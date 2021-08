VANCOUVER, BC, le 13 août 2021 /CNW/ - Des écosystèmes sains contribuent à la bonne santé des stocks de poissons sauvages, stimulent l'économie, et préservent le tissu social des communautés côtières de la Colombie-Britannique ainsi que les cultures et les moyens de subsistance des Autochtones. Le soutien au secteur de production de poissons et de fruits de mer de la Colombie-Britannique est une priorité pour les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique (C.-B.).

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Bernadette Jordan, et le secrétaire parlementaire des Pêches et de l'Aquaculture de la Colombie-Britannique, Fin Donnelly, ont annoncé l'octroi de 10,23 millions de dollars pour financer 12 projets dans le cadre du Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique (FRISCB).

Les projets suivants seront financés aux termes du FRISCB :

L'Université de la Colombie-Britannique surveillera la teneur en lipides du saumon quinnat qui fréquente le fleuve Fraser à Albion.

Dans le cadre d'un accord séparé, l'Université de la Colombie-Britannique élaborera un cadre de modélisation des effets cumulatifs pour le rétablissement des populations de salmonidés.

La Commission des pêches de Secwepemc (Secwepemc Fisheries Commission), au nom de la Société du conseil tribal de la nation Shuswap (Shuswap Nation Tribal Council Society), mènera une initiative de recherche et de rétablissement du saumon dans les eaux douces dans le bassin hydrographique de la rivière Thompson .

. L'Alliance des ressources autochtones de la côte centrale (Central Coast Indigenous Resource Alliance) effectuera une surveillance des prises dirigée par les Premières Nations, afin d'aider à gérer les pêches des stocks mixtes de façon durable sur la côte centrale.

La Société des salmonidés de Seymour (Salmonid Society Seymour) effectuera des travaux de rénovation des infrastructures de son écloserie.

L'Université de Simon Fraser étudiera l'incidence des glissements de terrain sur la dynamique du débit, la migration, et la génétique des saumons du fleuve Fraser.

La Société des salmonidés de la Sunshine Coast (Salmonid Society Sunshine Coast) procédera à l'approvisionnement en eau et à l'amélioration de la capacité de l'écloserie du ruisseau Chapman.

La Société de gestion de la rivière Nanaimo (Nanaimo River Stewardship Society) effectuera des améliorations dans son écloserie pour optimiser le rendement, l'évaluation et les capacités de surveillance.

(Nanaimo River Stewardship Society) effectuera des améliorations dans son écloserie pour optimiser le rendement, l'évaluation et les capacités de surveillance. L'entreprise Cascadia Seaweed Corporation évaluera si les exploitations de varech côtières peuvent servir de nouvel habitat aux salmonidés migrateurs et à leurs proies.

Nova Harvest recevra des fonds pour améliorer la capacité de l'industrie ostréicole de la côte ouest.

L'Institut de la pêche récréative de la C.-B. (Sport Fishing Institute of BC) poursuivra la prochaine phase de son plan d'action Vision for the recreational fishing industry in BC (Vision pour l'industrie de la pêche récréative en Colombie-Britannique).

La Fondation environnementale T Buck Suzuki (T Buck Suzuki Environmental Foundation) utilisera le financement qu'elle reçoit pour améliorer la viabilité des pêches de la province.

Depuis sa création en 2019, le FRISCB a permis d'accorder des fonds pour financer 60 projets. Il représente un investissement de plus de 85 millions de dollars dans le but de préserver l'avenir du saumon sauvage du Pacifique, et du secteur de production de poissons et de fruits de mer de la Colombie-Britannique. Puisque les frais de ce programme sont partagés entre le gouvernement fédéral et le gouvernement de la Colombie-Britannique, les demandes sont évaluées conjointement par Pêches et Océans Canada et la Province de la Colombie-Britannique en fonction de divers critères, et doivent recevoir une approbation conjointe avant de passer à l'étape suivante. Ces derniers investissements profiteront au secteur de production de poissons et de fruits de mer de la Colombie-Britannique avec comme garantie qu'il puisse continuer à offrir des emplois stables à des milliers de Canadiens. En soutenant des projets qui renforcent la résilience environnementale et économique, le FRISCB contribue également à notre rétablissement de la pandémie de COVID-19.

Au cours des cinq prochaines années, le Canada versera 100 millions de dollars supplémentaires pour appuyer des projets axés sur la protection et la restauration de l'habitat, y compris le maintien de populations de saumon en bonne santé et diversifiées, et d'autres stocks de poissons de la Colombie-Britannique. Les demandeurs seront encouragés à présenter des demandes lorsque le MPO et la Province de la Colombie-Britannique lanceront la prochaine phase de soumission de demande.

Le financement du FRISCB est ouvert aux communautés autochtones, aux associations industrielles, aux organisations non gouvernementales environnementales, aux entreprises commerciales et aux établissements universitaires. Les investissements dans le cadre de ce programme aideront à remettre en état l'habitat du saumon, ils profiteront à la pêche commerciale et récréative et à l'aquaculture, et ils soutiendront des initiatives scientifiques et de recherche. De plus amples renseignements sur le processus de candidature, les délais et les critères du programme sont disponibles sur le site web du FRISCB : https://www.dfo-mpo.gc.ca/fisheries-peches/initiatives/fish-fund-bc-fonds-peche-cb/index-fra.html

Citations

« Grâce au Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique, nous investissons dans des Canadiens innovateurs qui travaillent avec ardeur, et qui veulent protéger notre environnement et faire croître une économie bleue plus durable. Les projets que nous appuyons créeront de bons emplois sur la côte Ouest, et nous assureront de continuer à produire les produits de la mer de classe mondiale pour lesquels le Canada est réputé. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Je suis toujours impressionné par l'innovation et l'engagement dont font preuve les Britanno-Colombiens. Les efforts qu'ils déploient pour relever les défis auxquels le saumon du Pacifique est confronté ici sur la côte ouest et pour faire progresser la science de l'aquaculture laissent entrevoir un avenir prometteur pour l'économie bleue du Canada. »

Terry Beech, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Burnaby-Nord--Seymour

« Ces projets montrent l'engagement des Premières Nations, des organisations à but non lucratif, des chercheurs scientifiques, et de tous les Britanno-Colombiens à restaurer nos populations de saumon sauvage et les écosystèmes résilients dont ils ont besoin, ainsi que de bien d'autres espèces, pour survivre. Alors que nous sommes tous témoins de la dure réalité des changements climatiques en Colombie-Britannique, cet été les personnes qui contribuent à ce travail apportent de l'espoir grâce à leur énergie, leur dévouement et leur expertise, et montrent ce que nous pouvons accomplir en travaillant tous ensemble. »

Fin Donnelly, secrétaire parlementaire pour les Pêches et l'Aquaculture, gouvernement de la Colombie-Britannique

Faits en bref

Lancé en mars 2019, le Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique a fait des investissements à l'appui de la protection et de la restauration de l'habitat, en veillant à ce que le secteur du poisson et des fruits de mer en Colombie-Britannique soit en mesure d'assurer la durabilité environnementale et économique à long terme.

Des informations supplémentaires sur les projets sélectionnés pour le FRISCB sont disponibles en ligne ici.

Le FRISCB est un programme dont les frais sont partagés et endossés par le fédéral à hauteur de 70 % et par le provincial à hauteur de 30 %.

Le gouvernement du Canada investit 200 M$ sur sept ans pour le FRISCB, ainsi qu'un investissement ponctuel de 5 M$ pour le Fonds de dotation pour le saumon du Pacifique.

L'investissement actuel du gouvernement de la Colombie-Britannique est de 42,85 M$ sur cinq ans.

Le financement du FRISCB est ouvert aux candidatures des communautés autochtones, des organisations commerciales des secteurs de la pêche de poissons sauvages et de l'aquaculture, des pêches récréatives, ainsi que des organisations non commerciales telles que les universités et les instituts de recherche, les associations industrielles et les groupes œuvrant pour la conservation.

Liens Connexes

Document d'information

Douze demandes ont été approuvées pour un financement dans le cadre du Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique (FRISCB), totalisant environ 10,23 millions de dollars.

L'Université de la Colombie-Britannique recevra 36 870 $ pour permettre aux chercheurs d'effectuer des mesures de la teneur en lipides (graisses) du saumon quinnat de la pêche expérimentale d'Albion, afin de mieux comprendre comment cela affecte la capacité de ces saumons à atteindre leurs frayères et de mieux comprendre dans quelle mesure les conditions océaniques ont un impact sur la santé du saumon quinnat. L'Université de la Colombie-Britannique recevra 253 610 $ pour élaborer un cadre de modélisation des impacts cumulatifs sur les populations de salmonidés afin de guider la planification du rétablissement et la gestion adaptative, en se basant sur les fonctions facteurs de réponse au stress-liées à de multiples menaces. Au nom de la Société du conseil tribal de la Nation Shuswap (Shuswap Nation Tribal Council Society), la Commission des pêches Secwepemc (Secwepemc Fisheries Commission) recevra 789 102 $ pour recueillir des données sur les populations de saumon coho du Fraser, du bassin du fleuve Fraser, et sur les populations de saumon quinnat du sud de la Colombie-Britannique, qui étayeront les plans de rétablissement des pêches de cette espèce. Les données sur l'utilisation de l'habitat, sur le débit et la température des cours d'eau et d'autres facteurs affectant la capacité de survie, seront évaluées au cours des trois prochaines années, afin de permettre de mettre au point les stratégies de rétablissement efficaces pour le saumon dans l'intérieur du sud de la Colombie-Britannique. L'Alliance des ressources autochtones de la côte centrale (Central Coast Indigenous Resource Alliance) utilisera son financement du FRISCB de 1,53 million de dollars au cours des trois prochaines années pour concevoir et mettre en œuvre une stratégie coordonnée, visant à combler les lacunes des données sur les populations de saumon de la côte centrale. Ces données contribueront ainsi à étayer les mesures de gestion, qui pourront ainsi offrir des possibilités durables de pêches marines à des fins alimentaires, sociales et rituelles aux pêcheurs des Premières Nations. La Société des salmonidés de Seymour (Seymour Salmonid Society) recevra 80 410 $ pour effectuer l'entretien et la modernisation des installations de son écloserie au cours des trois prochaines années. Notamment un nouveau conteneur pour le stockage des aliments, un réservoir de stockage des eaux usées, une clôture de périmètre et une structure de toit pour un bassin extérieur afin de garantir que l'écloserie et le centre d'éducation puissent continuer à soutenir le rétablissement et la conservation des populations de salmonidés dans le bassin versant de la Seymour. L'Université de Simon Fraser recevra 3,56 millions de dollars pour étudier les risques que les processus naturels à la surface de la terre font courir au saumon du fleuve Fraser, comme les glissements de terrain et les barrières hydrauliques. Avec ses partenaires, l'université utilisera des technologies innovantes pour mesurer et surveiller les processus à la surface de la terre et des techniques de pointe en génomique moléculaire. Les travaux permettront de mieux comprendre quelle infrastructure serait nécessaire pour que la migration des poissons réussisse à travers les barrières hydrauliques comme le glissement rocheux survenu à Big Bar. La société des salmonidés de la Sunshine Coast (Sunshine Coast Salmonid Society) recevra 70 000 $ pour trouver une autre source d'eau afin que l'écloserie du ruisseau Chapman puisse remédier aux débits extrêmement faibles du ruisseau pendant les mois d'été. Deux puits devraient être creusés cette année et serviront à la production et en cas d'urgence pour soutenir l'élevage du saumon coho à l'écloserie. La Société de gestion de la rivière Nanaimo (Nanaimo River Stewardship Society) utilisera son financement de 1 million de dollars du FRISCB pour moderniser l'écloserie de la rivière Nanaimo , rénover les infrastructures vieillissantes et permettre à l'installation de s'adapter à l'évolution des objectifs de mise en valeur et des activités du bassin hydrographique. Les éléments clés des travaux comprennent la reconstruction de la tour d'aération, le remplacement des plateaux et des boîtes d'incubation trop anciens et l'optimisation de l'approvisionnement en eau pour améliorer la biosécurité et les options de marquage des poissons. Les améliorations apportées au bâtiment d'intendance permettront également à l'organisation de maximiser les possibilités d'éducation institutionnelle et du public. L'entreprise Cascadia Seaweed Corporation et ses partenaires utiliseront les 1,9 million de dollars reçus pour rechercher comment les fermes de varech côtières pourraient fournir un habitat aux salmonidés migrateurs du Pacifique et à leurs sources de nourriture en intégrant des technologies de surveillance traditionnelles et de pointe. Nova Harvest recevra 210 000 $ pour augmenter la capacité de production de semences de haute qualité en développant une pépinière d'huîtres en mer, connue sous le nom de Système de remontée flottant. Le projet vise à réduire les risques pour les ostréiculteurs canadiens, à mettre en valeur une production locale durable de coquillages, à accroître l'industrie et les opportunités d'emploi dans les communautés côtières éloignées et à améliorer la sécurité alimentaire locale en réduisant la dépendance à l'égard des stocks de semences importés. L'institut de la pêche récréatives de la C.-B. (Sport Fishing Institute of BC) recevra 453 324 $ pour tirer parti des efforts antérieurs visant à poursuivre la mise en œuvre de la vision du comité Fishing Advisory Board'vision pour le secteur de la pêche récréative dans la province. Cette phase du projet, dont l'achèvement est prévu dans deux ans, se concentrera sur la modernisation du comité afin de s'assurer que les intérêts de la pêche récréative sont représentés auprès des organismes de réglementation et des décideurs. La Fondation environnementae T Buck Suzuki recevra 320 700 $ pour améliorer la viabilité des pêches de la Colombie-Britannique à l'aide de technologies innovantes. Au cours des deux prochaines années, la Fondation testera l'efficacité de l'utilisation de la lumière LED dans la pêche à la crevette au chalut et utilisera des filets sans nœuds dans la pêche expérimentale à la senne du saumon et du hareng, afin de réduire les prises accessoires, d'augmenter la capacité de survie des espèces des prises accessoires, et de prévenir les empêtrements.

Les projets admissibles au financement du FRISCB doivent mettre l'accent sur un ou plusieurs des trois domaines suivants :

Innovation - encourager le développement de nouvelles technologies pour augmenter la productivité et aider à atteindre les objectifs de conservation et de durabilité, y compris la protection et la restauration des stocks sauvages de la Colombie-Britannique, notamment le saumon du Pacifique ;

Infrastructure - pour encourager les investissements en capital dans de nouveaux produits, procédés ou technologies pour soutenir l'avancement des pratiques de pêche durables et pour soutenir la protection et le rétablissement des stocks de poissons sauvages de la Colombie-Britannique, notamment le saumon du Pacifique ; et

Partenariats scientifiques - pour soutenir les collaborations avec les universités et d'autres instituts de recherche afin d'améliorer nos connaissances et notre compréhension des impacts sur les stocks de poissons sauvages et de développer des pratiques de pêche durables.

