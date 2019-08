Le gouvernement du Canada et la Province de la Colombie-Britannique annoncent à Vancouver des investissements dans des projets de conservation du saumon sauvage et de restauration de son habitat

VANCOUVER, le 22 août 2019 /CNW/ - Des stocks de poissons sauvages en santé sont essentiels à la prospérité économique et au tissu social des collectivités côtières de la Colombie-Britannique, et sont à la base de la culture de nombreuses communautés autochtones.

L'accent mis sur la restauration s'inscrit dans le cadre d'une approche plus large visant à lutter contre le déclin des stocks de saumon, qui comprend la réinstauration des protections perdues pour le poisson et son habitat dans la Loi sur les pêches modernisée, des mesures scientifiques de gestion des pêches, l'examen des préoccupations concernant la prédation et la mise en œuvre d'un plan de lutte contre les changements climatiques.

Aujourd'hui, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé cinq nouveaux projets basés à Vancouver dans le cadre du Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique, représentant un investissement de près de 2,7 millions de dollars. Ces projets sont dirigés par les organismes suivants :

L'Université de la Colombie-Britannique, qui dirigera un projet de partenariat scientifique visant à mener des recherches sur l'amélioration de la durabilité des pêches récréatives en mer avec remise à l'eau du saumon du Pacifique au moyen de nouveaux outils et technologies.

Les partenaires de l'Année internationale du saumon, y compris la Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord et l'Organisation pour la conservation du saumon de l'Atlantique Nord. Ces organismes effectueront des relevés à l'échelle du Pacifique au cours de l'hiver et de l'été 2021 pour surveiller la répartition, l'abondance et la productivité du saumon, afin d'éclairer directement les décisions en matière de gestion des pêches et les efforts d'application de la loi. Ce projet permettra de mieux comprendre comment la variabilité du climat influence l'aire de répartition, la migration, la croissance et la vitalité du saumon du Pacifique.

La Canadian Groundfish Research and Conservation Society mettra au point, en partenariat avec Vericatch Solutions Inc., une application électronique pour les bateaux de pêche qui utilise les données de surveillance en mer des bateaux commerciaux de pêche au poisson de fond. Cette application fonctionnera en temps réel pour créer des cartes thermiques montrant les endroits où l'on rencontre des espèces marines préoccupantes (comme le saumon quinnat), afin de limiter le plus possible les prises accidentelles.

Le Nature Trust of BC entreprendra des activités de surveillance et de recherche pour évaluer la résilience de l'estuaire à l'élévation du niveau de la mer et à d'autres impacts climatiques sur la côte de la Colombie-Britannique. Cet organisme utilisera d'abord l'outil MARS (Marsh Resiliency to Sea Level Rise), puis réalisera des projets visant à restaurer les processus estuariens naturels essentiels. Le Nature Trust of BC travaillera en partenariat avec divers groupes locaux des Premières Nations, des organismes environnementaux et des établissements d'enseignement.

Le Sport Fishing Institute (SFI) continuera de développer l'application mobile Fishing BC, un outil d'information et de surveillance des prises en ligne.

Les projets financés dans le cadre du Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique feront progresser les travaux de restauration et d'amélioration de l'habitat du saumon, afin de soutenir le secteur du poisson et des fruits de mer de la Colombie-Britannique, et d'assurer la durabilité du saumon sauvage du Pacifique et d'autres stocks de poissons sauvages. Au cours des cinq prochaines années, les investissements effectués dans le cadre du Fonds contribueront à assurer la viabilité environnementale et économique à long terme des pêches sauvages de la Colombie-Britannique ainsi que la résilience d'emplois dans la pêche de la classe moyenne face aux défis des changements climatiques et à l'évolution des conditions économiques.

Le financement provenant du Fonds est ouvert aux communautés autochtones, aux associations de l'industrie, aux organisations non gouvernementales de l'environnement et aux établissements d'enseignement. Chaque demande de financement est examinée et approuvée par Pêches et Océans Canada et par le gouvernement de la Colombie-Britannique. Les investissements réalisés dans le cadre de ce programme profiteront à la pêche commerciale et récréative et à l'aquaculture, ainsi qu'aux initiatives scientifiques et de recherche.

Le ministre Wilkinson a également profité de l'occasion pour publier le tout premier rapport scientifique du MPO intitulé L'état du saumon du Pacifique. Ce rapport, produit par les scientifiques du MPO, examine les répercussions des changements climatiques sur le saumon sauvage du Pacifique. Le rapport constate que les tendances au réchauffement de l'océan Pacifique Nord-Est et les vagues de chaleur marines comme le « Blob » influent sur les réseaux trophiques marins. Les températures de l'air et de l'eau en Colombie-Britannique et au Yukon se réchauffent et les régimes de précipitations changent, ce qui modifie les habitats d'eau douce que le saumon traverse. Ces changements dans les écosystèmes marins et d'eau douce ont des répercussions sur le saumon du Pacifique à toutes les étapes de son cycle de vie. Le rapport est maintenant en ligne et accessible aux Canadiens.

Citations

« Notre gouvernement comprend la nécessité de protéger et de restaurer les habitats du saumon comme élément clé de notre plan pour maintenir et rétablir les populations de saumon sauvage. Grâce aux investissements effectués dans le cadre du Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique, nous prenons des mesures décisives pour améliorer les conditions et l'habitat dans les cours d'eau de toute la province. En travaillant en partenariat avec le gouvernement de la Colombie‑Britannique, je suis persuadé que nous pouvons réaliser et que nous réalisons des progrès importants dans la protection et la mise en valeur de nos stocks de poissons sauvages et dans le renforcement de notre industrie de la pêche pour aujourd'hui et pour les générations futures. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Il y a encore beaucoup de mystère autour de la vie du saumon sauvage en haute mer, c'est pourquoi la recherche et l'acquisition de connaissances sont des éléments clés dans nos efforts pour aider les populations de saumon sauvage à croître. En comprenant mieux leurs habitudes de déplacement dans l'océan et en apprenant ce que nous pouvons faire pour les soutenir dans les estuaires où ils retournent, nous prenons des mesures pour promouvoir le retour durable et à long terme du saumon en Colombie-Britannique, et les avantages culturels, écologiques et économiques qu'il apporte à nos collectivités. »

L'honorable Lana Popham, ministre de l'Agriculture du gouvernement de la Colombie-Britannique

Faits en bref

De plus amples renseignements sur les 23 projets initiaux sélectionnés pour un financement par le Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique sont accessibles en ligne ici.

Le Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique est un programme à coûts partagés entre le gouvernement fédéral (70 %) et le gouvernement provincial (30 %).

Le gouvernement du Canada investit jusqu'à 100 millions de dollars sur cinq ans dans le Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique, et versera également une contribution unique de 5 millions de dollars au Fonds de dotation pour le saumon du Pacifique.

investit jusqu'à 100 millions de dollars sur cinq ans dans le Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique, et versera également une contribution unique de 5 millions de dollars au Fonds de dotation pour le saumon du Pacifique. Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 42,85 millions de dollars sur cinq ans et a également accordé une subvention unique de 5 millions de dollars à la Fondation du saumon du Pacifique.

Les communautés autochtones, les organisations commerciales des secteurs des pêches sauvages et de l'aquaculture, les pêches récréatives ainsi que des organisations non commerciales comme les universités et les établissements de recherche, les associations de l'industrie et les groupes de conservation peuvent présenter une demande.

La première ronde de propositions de projets dans le cadre du Fonds, qui a été lancée en mai 2019, a produit un total de 192 demandes.

Le saumon fait partie d'un réseau trophique complexe, tant en eau douce qu'en milieu marin, qui touche aussi bien le zooplancton minuscule que les grands mammifères, comme les baleines et les ours, et les oiseaux de proie.

Le saumon sauvage est important sur le plan culturel pour de nombreuses Premières Nations de la Colombie-Britannique. Le saumon sauvage s'inscrit également dans la longue tradition de pêche récréative et sportive de la province, qui est directement liée à son industrie touristique.

La pêche commerciale joue un rôle important dans l'économie de la province, et il est essentiel que nous soutenions la durabilité de cette importante industrie qui crée tant d'emplois dans les collectivités côtières de la Colombie-Britannique.

Au cours de l'été, des représentants du gouvernement travailleront avec les postulants pour discuter plus en détail de leurs propositions et pour explorer les options possibles afin de renforcer la collaboration et d'accroître la portée et l'envergure de leurs projets. Certains postulants peuvent être invités à soumettre une proposition complète, tandis que d'autres seront encouragés à soumettre une nouvelle demande au cours de la prochaine ronde.

D'autres possibilités de présenter une demande de financement seront offertes à l'automne 2019. Les détails et les dates exactes seront communiqués à une date ultérieure.

Liens connexes

Restez branchés

