SHIPPAGAN, NB, le 6 mars 2025 /CNW/ - Les pêches sont essentielles à de nombreuses collectivités côtières, et constituent un moteur de l'économie du Canada atlantique. Le secteur des produits de la mer est un environnement en évolution rapide, avec l'adoption de technologies nouvelles et innovantes pour améliorer l'efficacité, la qualité des produits de la mer et la durabilité.

Afin d'appuyer ces nouveaux projets au sein des collectivités locales, le gouvernement du Canada et la Province du Nouveau-Brunswick ont annoncé aujourd'hui le financement de neuf projets totalisant 13 350 111 dollars dans le cadre du Fonds des pêches de l'Atlantique (FPA), qui renforceront les pêches du Nouveau-Brunswick pour les années à venir.

Ce financement est réparti de la manière suivante :

3 484 815 dollars pour la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels Inc.

pour la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels Inc. 879 936 dollars pour True North Salmon Limited Partnership et Cooke Aquaculture Inc.

pour True North Salmon Limited Partnership et Cooke Aquaculture Inc. 3 000 000 dollars pour Benson Lobster Co Ltd

pour Benson Lobster Co Ltd 1 417 500 dollars pour Kelly Cove Salmon Ltd et Cooke Aquaculture Inc.

pour Kelly Cove Salmon Ltd et Cooke Aquaculture Inc. 1 830 000 dollars pour l'Association coopérative des pêcheurs de l'Île Ltée

pour l'Association coopérative des pêcheurs de l'Île Ltée 1 053 000 dollars pour North Taste Flavorings Inc.

pour North Taste Flavorings Inc. 547 584 dollars pour Pêcheries Bas-Caraquet Fisheries Inc.

pour Pêcheries Bas-Caraquet Fisheries Inc. 681 192 dollars pour Ichiboshi L.P.C Ltd

pour Ichiboshi L.P.C Ltd 456 084 dollars pour Clover Leaf Seafoods Corp.

McGraw Seafood Inc. a également reçu un appui financier dans le cadre du FPA, qui sera rendu public à une date ultérieure.

La contribution provient du FPA de 400 millions de dollars, financé par les gouvernements fédéral et provincial. Le FPA vise à accroître les débouchés et la valeur marchande du poisson et des produits de la mer de haute qualité provenant du Canada atlantique, et exploités de sources durables. Lancé en 2017, le FPA continuera d'investir dans des projets jusqu'au 31 mars 2026, date à laquelle tous les projets financés devront être terminés. L'industrie des pêches commerciales et de l'aquaculture, les groupes autochtones, le milieu universitaire, ainsi que les associations et les organisations de l'industrie, y compris les établissements de recherche, peuvent présenter une demande de financement.

Citations

« Le financement accordé aujourd'hui permettra aux pêcheurs de la Fédération, et en particulier aux crevettiers, de prendre en charge le développement et les meilleures pratiques de la pêche au sébaste, suite à sa relance en 2024. Je me réjouis que ce projet prenne forme afin d'outiller les pêcheurs commerciaux de la Péninsule acadienne, pour qu'ils s'adaptent aux nouvelles réalités de ce marché en pleine croissance. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« L'industrie des pêches et de la transformation des produits de la mer traverse une période de transition, et notre gouvernement sera toujours là pour soutenir nos pêcheurs et nos entreprises dans cette évolution. Grâce au Fonds des pêches de l'Atlantique, nous investissons dans l'innovation, la durabilité et la croissance économique de nos communautés côtières. Les projets annoncés aujourd'hui permettront aux entreprises du Nouveau-Brunswick de moderniser leurs infrastructures, d'améliorer leur compétitivité et de renforcer l'avenir de notre industrie des pêches. »

Serge Cormier, député d'Acadie―Bathurst, Nouveau-Brunswick

« Cet investissement appuie la transition de nos pêcheries dans le Nord, en assurant l'approvisionnement continu en produits de la mer de haute qualité et durables du Canada atlantique. Nous sommes heureux de collaborer avec nos partenaires fédéraux pour aider l'industrie à s'adapter, créant ainsi des possibilités économiques pour nos collectivités côtières. »

L'honorable Pat Finnigan, ministre de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches, Province du Nouveau-Brunswick

Faits en bref

Le Fonds des pêches de l'Atlantique investira plus de 400 millions de dollars sur sept ans pour soutenir le secteur canadien du poisson et des fruits de mer.

Le gouvernement fédéral fournira 70 % du financement, dont 30 % proviendront des provinces de l'Atlantique.

Le Fonds vise à aider le secteur canadien des produits de la mer à faire la transition, pour répondre à la demande croissante du marché pour des produits de haute qualité, à valeur ajoutée, et issus de sources durables.

Les projets admissibles doivent porter sur :



L'innovation - soutenir la recherche et le développement de nouvelles innovations qui contribuent à la durabilité du secteur du poisson et des fruits de mer, et créer des partenariats et des réseaux visant à promouvoir et à encourager les innovations dans le secteur L'infrastructure - adopter ou adapter de nouvelles technologies, de nouveaux processus ou de nouveaux équipements, pour améliorer l'efficacité et la durabilité du secteur du poisson et des fruits de mer Les partenariats scientifiques - assurer des partenariats fondés sur l'industrie des pêches et de l'aquaculture avec le milieu universitaire et les établissements de recherche, pour améliorer les connaissances et la compréhension des répercussions des conditions océanographiques changeantes et des technologies de pêche durables





Depuis 2017, le gouvernement du Canada et la Province du Nouveau-Brunswick ont versé plus de 112 millions de dollars à 260 bénéficiaires du secteur du poisson et des fruits de mer dans le cadre du Fonds des pêches de l'Atlantique (FPA).

Liens associés

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur X, Facebook, Instagram et YouTube.

sur X, Facebook, Instagram et YouTube. Suivez la Garde côtière canadienne sur X, Facebook, Instagram et YouTube

SOURCE Pêches et Oceans Canada

Pour plus d'information : Andrew Richardson, Directeur par intérim des Communications, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]