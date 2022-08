VANCOUVER, BC, le 23 août 2022 /CNW/ - Améliorer la santé du saumon du Pacifique et assurer un secteur de la pêche durable est une priorité pour le gouvernement du Canada et la Province de la Colombie‑Britannique. Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Joyce Murray, et la ministre de l'Intendance des terres, de l'eau et des ressources de la Colombie‑Britannique, l'honorable Josie Osborne, ont annoncé le doublement des contributions financières dans le cadre du Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie‑Britannique (FRISCB), et la prolongation du programme jusqu'en 2026.

L'annonce d'aujourd'hui permettra de soutenir une série d'éventuels projets dont la priorité est de restaurer les écosystèmes du saumon, de continuer à soutenir l'innovation dans les écloseries communautaires, et de fournir des pêches durables, résilientes et prospères. Plus précisément, la deuxième phase du FRISCB prendra en compte les projets qui abordent les effets des changements climatiques sur le saumon, les populations prioritaires de saumon, et la participation et les connaissances traditionnelles des autochtones. Ces priorités s'harmonisent avec l'Initiative plus large de la Stratégie pour le saumon du Pacifique du gouvernement du Canada, et la vision de la Stratégie de rétablissement du saumon sauvage de la Colombie‑Britannique, qui consiste à travailler ensemble pour conserver et restaurer l'habitat et les populations du saumon du Pacifique pour les populations, les collectivités et les écosystèmes qui en dépendent.

Le 15 septembre 2022, l'information relative aux demandes pour la deuxième phase du programme de financement du FRISCB sera accessible au public. Le financement est offert aux communautés autochtones, aux associations de l'industrie, aux organisations non gouvernementales de l'environnement, aux entreprises commerciales et aux établissements d'enseignement. Pour plus d'information concernant le processus de demande, les échéanciers et les critères d'admissibilité du programme, veuillez consulter le site Web du FRISCB à l'adresse www.friscb.ca

Citations

« La deuxième phase de financement fédéral-provincial du FRISCB reconnaît à la fois les communautés qui ont eu une influence positive sur l'habitat et le rétablissement du saumon, et reflète le profond engagement des Autochtones et du public à restaurer l'abondance de nos espèces emblématiques de saumon. ».

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Le saumon sauvage du Pacifique fait figure d'emblème en Colombie‑Britannique. Il est à la base de la culture et du mode de vie des Autochtones, et fait partie intégrante de la sécurité alimentaire, des écosystèmes et de l'économie de la Colombie‑Britannique. Compte tenu des progrès considérables que le programme du FRISCB a déjà réalisés pour restaurer l'habitat du saumon sauvage, et aider les populations à se rétablir, le fait de doubler maintenant le financement est tout à fait la bonne chose à faire alors que nous poursuivons notre travail de collaboration avec les Premières Nations et le Canada pour soutenir les pêches durables. »

L'honorable Josie Osborne, ministre de l'Intendance des terres, de l'eau et des ressources de la C.‑B.

Faits en bref

Lancé en mars 2019, le FRISCB a réalisé des investissements à l'appui de la protection et de la restauration de l'habitat afin d'assurer la viabilité environnementale et économique à long terme du secteur du poisson et des fruits de mer en Colombie-Britannique.

Quatre-vingt-dix-sept projets ont reçu un financement au titre du FRISCB depuis sa création, ce qui représente un investissement de plus de 126 millions de dollars dans la reconstitution des stocks de saumon sauvage du Pacifique et le soutien du secteur du poisson et des fruits de mer de la Colombie‑Britannique.

De plus amples renseignements sur les projets sélectionnés pour un financement du FRISCB sont accessibles en ligne ici.

Le FRISCB est un programme à coûts partagés entre le gouvernement fédéral (70 %) et le gouvernement provincial (30 %).

Le budget de 2021 a engagé 100 millions de dollars supplémentaires en nouveaux fonds fédéraux pour étendre le FRISCB, en tant que composante clé de l'initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique, portant la contribution totale du Canada à 200 millions de dollars sur sept ans. Compte tenu de l'engagement du gouvernement de la Colombie‑Britannique à doubler son investissement dans le cadre de son mandat, la Province fournit 85,7 millions de dollars sur sept ans.

à 200 millions de dollars sur sept ans. Compte tenu de l'engagement du gouvernement de la Colombie‑Britannique à doubler son investissement dans le cadre de son mandat, la Province fournit 85,7 millions de dollars sur sept ans. L'initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique du gouvernement du Canada constitue l'investissement gouvernemental le plus important jamais réalisé dans les efforts visant à sauver le saumon du Pacifique. Grâce à cet investissement, le Canada entreprendra une intervention stratégique et coordonnée à long terme, ancrée dans une action collaborative, afin de stabiliser et de restaurer le saumon du Pacifique pour les écosystèmes, les personnes et les collectivités qui dépendent de sa durabilité.

constitue l'investissement gouvernemental le plus important jamais réalisé dans les efforts visant à sauver le saumon du Pacifique. Grâce à cet investissement, le entreprendra une intervention stratégique et coordonnée à long terme, ancrée dans une action collaborative, afin de stabiliser et de restaurer le saumon du Pacifique pour les écosystèmes, les personnes et les collectivités qui dépendent de sa durabilité. Le financement du FRISCB est ouvert aux demandes des communautés autochtones, des organisations commerciales des secteurs des pêches sauvages et de l'aquaculture, des pêches récréatives ainsi que des organisations non commerciales comme les universités et les établissements de recherche, les associations de l'industrie et les groupes de conservation.

Le processus de demande pour la nouvelle phase du FRISCB sera ouvert le 15 septembre et se terminera le 15 novembre 2022.

Liens connexes

Restez branché

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook et YouTube.

sur Twitter, Facebook et YouTube. Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook et YouTube.

SOURCE Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique

Renseignements: Kevin Lemkay, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, 613‑992‑3474, [email protected]‑mpo.gc.ca; Relations avec les médias : Pêches et Océans Canada, 613‑990‑7537, [email protected]‑mpo.gc.ca; Relations avec les médias, Ministère de l'Intendance des terres, de l'eau, et des ressources de la Colombie-Britannique, 250‑208‑2743