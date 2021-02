DARTMOUTH, NS, le 4 févr. 2021 /CNW/ - Les pêches du Canada constituent l'épine dorsale de nombreuses communautés côtières, et une force motrice de notre économie nationale. Parallèlement, le secteur des produits de la mer est un environnement qui évolue rapidement - la concurrence s'intensifie et les consommateurs recherchent la durabilité et la qualité. C'est pourquoi le gouvernement du Canada et la Province de la Nouvelle-Écosse réalisent des investissements stratégiques dans le secteur du poisson et des fruits de mer dans le cadre du Fonds des pêches de l'Atlantique, afin de s'assurer que le secteur puisse continuer à répondre à ces demandes changeantes, et à miser sur l'énorme potentiel de croissance de l'industrie.

Ce financement - avec une contribution totale combinée de plus de 44 millions de dollars - soutiendra 11 projets axés sur l'adoption de nouvelles technologies et de partenariats, visant à améliorer l'efficacité et la durabilité du secteur du poisson et des fruits de mer. Le financement permettra à ces organisations locales de fournir des produits de la mer de haute qualité, et de se positionner en vue d'un retour réussi à des activités régulières dans la foulée de la pandémie de-COVID-19.

Le financement de ces organisations bénéficiera aux économies locales et régionales de la Nouvelle-Écosse, aujourd'hui et à l'avenir. La contribution provient du Fonds des pêches de l'Atlantique, doté de 400 millions de dollars et financé conjointement par les gouvernements fédéral et provincial, et vise à accroître les possibilités et la valeur marchande des poissons et des fruits de mer de haute qualité, qui proviennent du Canada atlantique et de sources durables.

Le Fonds des pêches de l'Atlantique continuera d'investir dans des projets pendant les sept années que durera le programme. L'industrie de la pêche commerciale et de l'aquaculture, les groupes autochtones, le milieu universitaire, les associations et organisations industrielles, y compris les instituts de recherche, peuvent présenter une demande.

« Le secteur canadien du poisson et des fruits de mer a rapporté plus de sept milliards de dollars en recettes internationales l'année dernière - la Nouvelle-Écosse en tête. Mais nous savons qu'il existe encore un potentiel de croissance. Les projets que nous soutenons grâce au Fonds des pêches de l'Atlantique aideront nos pêcheries à s'adapter à des marchés en constante évolution, et à devenir encore plus durables et productives. Et une pêche plus forte signifie plus d'emplois pour les Canadiens des régions côtières et plus de prospérité dans nos communautés côtières. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« La qualité des produits de la mer de la Nouvelle-Écosse est reconnue mondialement, et ce soutien apporté à notre secteur de la pêche servira à améliorer l'équipement, l'innovation, la productivité, et les mesures de protection relatives à la COVID-19. Il aidera notre industrie des produits de la mer à rester sécuritaire et durable, et à fournir des produits de la mer de qualité supérieure au monde entier. Nous sommes ravis de nous joindre à nos partenaires fédéraux, au MPO, pour ces investissements importants. »

L'honorable Keith Colwell, ministre des Pêches et de l'Aquaculture du gouvernement de la Nouvelle-Écosse

Le Fonds des pêches de l'Atlantique investira plus de 400 millions de dollars sur sept ans pour soutenir le secteur canadien du poisson et des fruits de mer.

Le gouvernement fédéral fournira 70 % du financement, dont 30 % proviendront des provinces de l'Atlantique.

Le Fonds vise à aider le secteur canadien des produits de la mer à s'adapter à la demande croissante du marché pour des produits de haute qualité, à valeur ajoutée, et d'origine durable.

Les projets admissibles doivent être axés sur les critères suivants :

Innovation - soutenir la recherche et le développement de nouvelles innovations qui contribuent à la durabilité du secteur des poissons et des fruits de mer, et créer des partenariats et des réseaux qui visent à promouvoir et à encourager les innovations dans le secteur.



Infrastructure - pour adopter ou adapter de nouvelles technologies, de nouveaux processus ou équipements, pour améliorer l'efficacité et la durabilité du secteur du poisson et des fruits de mer.



Partenariats scientifiques - partenariats basés sur l'industrie de la pêche et de l'aquaculture avec les universités et les institutions, pour améliorer la connaissance et la compréhension des effets de l'évolution des conditions océanographiques et des technologies de pêche durable.

Bénéficiaires Lieu Description du projet Coûts du projet Financement du FPA Pilier du FPA Association aquacole de la Nouvelle-Écosse Ensemble de la Nouvelle-Écosse Octroi de fonds à l'industrie par des tiers afin de maximiser la productivité des sites d'aquaculture de mollusques et crustacés. 6 178 616 $ 4 466 089 $ Innovation Brazil Rock 33/34 Lobster Association Rive sud et sud-ouest de la Nouvelle-Écosse Octroi de fonds à l'industrie par des tiers afin de créer des viviers fonctionnels sur les homardiers dans le but d'améliorer la qualité. 8 121 722 $ 6 166 547 $ Innovation Canso Seafoods Canso, comté de Guysborough Ce projet contribuera à la prestation d'équipements innovants pour de nouvelles gammes de produits. 2 703 000 $ 1 262 400 $ Innovation Cape d'Or Sustainable Seafoods Advocate, comté de Cumberland Ce projet contribuera à accroître la capacité de l'élevage terrestre de saumon certifié biologique. 6 742 813 $ 3 000 000 $ Innovation Coldwater Lobster Association Sud-ouest de la Nouvelle-Écosse Octroi de fonds à l'industrie par des tiers pour des projets d'amélioration de la qualité du homard, ainsi que pour la conservation et l'aération. 4 020 655 $ 3 081 830 $ Innovation Nova Scotia Seafood Alliance Ensemble de la Nouvelle-Écosse Octroi de fonds à l'industrie par des tiers afin de soutenir les équipements et les activités d'innovation des membres. 17 999 543 $ 14 453 234 $ Innovation

Perennia Food and Agriculture Ensemble de la Nouvelle-Écosse Octroi de fonds à l'industrie par des tiers en appui à la réponse à la COVID-19 dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture. 2 545 650 $ 1 795 650 $ Innovation Perennia Food and Agriculture Truro Ce projet contribuera à élargir les marchés d'exportation avec des fruits de mer de première qualité. 1 473 188 $ 1 178 550 $ Innovation Scotia Harvest Inc. Digby, comté de Digby Ce projet fournira une nouvelle installation de transformation du poisson de fond. 8 256 610 $ 3 750 000 $ Innovation Sustainable Fish Farming (Canada) Ltd. Centre Burlington, comté de Hants Ce projet contribuera à accroître la capacité à 1 000 tonnes métriques de terres. 11 114 561 $ 4 000 000 $ Innovation Victoria Co-Op Fisheries Neil's Harbour, comté de Victoria Ce projet contribuera à la modernisation des installations de traitement et des équipements nécessaires pour obtenir la certification du British Retail Consortium. 2 320 691 $ 1 562 244 $ Innovation

