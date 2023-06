SAINT JOHN, NB, le 26 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Wayne Long, député de Saint John-Rothesay, et John MacKenzie, maire adjoint de la ville de Saint John, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 562 000 $ afin de soutenir un projet de transport actif à Saint John.

Ce financement servira à construire un nouveau trottoir de raccordement de 340 mètres le long du chemin Boars Head afin d'offrir une voie réservée au transport actif. Ce nouveau trottoir reliera deux tronçons de trottoir existants sur le chemin Boars Head et sera relié à un arrêt d'autobus existant. D'une largeur de 1,5 mètre, ce trottoir offrira un meilleur accès à divers modes de transport actif et pourra entre autres accueillir les piétons et les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant. La conception du trottoir intégrera des éléments qui permettront un drainage adéquat des eaux de surface causées par les fortes pluies, ce qui comprendra l'installation de trois nouvelles bouches d'égout et de six puisards, ainsi que l'installation d'environ 150 mètres de nouvelles conduites.

Accroître le nombre d'options de transport actif offrant une alternative à la conduite automobile réduit les émissions de gaz à effet de serre. En reliant relie les résidents au quartier des affaires, aux possibilités d'emploi, aux écoles et aux zones de loisirs de la ville, cela présente également un avantage économique à long terme pour Saint John.

Le financement annoncé aujourd'hui appuie la Stratégie nationale de transport actif du Canada en investissant dans des activités qui permettront d'étendre les réseaux de sentiers, de voies cyclables, de pistes et de ponts pour piétons.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« L'investissement annoncé aujourd'hui pour les infrastructures de transport actif aide à bâtir une collectivité inclusive et reliée où les gens peuvent accéder plus facilement aux principales destinations de Saint John. Cette nouvelle section de trottoir offrira un itinéraire sûr et accessible à tous les résidents. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des projets qui permettent aux Canadiens d'opter pour un autre moyen de transport que l'automobile pour leurs déplacements quotidiens, ce qui favorise la réduction des émissions de gaz à effet de serre. »

Wayne Long, député de Saint John-Rothesay, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'annonce d'aujourd'hui représente un investissement important dans l'un de nos quartiers à la croissance la plus rapide. Avec des personnes âgées, des familles, des écoles et des entreprises dans les environs immédiats, ce prolongement du trottoir très prisé du chemin Boars Head améliorera encore la sécurité des piétons et le service de transport en commun dans notre collectivité. Nous sommes reconnaissants de notre solide partenariat avec le gouvernement fédéral, car nous travaillons ensemble à la construction d'un réseau de transport actif plus pratique, plus sûr et plus agréable à Saint John. »

John MacKenzie, maire adjoint de Saint John

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 337 387 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA) et la contribution de la Ville de Saint John s'élève à 224 926 $.

investit 337 387 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA) et la contribution de la s'élève à 224 926 $. Le transport actif fait référence au mouvement des personnes ou des marchandises assuré par l'activité humaine, et comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à propulsion humaine ou d'aides à la mobilité hybrides, comme les fauteuils roulants, les scooters électriques, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes à neige, les skis de fond et bien plus.

Le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables, de manière à soutenir la première Stratégie nationale de transport actif du Canada .

. Les demandes concernant des projets de planification et d'immobilisations provenant de bénéficiaires autochtones admissibles sont acceptées de façon continue.

Le Fonds pour le transport actif vient compléter le plan climatique renforcé du Canada , Un environnement sain et une économie saine . Dans ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin qu'il soit possible de se déplacer de façon propre et abordable dans toutes les collectivités.

, . Dans ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin qu'il soit possible de se déplacer de façon propre et abordable dans toutes les collectivités. La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectifs d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables.

est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectifs d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables. Les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles et permettent de créer de bons emplois pour la classe moyenne, faire croître l'économie, favoriser des modes de vie plus sains, favoriser une meilleure équité parmi les Canadiens vulnérables, réduire la pollution atmosphérique et sonore, et diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de transport actif plus sûres pour que les personnes de tous âges et de toutes capacités puissent avoir accès aux emplois et aux services, et entretenir des liens avec les membres de leur collectivité.

Au cours des huit prochaines années, le gouvernement du Canada investira 14,9 milliards de dollars dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement prévoit, à compter de 2026-2027, des fonds fédéraux permanents et prévisibles de trois milliards de dollars par année à l'appui des solutions en matière de transport en commun.

investira 14,9 milliards de dollars dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement prévoit, à compter de 2026-2027, des fonds fédéraux permanents et prévisibles de trois milliards de dollars par année à l'appui des solutions en matière de transport en commun. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces.

a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement du Canada effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives. Le financement fédéral peut être conditionnel à la signature d'ententes de financement/contribution.

