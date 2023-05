Le gouvernement du Canada et la Ville de Saint John investissent dans les infrastructures de transport actif

SAINT JOHN, NB, le 23 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Wayne Long, député de Saint John--Rothesay, et John MacKenzie, maire adjoint de Saint John, ont annoncé un investissement fédéral de plus de 150 000 $ pour améliorer les infrastructures de transport actif de Saint John.

Grâce à cet investissement, la Ville préparera un plan pour déterminer les endroits de Saint John où il est nécessaire d'installer des passages pour piétons et de les doter de caractéristiques d'accessibilité; élaborera une stratégie de sécurité routière qui sera axée sur l'éducation des résidents et l'amélioration de la sécurité pour tous les modes de transport, y compris le transport actif; et mettra en place une stratégie visant à classer par ordre de priorité et à construire les tronçons de trottoirs et de sentiers manquants dans la ville.

Ces projets soutiendront les options de transport actif, réduiront les émissions de gaz à effet de serre, et renforceront le plan de transport de la ville de Saint John, MoveSJ, qui guidera les investissements qui seront effectués dans les infrastructures de transport de la ville dans les 25 prochaines années.

Le financement annoncé aujourd'hui appuie la Stratégie nationale de transport actif du Canada en contribuant à étendre les réseaux de sentiers, de voies cyclables, de pistes et de ponts pour piétons.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens.

Citations

« L'investissement d'aujourd'hui dans la planification et les stratégies liées aux infrastructures de transport contribue à une collectivité inclusive et connectée, où les résidents, quelles que soient leurs capacités, peuvent accéder aux destinations clés de Saint John facilement et en toute sécurité. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des projets qui permettent aux Canadiens de cesser d'utiliser leur voiture pour se rendre au travail et en revenir, ce qui entraîne une réduction des émissions de gaz à effet de serre. »

Wayne Long, député de Saint John--Rothesay, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous valorisons la croissance intelligente et, à mesure que notre ville croît, nous devons veiller à ce que les infrastructures de transport actif soient placées aux bons endroits. Le financement annoncé aujourd'hui nous aidera à déterminer les endroits où il faut aménager des passages pour piétons et des trottoirs, et il nous permettra d'ajouter une stratégie de sécurité publique dans le plan de transport Move SJ. Nous sommes reconnaissants de former un partenariat continu avec le gouvernement fédéral tandis que nous continuons à améliorer le réseau de transport actif à Saint John. »

John MacKenzie, maire adjoint de Saint John

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 150 000 $ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA) et la Ville de Saint John contribuera tous les fonds additionnels s'avérant nécessaires.

contribuera tous les fonds additionnels s'avérant nécessaires. Par transport actif, on entend le déplacement de personnes ou de marchandises assuré par l'activité humaine. Il comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à propulsion humaine ou d'aides à la mobilité hybrides, comme les fauteuils roulants, les trottinettes (patinettes), les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes à neige, les skis de fond, etc.

Le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans pour rendre les déplacements par transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables, de manière à soutenir la première Stratégie nationale de transport actif du Canada .

. Les demandes concernant des projets de planification et d'immobilisations venant de bénéficiaires autochtones admissibles sont acceptées de façon continue.

Le Fonds pour le transport actif vient compléter le plan climatique renforcé du Canada , Un environnement sain et une économie saine. Dans ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin qu'il soit possible de se déplacer de façon propre et abordable dans toutes les collectivités.

, Un environnement sain et une économie saine. Dans ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin qu'il soit possible de se déplacer de façon propre et abordable dans toutes les collectivités. La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectifs d'effectuer des investissements fondés sur des données probantes dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables.

est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectifs d'effectuer des investissements fondés sur des données probantes dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables. Les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages concrets et permettent de créer de bons emplois pour la classe moyenne, de faire croître l'économie, de promouvoir des modes de vie plus sains, de favoriser une meilleure équité pour les Canadiens vulnérables, de réduire la pollution atmosphérique et sonore, et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de transport actif plus sûres pour que les personnes de tous âges et de toutes capacités puissent avoir accès aux emplois et aux services, et puissent entretenir des liens avec les membres de leur communauté.

Le gouvernement du Canada investit 14,9 milliards de dollars sur huit ans pour un transport en commun fiable, rapide, abordable et propre. Ce financement prévoit 3 milliards de dollars de fonds fédéraux permanents et prévisibles à compter de 2026- 2027, à l'appui de solutions liées au transport en commun.

investit 14,9 milliards de dollars sur huit ans pour un transport en commun fiable, rapide, abordable et propre. Ce financement prévoit 3 milliards de dollars de fonds fédéraux permanents et prévisibles à compter de 2026- 2027, à l'appui de solutions liées au transport en commun. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays et a ainsi offert aux Canadiens des options plus propres et plus efficaces pour se rendre au travail et en revenir.

a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays et a ainsi offert aux Canadiens des options plus propres et plus efficaces pour se rendre au travail et en revenir. Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur le travail du gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives. Le financement fédéral pourrait être conditionnel à la signature d'ententes de financement/de contribution.

Produits connexes

Document d'information : Le gouvernement du Canada et la Ville de Saint John investissent dans des infrastructures de transport actif

Liens connexes

Le Fonds pour le transport actif

https://www.infrastructure.gc.ca/trans/index-fra.html

Stratégie nationale de transport actif

https://www.infrastructure.gc.ca/trans/active-strat-actif-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-planplan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Nouveau-Brunswick

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-nb-fra.html

