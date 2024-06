VANCOUVER, BC, le 20 juin 2024 /CNW/ - La santé des stocks de poissons et la prospérité des pêches reposent sur la santé et la résilience des écosystèmes. Les changements climatiques, la dégradation des habitats, et les autres défis environnementaux mettent en péril les stocks et les écosystèmes. Des approches novatrices, axées sur la collaboration et fondées sur la science sont essentielles pour que les futures générations puissent profiter des avantages économiques, culturels, et environnementaux importants qu'offre le saumon du Pacifique.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Diane Lebouthillier, la secrétaire parlementaire pour les Pêches et l'Aquaculture de la Colombie-Britannique, Kelly Greene, et le secrétaire parlementaire pour la Restauration des bassins versants de la Colombie-Britannique, au nom du ministre de l'Intendance de l'eau, des terres et des ressources de la Colombie‑Britannique, l'honorable Nathan Cullen, ont annoncé un investissement de 39,4 millions de dollars dans 15 projets financés dans le cadre de la deuxième phase du Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique (FRISCB).

Parmi les 15 projets annoncés aujourd'hui, 5 permettent directement de lutter contre les effets sur le saumon du Pacifique des phénomènes causés par les changements climatiques, comme les sécheresses, les inondations et les feux de forêt. Il s'agit des projets suivants :

La Investment Agriculture Foundation of British Columbia recevra 3 millions de dollars pour la collaboration avec les partenaires autochtones à l'échelle des bassins versants, pour déterminer les objectifs d'adaptation aux changements climatiques et d'atténuation dees effets.

recevra 3 millions de dollars pour la collaboration avec les partenaires autochtones à l'échelle des bassins versants, pour déterminer les objectifs d'adaptation aux changements climatiques et d'atténuation dees effets. La Faculté de géographie, des sciences de la Terre et de l'environnement de l'Université de Northern British Columbia recevra 5 millions de dollars pour la recherche sur les effets des changements climatiques sur les écosystèmes du saumon et, avec des collaborateurs de Pêches et Océans Canada et de l'Upper Fraser Fisheries Conservation Alliance, pour l'amélioration de l'infrastructure des écloseries en vue de mettre en valeur et conserver le saumon quinnat.

recevra 5 millions de dollars pour la recherche sur les effets des changements climatiques sur les écosystèmes du saumon et, avec des collaborateurs de Pêches et Océans et de l'Upper Fraser Fisheries Conservation Alliance, pour l'amélioration de l'infrastructure des écloseries en vue de mettre en valeur et conserver le saumon quinnat. La Fondation du saumon du Pacifique recevra 3,98 millions de dollars pour aider les collectivités à surveiller les changements climatiques dans les habitats d'eau douce du saumon, et permettre la planification locale et à grande échelle d'écosystèmes du saumon résilients aux changements climatiques.

La Nanwakolas Council Society recevra 2,86 millions de dollars pour le projet Nanwakolas 50 Watersheds, un projet de partenariat scientifique et de recherche dirigé par des Autochtones visant à mieux comprendre les menaces des changements climatiques et de la gestion forestière sur les populations de saumon et leur habitat, et à élaborer des outils permettant d'y faire face.

D'autres projets appuient la restauration de l'habitat, l'amélioration des activités des écloseries et l'aquaculture durable de la morue charbonnière. Les 15 projets annoncés aujourd'hui sont essentiels pour renforcer les écosystèmes, et assurer la résilience à long terme du saumon du Pacifique, d'autres espèces de poissons, et d'un secteur robuste des produits de la mer.

Citations

« Notre gouvernement est fier d'investir dans des programmes qui protègent les populations de saumon de la Colombie‑Britannique et les pêches qu'elles soutiennent. Les projets annoncés aujourd'hui représentent les actions concrètes qui permettra à l'habitat du saumon d'être plus résilient face aux changements climatiques, pour que nous puissions garantir des pêches durables pour nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Encore une fois, le FRISCB démontre que les techniques novatrices et les partenariats font toute la différence dans la préservation de l'avenir des stocks de poissons sauvages. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« La Colombie-Britannique et le Canada prennent des mesures sans précédent pour restaurer l'habitat essentiel du saumon sauvage du Pacifique, et soutenir la durabilité économique et environnementale à long terme de nos pêches. La recherche sur les effets des changements climatiques sur les écosystèmes du saumon, l'amélioration des opérations d'écloserie, et d'autres projets fascinants seront financés par cette nouvelle série d'investissements du FRISCB. Sauver le saumon sauvage, c'est préserver notre environnement et nos communautés. »

L'honorable Nathan Cullen, ministre de l'Intendance de l'eau, des terres et des ressources de la Colombie‑Britannique, et ministre responsable des Pêches

Faits en bref

Lancé en mars 2019, le FRISCB a réalisé des investissements à l'appui de la protection et de la restauration des habitats, ce qui a permis au secteur du poisson et des fruits de mer de la Colombie‑Britannique d'être en mesure d'assurer la durabilité environnementale et économique à long terme.

Les projets annoncés aujourd'hui sont financés conjointement par l'Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique (ISSP) du Canada et la Province de la Colombie-Britannique.

et la Province de la Colombie-Britannique. Ces contributions aident les bénéficiaires, sélectionnés lors du deuxième appel de demandes du FRISCB, à réaliser d'importants projets de conservation, qui restaurent les écosystèmes du saumon, tout en assurant des pêches durables, résilientes, et prospères. Depuis sa création en 2019, le FRISCB a permis de financer 170 projets, ce qui représente un investissement de plus de 257 millions de dollars pour la reconstitution des stocks de saumon sauvage du Pacifique et le soutien du secteur du poisson et des fruits de mer de la Colombie‑Britannique. Le FRISCB acceptait les demandes provenant de collectivités autochtones, d'organisations commerciales des secteurs de la pêche sauvage et de l'aquaculture, de pêches récréatives, ainsi que d'organisations non commerciales, comme des universités et des établissements de recherche, des associations de l'industrie et des groupes voués à la conservation. Le FRISCB est un programme dont les coûts sont partagés à raison de 70 % par le gouvernement fédéral et de 30 % par la province. Dans le budget de 2021, le gouvernement fédéral s'est engagé à verser 100 millions de dollars supplémentaires dans le but d'élargir le programme du FRISCB, qui est un élément clé de l'ISSP, ce qui porte la contribution totale du Canada à 200 millions de dollars sur sept ans. Un engagement énoncé dans le mandat du gouvernement de la Colombie‑Britannique consiste à doubler son investissement. La province verse donc 85,7 millions de dollars sur sept ans. L'Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique du gouvernement du Canada est l'investissement le plus important jamais réalisé par un gouvernement dans le but de sauver le saumon du Pacifique. Grâce à cet investissement, le Canada entreprendra une démarche stratégique et coordonnée à long terme, fondée sur la collaboration, visant à stabiliser et à rétablir le saumon du Pacifique pour les écosystèmes, les personnes et les collectivités qui dépendent de sa durabilité.



Produits connexes

Document d'information : Le gouvernement du Canada et la Province de la Colombie‑Britannique financent 15 projets favorisant la résilience climatique, la santé des écosystèmes et la durabilité des pêches [VOIR CI-BAS]

Liens connexes

Restez branchés

Document d'information

Le gouvernement du Canada et la Province de la Colombie-Britannique soutiennent 15 projets sur les pêches, l'habitat, l'aquaculture et l'innovation dans le domaine des produits de la mer

Les 15 projets suivants reçoivent un financement dans le cadre de la deuxième phase du Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique (FRISCB).

Bénéficiaire du projet Description du projet Coût du projet Okanagan Nation Alliance Prenant appui sur un accord historique, l'initiative Bringing the Salmon Home est fondée sur un accord historique et guidée par une gouvernance autochtone faisant intervenir cinq gouvernements. Ce projet propose des travaux dans trois domaines, à savoir la reconstruction de l'écosystème du saumon, les habitats du saumon et la connectivité, ainsi que la synthèse et l'intégration des connaissances. 5 273 138 $ Great Bear Initiative Society La deuxième phase de la Great Bear Initiative Society portera principalement sur la livraison d'une assistance technique sur place, l'élaboration de manuels d'exploitation propres aux sites, et l'échange de meilleures pratiques sur l'exploitation et la gestion des installations d'écloserie nouvellement modernisées, avec des possibilités pour les Premières Nations participantes de mettre à jour, et de renforcer leurs compétences techniques en matière de santé des poissons. 1 699 812 $ Première Nation Ka:'yu:'k't'h'/Che:k'tles7et'h' Étude de trois ans sur le saumon quinnat dans les rivières Kaouk et Artlish. 976 813 $ Première Nation Halalt Poursuivre les travaux de restauration fondés sur les processus dans les affluents de grande valeur des bassins versants de Chemainus et de Koksilah, ce qui comprend l'ajout d'une composante de marquage par transpondeur passif intégré (TPI). 1 217 814 $ Investment Agriculture Foundation British Columbia Cette initiative pluriannuelle vise à lutter contre la menace de dégradation des habitats riverains en améliorant les pratiques agricoles au profit des écosystèmes du saumon et de multiples espèces en péril. Les activités du programme Farmland Advantage (FLA) sont exécutées d'un bassin versant à l'autre, et servent à établir et évaluer les possibilités de restauration dans les zones riveraines adjacentes aux cours d'eau, où vivent des saumons, et qui traversent des zones agricoles. 3 000 000 $ Canards Illimités Canada Canards Illimités Canada (CIC) s'appuiera sur les succès de ses travaux en cours en élargissant le Projet de remise en état de l'habitat du saumon dans l'estuaire du fleuve Fraser (FRESH) pour y inclure de nouvelles activités de recherche et de surveillance, afin d'améliorer la capacité des futurs efforts de restauration de l'habitat du saumon. Les résultats seront mis à la disposition des praticiens de la restauration des gouvernements et des ONG. 5 000 000 $ Université de Northern British Columbia Ce projet vise à comprendre les effets des changements climatiques sur les écosystèmes du saumon, et les effets directs de l'augmentation de la température de l'eau, et des habitats de frai contaminés par les feux de forêt sur les premiers stades de vie du saumon du Pacifique intérieur. L'amélioration de l'infrastructure des écloseries contribuera aux efforts d'amélioration et de conservation du saumon quinnat avec les collaborateurs du MPO et de l'Upper Fraser Fisheries Conservation Alliance. 5 000 000 $ Nanwakolas Council Society Le projet Nanwakolas 50 Watersheds est un projet de partenariat et de recherche scientifique dirigé par des Autochtones, visant à mieux comprendre les menaces que les changements climatiques et la gestion forestière font peser sur les populations de saumon et leur habitat, et à élaborer des outils permettant d'y faire face. Le projet comprendra trois domaines de recherche scientifique en collaboration : recherche sur le saumon et le climat, recherche sur le saumon et la foresterie, et recherche sur le saumon et l'ADN environnemental. 2 875 000 $ Fondation du saumon du Pacifique Ce projet de la Fondation aidera les collectivités qui s'efforcent d'adapter la gestion des pêches aux incertitudes liées aux changements climatiques, en surveillant leurs effets dans les habitats d'eau douce du saumon. Ce projet permettra une planification à la fois locale et à grande échelle d'écosystèmes de saumon résilients aux changements climatiques. 3 997 861 $ Université de Victoria, Faculté de biologie La Faculté de biologie de l'Université de Victoria travaillera avec des partenaires des Premières Nations et de l'industrie, pour identifier les morues charbonnières résistantes à un agent pathogène, qui limite l'expansion à grande échelle de l'aquaculture des morues charbonnières dans les collectivités côtières. 378 070 $ Fédération canadienne de la faune Le Projet de restauration de la connectivité des eaux douces pour le saumon du Pacifique de la Fédération canadienne de la faune a pour objectif d'élaborer jusqu'à sept plans de restauration de la connectivité des bassins versants dans l'habitat du saumon du Pacifique, qui seront dirigés par des Autochtones. Les bassins versants de la rivière Bowron et de la rivière Quesnel font partie des zones visées par les plans de gestion des bassins versants. 2 288 035 $ SeaChange Marine Conservation Society La phase 2 du projet Estuaires résilients de la mer des Salish s'appuiera sur les recherches menées en partenariat avec la Fondation du saumon du Pacifique, et fournira des évaluations de base pour les habitats essentiels des salmonidés dans les estuaires très résilients, retenus au cours de ces travaux. 1 160 085 $ Salmon Coast Field Station Society Ce projet comporte quatre volets dans les bassins versants du territoire Musgamagw Dzawada'enuxw qui fournissent des données empiriques immédiates sur les conditions environnementales des habitats du saumon, le stress, la croissance, et les réponses immunitaires du saumon à son environnement marin, ainsi que sur les relations au sein de la population à partir de séries chronologiques sur le saumon et la foresterie. 1 519 522 $ Coastal Restoration Society Partenariat avec les Premières Nations de l'île de Vancouver pour éradiquer le crabe vert et comprendre son incidence sur l'habitat important du saumon. 1 994 100 $ Secrétariat de la Nation Haîda Le groupe de travail sur le crabe vert à Haida Gwaii continuera à atténuer les conséquences de l'invasion du crabe vert par des méthodes intensives de surveillance, de recherche et d'adaptation, afin de comprendre, d'évaluer, d'élaborer et de mettre en œuvre des mesures de gestion. 3 016 571 $

