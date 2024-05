MONTRÉAL, le 7 mai 2024 /CNW/ - La santé et la qualité de vie des résidents de l'Est de Montréal seront améliorées grâce à un investissement conjoint du gouvernement fédéral et de la Ville de Montréal qui pourrait atteindre 67 millions $ afin de soutenir la plantation massive d'arbres et d'arbustes.

Annoncées par l'honorable Steven Guilbeault, l'honorable Pablo Rodriguez, l'honorable Soraya Martinez Ferrada et la mairesse de Montréal Valérie Plante, ces sommes permettront de réduire les ilots de chaleur dans l'Est de Montréal et d'améliorer la résilience de la collectivité face aux changements climatiques, tout en assurant la santé et la sécurité des résidents en période de chaleur extrême.

Aujourd'hui plus que jamais, les collectivités ont besoin d'aide pour s'adapter aux phénomènes météorologiques de plus en plus intenses et fréquents causés par les changements climatiques. La réduction des répercussions des catastrophes naturelles comme les chaleurs extrêmes, l'érosion, les inondations et les feux de forêt est essentielle pour assurer la sécurité des familles canadiennes, protéger les entreprises locales et soutenir une économie forte et la classe moyenne.

Plus précisément, l'aide financière accordée aujourd'hui rendra possible la plantation de 230 000 arbres et de 57 000 arbustes dans l'Est de Montréal. Ce projet permettra de renforcer les infrastructures naturelles existantes dans ce secteur et d'offrir l'accès à des milieux naturels.

Les investissements effectués aujourd'hui dans les mesures d'adaptation auront d'importantes retombées économiques plus tard. Chaque dollar investi dans l'adaptation et la préparation aux catastrophes liées au climat peut rapporter entre 13 et 15 dollars de bénéfices.

Citations

« Il est essentiel d'investir dans les infrastructures qui aident à protéger les Canadiens contre les conditions météorologiques extrêmes. C'est pourquoi nous annonçons aujourd'hui plus de 27,7 millions de dollars en financement fédéral pour améliorer la qualité de vie des résidents de l'Est de Montréal lors des périodes de chaleur extrême. Notre gouvernement poursuit ses actions concrètes pour aider à bâtir des collectivités résilientes et pour assurer la santé et la sécurité de nos résidents. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Laurier--Sainte-Marie, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Planter des arbres, ça réduit la pollution et ça nous permet de mieux faire face aux conséquences des changements climatiques. Dans l'Est de Montréal, les résidents pourront plus facilement passer à travers les épisodes de chaleur grâce aux arbres qui viendront renforcer nos espaces verts. On continue de livrer pour les Québécois en posant des gestes concrets qui font une réelle différence. »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports, lieutenant du Québec et député de Honoré-Mercier

« Notre gouvernement croit fermement à la lutte aux changements climatiques. C'est pourquoi nous posons aujourd'hui une action concrète pour offrir un milieu de vie plus sain et durable pour l'Est de Montréal. Ensemble, nous contribuons ainsi non seulement à préserver notre environnement, mais aussi à protéger nos communautés pour les prochaines générations. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme, ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec et députée de Hochelaga

« L'investissement annoncé aujourd'hui pour la plantation dans l'Est de Montréal illustre notre détermination à bonifier les espaces verts dans le secteur et à réduire le nombre d'îlots de chaleur sur ce territoire historiquement désavantagé en termes de canopée. Ces nouvelles plantations d'arbres et d'arbustes contribueront à améliorer la qualité de vie dans un secteur fortement minéralisé et offriront encore plus d'occasions à la population de profiter de la nature en ville. Chaque arbre planté est un pas de plus vers un écosystème urbain robuste, essentiel à la résilience écologique de notre ville face aux changements climatiques. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Cet investissement majeur n'est pas seulement un geste pour l'environnement et le bien-être de notre population. Il contribuera également à accélérer la transition qui s'opère depuis déjà quelques années dans l'Est de Montréal. On abandonne l'étiquette d'un territoire gris pour embrasser le vert. Ces nouvelles plantations deviendront des oasis de fraîcheur et de biodiversité, enrichissant nos quartiers pour les générations futures, tout en renforçant la résilience de notre territoire face aux défis climatiques. »

Caroline Bourgeois, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de l'Est de Montréal et mairesse de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

Faits en bref

Le gouvernement fédéral contribue 27 710 192 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC). La contribution de la Ville de Montréal pourrait s'élever à 40 000 000 $, soit 60 % de la valeur totale du projet.

Depuis 2018, le gouvernement fédéral a consacré plus de 3,8 milliards de dollars au Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

À ce jour, plus de 2,49 milliards de dollars ont été engagés pour plus de 94 projets d'infrastructures destinés à aider les collectivités à mieux se préparer et résister aux éventuelles répercussions des catastrophes naturelles, à prévenir les défaillances des infrastructures et à assurer la sécurité des Canadiens.

Le FAAC soutient les projets qui prévoient la construction de nouvelles infrastructures publiques ou la modification ou la consolidation d'infrastructures existantes qui aident les collectivités à résister aux catastrophes naturelles et aux risques liés au climat.

Les bénéficiaires admissibles sont les municipalités, les gouvernements locaux, les provinces et les territoires, les organismes du secteur public, les organisations autochtones, ainsi que les organismes à but lucratif et non lucratif, en partenariat avec d'autres demandeurs admissibles de l'extérieur du secteur privé. Pour être admissibles, les projets doivent avoir un coût total admissible d'au moins un million de dollars.

Le 24 novembre 2022, le gouvernement fédéral a publié la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : Bâtir des collectivités résilientes et une économie forte, dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs.

: Bâtir des collectivités résilientes et une économie forte, dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs. Dans le cadre du Plan d'action pour l'adaptation, qui a été publié parallèlement à la Stratégie nationale d'adaptation, le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes a reçu une somme additionnelle de 489,1 millions de dollars.

Liens connexes

Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes

https://www.infrastructure.gc.ca/dmaf-faac/index-fra.html

Stratégie nationale d'adaptation du Canada

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/strategie-nationale-adaptation.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Québec

Investissements fédéraux dans les projets d'infrastructure au Québec

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, communications, Cabinet du Ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias: Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Marikym Gaudreault, Directrice adjointe aux communications, Cabinet de la mairesse de Montréal, 438-925-0884, [email protected]