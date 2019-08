Le gouvernement du Canada et la Province de la Nouvelle-Écosse unissent leurs forces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre

Grâce à l'entente, les immeubles fédéraux en Nouvelle-Écosse n'utiliseront que de l'électricité propre d'ici 2025

GATINEAU, QC, le 1er août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger l'environnement et à collaborer avec ses partenaires à la lutte contre les changements climatiques et au développement d'une économie verte.

Aujourd'hui, Sean Fraser, député de Nova-Centre représentant l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, et l'honorable Derek Mombourquette, ministre de l'Énergie et des Mines de la Province de la Nouvelle-Écosse, ont signé une entente de collaboration pour l'achat d'électricité renouvelable destinée à alimenter les installations appartenant au gouvernement fédéral en Nouvelle-Écosse.

L'entente s'inscrit dans l'engagement du gouvernement du Canada de n'utiliser que de l'électricité propre dans tous les immeubles fédéraux d'ici 2025. Dans le cadre de l'initiative Énergie propre de l'Atlantique qu'il a mise sur pied en juin 2018, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) veut trouver des solutions d'électricité propre pour le gouvernement du Canada dans la région de l'Atlantique.

L'entente fédérale-provinciale vise à établir, dans le cadre d'un processus d'approvisionnement ouvert, transparent et équitable, de nouveaux projets d'énergie renouvelable qui permettront de générer plus d'électricité propre en Nouvelle-Écosse pour les installations appartenant au gouvernement fédéral. La Province de la Nouvelle-Écosse nommera un administrateur indépendant chargé de superviser un processus d'appel d'offres concurrentiel.

Mis à part les avantages pour l'environnement, le partenariat établi avec la Province de la Nouvelle-Écosse permettra de développer l'économie de la région et de faire participer les partenaires autochtones locaux à l'élaboration de solutions énergétiques propres. L'entente permettra également aux soumissionnaires éventuels d'utiliser des terrains fédéraux excédentaires, qui faisaient partie autrefois de l'industrie charbonnière fédérale du Cap‑Breton, pour y réaliser de nouveaux projets d'énergie renouvelable destinés à alimenter les installations fédérales.

L'entente constitue un jalon déterminant dans la réduction importante des émissions de gaz à effet de serre attribuables à la consommation d'électricité dans les immeubles fédéraux en Nouvelle-Écosse. Il s'agit notamment des immeubles de la Défense nationale, comme ceux de la Base des Forces Canadiennes (BFC) Halifax et de la BFC Greenwood, qui représentent actuellement environ 70 % de la consommation d'électricité du gouvernement fédéral dans la province.

SPAC est actuellement en pourparlers avec les intervenants concernés des autres provinces de l'Atlantique sur la possibilité d'établir des partenariats similaires dans le but d'alimenter les immeubles fédéraux en électricité propre.

Citations

« Ce partenariat entre notre gouvernement et la Province de la Nouvelle-Écosse est un bel exemple de la façon dont nous pouvons travailler ensemble à la réalisation d'objectifs qui permettent de rendre notre environnement plus propre et plus sain pour la population canadienne, tout en développant une économie verte. Le partenariat permettra d'alimenter à long terme les immeubles fédéraux en électricité propre à un tarif raisonnable, d'instaurer un modèle énergétique propre et durable pour l'avenir et de faire participer les partenaires autochtones à l'élaboration de solutions d'électricité propre. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité

« La Nouvelle-Écosse est un chef de file national au chapitre de la lutte contre les changements climatiques. Avec cet investissement, nous serons en mesure d'ajouter de l'énergie propre à notre réseau électrique, de stimuler l'emploi, de créer des débouchés favorisant la croissance des entreprises et de protéger l'environnement pour les générations futures. »

L'honorable Derek Mombourquette

Ministre de l'Énergie et des Mines, Province de la Nouvelle-Écosse

« Les Canadiens s'attendent, à bon droit, à un gouvernement qui continuera à lutter contre les changements climatiques et à investir dans une économie propre. Grâce à l'investissement d'aujourd'hui, nous sommes en bonne voie de réaliser ces objectifs en augmentant l'utilisation des énergies renouvelables dans les immeubles appartenant au gouvernement fédéral ici, en Nouvelle-Écosse. Nous trouvons des solutions pour nous aider à atteindre nos objectifs climatiques qui favoriseront un futur plus durable pour les familles de l'ensemble de la province. »

Sean Fraser

Député de Nova-Centre et secrétaire parlementaire de la ministre de l'environnement et du Changement climatique

Les faits en bref



Le gouvernement du Canada estime que, pour n'utiliser que de l'électricité renouvelable d'ici 2025, conformément à l'objectif qu'il s'est fixé, il devra acheter environ 100 000 mégawattheures de nouvelle électricité renouvelable nette pour les immeubles fédéraux en Nouvelle-Écosse.

estime que, pour n'utiliser que de l'électricité renouvelable d'ici 2025, conformément à l'objectif qu'il s'est fixé, il devra acheter environ 100 000 mégawattheures de nouvelle électricité renouvelable nette pour les immeubles fédéraux en Nouvelle-Écosse. En 2016 à 2017, la région de l'Atlantique (surtout la Nouvelle-Écosse et le Nouveau Brunswick) et l' Alberta représentaient environ 81 % de toutes les émissions de gaz à effet de serre attribuables à la consommation d'électricité dans les immeubles fédéraux, au Canada .

représentaient environ 81 % de toutes les émissions de gaz à effet de serre attribuables à la consommation d'électricité dans les immeubles fédéraux, au . La Défense nationale, Pêches et Océans Canada et SPAC représentent environ 90 % de la consommation d'électricité du gouvernement du Canada en Nouvelle-Écosse.

et SPAC représentent environ 90 % de la consommation d'électricité du gouvernement du en Nouvelle-Écosse. Avec plus de 1 000 immeubles en Nouvelle-Écosse, cette initiative contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre du MDN dans la province d'environ 67 %.

