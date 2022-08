VANCOUVER, BC, le 22 août 2022 /CNW/ - Les défis environnementaux du moment signifient que l'innovation et la science sont des facteurs essentiels pour aider à rétablir la bonne santé d'un écosystème océanique. Le maintien d'un secteur du poisson et des fruits de mer durable et économiquement vigoureux est une priorité tant pour le gouvernement du Canada que pour la Province de la Colombie-Britannique.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Joyce Murray, et la ministre de l'Intendance des terres, de l'eau et des ressources de la Colombie-Britannique, et ministre responsable des Pêches, l'honorable Josie Osborne, ont annoncé un financement de 9,9 millions de dollars pour 14 projets dans le cadre du Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique (FRISCB).

L'investissement d'aujourd'hui appuie une gamme de projets qui visent à améliorer le rendement et la durabilité du secteur des pêches de la province, grâce à des essais collaboratifs de méthodes de pêche sélective, à une technologie améliorée pour assurer des données précises sur les prises de la pêche récréative, à des activités ayant pour objectif d'accroître la viabilité économique de la culture du varech, tout en améliorant l'habitat marin du saumon, et grâce aux efforts visant à évaluer et à éradiquer les espèces aquatiques envahissantes.

Voici quelques-uns des projets annoncés aujourd'hui :

La Première Nation de Tsawwassen conçoit et exploite un piège à saumon dans les eaux de marée près de son site de pêche traditionnel, près de l'embouchure du fleuve Fraser. Le projet vise entre autres à identifier et à évaluer un site approprié de piégeage, à bâtir, à exploiter et à entretenir le piège en question, et à assurer le suivi de la durabilité de ce type d'engin au moyen d'une étude de pêche sélective.

La Coastal Restoration Society assure le piégeage, le contrôle et la surveillance du crabe vert dans le but d'atténuer ses effets nocifs et de remédier aux dommages que ces espèces aquatiques envahissantes causent aux ressources environnementales, économiques, et culturelles communes dans la région du Pacifique.

assure le piégeage, le contrôle et la surveillance du crabe vert dans le but d'atténuer ses effets nocifs et de remédier aux dommages que ces espèces aquatiques envahissantes causent aux ressources environnementales, économiques, et culturelles communes dans la région du Pacifique. La A-Tlegay Fisheries Society construit quatre sites de permaculture de varech situés dans le détroit de Johnstone et au nord du détroit de Géorgie, afin d'améliorer la qualité de l'habitat marin important pour le saumon, et de déterminer le potentiel commercial de la permaculture du varech dans la région.

Le financement octroyé dans le cadre du FRISCB est ouvert aux communautés autochtones, aux associations industrielles, aux organisations non gouvernementales environnementales, aux entreprises commerciales et aux établissements universitaires. Les investissements réalisés dans le cadre de ce programme aideront à rétablir l'habitat du saumon, profiteront à la pêche commerciale et récréative, et à l'aquaculture, ainsi qu'à soutenir les initiatives scientifiques et de recherche. De plus amples renseignements sur le processus de demande, le calendrier et les critères du programme sont disponibles sur le site Web du FRISCB.

Citations

« Depuis son lancement en 2019, le programme du FRISCB a soutenu des projets efficaces qui apportent une réelle contribution à la conservation aquatique. En investissant dans dans l'innovation, nous contribuons à faire en sorte que les générations futures bénéficient d'écosystèmes océaniques sains et diversifiés, et du secteur du poisson et des fruits de mer qu'ils soutiennent. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Les espèces marines comme le varech, les huîtres et le saumon sauvage contribuent grandement à la riche diversité des habitats océaniques de la Colombie-Britannique. Ces 14 projets contribuent à restaurer et à revitaliser les écosystèmes marins, pour qu'ils puissent à leur tour continuer à soutenir la sécurité alimentaire de la Colombie-Britannique, et à fournir de bons emplois qui soutiennent les gens et leurs familles sur la côte et à l'intérieur de la Colombie-Britannique. »

L'honorable Josie Osborne, ministre de l'Intendance des terres, de l'eau et des ressources de la Colombie-Britannique, et ministre responsable des Pêches

Faits en bref

Lancé en mars 2019, le Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique a investi en vue d'appuyer la protection et la restauration de l'habitat, en veillant à ce que le secteur du poisson et des fruits de mer en Colombie-Britannique soit bien positionné pour assurer la durabilité environnementale et économique à long terme.

Quatre-vingt-dix-sept projets ont reçu un financement aux termes du FRISCB depuis sa création en 2019, ce qui représente un investissement de plus de 126 millions de dollars dans la reconstitution des stocks de saumon sauvage du Pacifique, et le soutien du secteur du poisson et des fruits de mer de la Colombie-Britannique.

De plus amples renseignements sur les projets sélectionnés en vue de bénéficier d'un financement aux termes du FRISCB se trouvent ici.

Le FRISCB est un programme doté d'une contribution fédérale à hauteur de 70 % et d'une contribution provinciale à hauteur de 30 %, à frais partagés.

En 2019, le gouvernement du Canada a initialement investi 100 millions de dollars sur cinq ans dans le FRISCB, afin d'appuyer des projets axés sur la protection et la restauration de l'habitat, y compris le maintien d'une bonne santé et d'une grande diversité des populations de saumon. L'engagement initial de 100 millions de dollars a été doublé dans le budget de 2021, afin d'élargir le programme, en tant qu'élément clé de l'Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique (ISSP). L'investissement actuel du gouvernement de la Colombie-Britannique s'élève à 42,85 millions de dollars sur cinq ans et s'est engagé à doubler ce montant à l'avenir.

En 2019, le gouvernement du Canada a initialement investi 100 millions de dollars sur cinq ans dans le FRISCB, afin d'appuyer des projets axés sur la protection et la restauration de l'habitat, y compris le maintien d'une bonne santé et d'une grande diversité des populations de saumon. L'engagement initial de 100 millions de dollars a été doublé dans le budget de 2021, afin d'élargir le programme, en tant qu'élément clé de l'Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique (ISSP). L'investissement actuel du gouvernement de la Colombie-Britannique s'élève à 42,85 millions de dollars sur cinq ans et s'est engagé à doubler ce montant à l'avenir.

L'Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique du gouvernement du Canada, d'une valeur de 647,1 millions de dollars, est le plus important investissement gouvernemental jamais réalisé dans les efforts visant à sauver le saumon du Pacifique. Grâce à cet investissement, le Canada orientera une intervention stratégique et coordonnée à long terme, fondée sur une action concertée, visant à stabiliser et à protéger le saumon du Pacifique pour les écosystèmes, les populations et les collectivités qui dépendent de sa durabilité. Le financement octroyé dans le cadre du FRISCB est ouvert aux demandes des communautés autochtones, des organisations commerciales des secteurs des pêches sauvages et de l'aquaculture, des pêches récréatives, ainsi que des organisations non commerciales telles que les universités et les établissements de recherche, les associations industrielles et les groupes de conservation.

