investissements font de nos communautés de meilleurs endroits où vivre, travailler et se divertir. »

Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Winnipeg-Sud, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous avons travaillé très fort pour créer des façons plus sécuritaires pour que les gens puissent marcher et faire de la bicyclette entre les quartiers. Merci au gouvernement fédéral pour ce soutien essentiel. Ce financement nous aide à construire un corridor dans le sud-ouest de la ville, une solution de rechange sécuritaire à la 11e rue. Cela permettra aux résidents de faire la connexion entre le complexe sportif Gordie Howe et le sentier Meewasin, pour se rendre jusqu'au centre-ville. »

Charlie Clark, maire de Saskatoon

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 1 610 031 $ dans ce projet par l'entremise du Fonds pour le transport actif, alors que la Ville de Saskatoon versera 1 073 354 $.

investit 1 610 031 $ dans ce projet par l'entremise du Fonds pour le transport actif, alors que la Ville de versera 1 073 354 $. Le financement fédéral est conditionnel à la signature d'une entente de financement.

Le transport actif fait référence au mouvement des personnes ou des marchandises assuré par l'activité humaine, et comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à propulsion humaine ou des aides à la mobilité hybrides, comme les fauteuils roulants, les scooters électriques, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes à neige et les skis de fond et bien plus.

Le Fonds pour le transport actif versera 400 millions de dollars sur cinq ans à partir de 2021 pour rendre les déplacements par transport actif plus faciles, plus sécuritaires, plus pratiques et plus agréables, à l'appui de la première Stratégie nationale de transport actif du Canada .

. Les demandes pour les projets de planification et d'immobilisations des bénéficiaires autochtones admissibles sont acceptées de manière continue.

Les administrations municipales, locales et régionales, telles que les districts de service et les organisations autochtones sont des bénéficiaires admissibles. Les provinces, les territoires et les organismes à but non lucratif sont aussi admissibles dans des circonstances précises.

Le Fonds pour le transport actif complémente le plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin qu'il soit possible d'offrir des options de transport propres et abordables dans chaque collectivité.

: Un environnement sain et une économie saine. Dans ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin qu'il soit possible d'offrir des options de transport propres et abordables dans chaque collectivité. La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique du pays, d'un océan à l'autre, pour promouvoir le transport actif et ses avantages. L'objectif de la stratégie consiste à réaliser des investissements axés sur des données et fondés sur des preuves afin de construire de nouveaux réseaux de transport actif et de prolonger les réseaux existants, en plus de créer des environnements sécuritaires pour offrir des options de déplacement plus équitables, saines, actives et durables.

est la première approche stratégique du pays, d'un océan à l'autre, pour promouvoir le transport actif et ses avantages. L'objectif de la stratégie consiste à réaliser des investissements axés sur des données et fondés sur des preuves afin de construire de nouveaux réseaux de transport actif et de prolonger les réseaux existants, en plus de créer des environnements sécuritaires pour offrir des options de déplacement plus équitables, saines, actives et durables. L'infrastructure du transport actif procure des avantages concrets en créant de bons emplois de classe moyenne, en faisant croître l'économie, en favorisant l'adoption d'un mode de vie plus sain, en contribuant à l'équité parmi les Canadiens les plus vulnérables, en réduisant la pollution atmosphérique et sonore et en diminuant les émissions de gaz à effet de serre. L'investissement dans des infrastructures de transport actif plus sécuritaire est la clé pour s'assurer que les gens de tous les âges et de toutes les capacités peuvent avoir accès à des emplois et des services et d'établir des liens avec leurs collectivités.

Le gouvernement du Canada investit 14,9 milliards de dollars sur huit ans dans le transport en commun fiable, rapide, abordable et propre, y compris des infrastructures de transport actif. Ce financement comprend un montant de 3 milliards de dollars par année en financement fédéral permanent et prévisible dans le transport en commun qui sera disponible à partir de 2026-2027.

investit 14,9 milliards de dollars sur huit ans dans le transport en commun fiable, rapide, abordable et propre, y compris des infrastructures de transport actif. Ce financement comprend un montant de 3 milliards de dollars par année en financement fédéral permanent et prévisible dans le transport en commun qui sera disponible à partir de 2026-2027. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans les projets de transport en commun partout au pays, fournissant ainsi aux Canadiens des options de navettage plus propres et plus efficaces.

